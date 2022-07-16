‫يعمل درع بتنقية الحمض النووي/الحمض النووي الريبوزي™ من Zymo Research على تثبيط نشاط جدري القردة من أجل جمع العينات ونقلها

ايرفين، كاليفورنيا،16 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — قامت شركة Zymo Research Corp. ، بالتعاون مع معهد علم الفيروسات، المركز الطبي الجامعي في فرايبورغ بألمانيا، بعرض بيانات تُظهر أن وسيلة نقل التعطيل ( ITM ) لِدرع بتنقية الحمض النووي/الحمض النووي الريبوزي™قد عطّلت تمامًا فيروس جدري القردة الحديث المعزول.

تأتي هذه البيانات في وقت حرج حيث يستمر عدد حالات جدري القردة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم ويبحث العلماء عن طرق لجمع العينات ونقلها بأمان دون المساس بالسلامة الجينية. يتم إجراء اختبار جدري القرود بشكل أساسي عبر تفاعل البوليميراز المتسلسل ( PCR ) من جرح نظيف.

يشتمل خط إنتاج درع بتنقية الحمض النووي/الحمض النووي الريبوزي™ على أجهزة جمع العينات المستخدمة في عمليات سير عمل البحث واختبار الأمراض المعدية وحفظها ونقلها. أتاح الدرع بتنقية الحمض النووي/الحمض النووي الريبوزي™ للباحثين إجراء أبحاث واختبارات حول الأمراض المعدية على مدار العقد الماضي، بما في ذلك خلال جائحة كوفيد-19.

تقدم Zymo Research العديد من الأجهزة التي يمكن ملؤها بدرع تنقية الحمض النووي/الحمض النووي الريبوزي™، بما في ذلك SafeCollect ™ وهي مجموعة Swab الشهيرة. تحتوي SafeCollect ™ مجموعة Swab على مسحة لأخذ عينة وأنبوب حاصل على براءة اختراع يتميز بختم أمان لمنع الانسكاب العرضي و/أو التلامس و/أو ابتلاع وسيط تثبيت العينة، مما يجعله مثاليًا لجمع العينات في المنزل.

تعرف على المزيد حول مجموعات جمع عينات Safe Collect ™ درع بتنقية الحمض النووي/الحمض النووي الريبوزي من Zymo Research هنا .

اطلع على ورقة البيانات.

حول شركة Zymo للأبحاث

شركة Zymo للأبحاث هي شركة مملوكة للقطاع الخاص تَخدِم المجتمع العلمي والتشخيصي بأحدث أدوات البيولوجيا الجزيئية منذ عام 1994. وتنعكس رؤية الشركة “جمال العِلم هو جعل الأشياء بسيطة” في جميع منتجاتها، من عِلم التخلق إلى تقنيات تنقية الحمض النووي/الحمض النووي الريبوزي. كما تُعرَف Zymo للأبحاث تاريخيًا بأنها الرائدة في عِلم ما فوق الجينوم، وهي تقوم بكسر الحدود بحلول جديدة لجَمع العينات، والقياسات الميكروبيولوجية، وأجهزة التشخيص، وتقنيات تسلسل الجيل التالي ( NGS ) عالية الجودة وسهلة الاستخدام. تابع زيمو للأبحاث على فيسبوك و لينكد إن و تويتر و إنستجرام .

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