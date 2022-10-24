‫يعقد Eye Level أولمبياد الرياضيات التاسع عشر على الإنترنت في شهر نونبر/تشرين الثاني

التسجيل مفتوح للجمهور للمنافسة عالميًا من المنزل والحصول على تحليل منهجي لمهارات الرياضيات لدى التلاميذ.

سيول، كوريا الجنوبية، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — سيعقد أولمبياد Eye Level للرياضيات 2022 (المعروف أيضًا باسم ELMO 2022) ، حيث يتنافس التلاميذ من الصف الأول إلى الثامن من جميع أنحاء العالم على مهاراتهم في الرياضيات، في نونبر/تشرين الثاني في 15 دولة حول العالم.

نظرًا لأن بعض البلدان لا تزال تعاني من الوباء، سيتم عقد أولمبياد ELMO 2022 عبر الإنترنت من أجل سلامة المشاركين. يتكون الاختبار من ثلاثة أقسام تتحدى المهارات الحسابية للطلاب بالإضافة إلى مهارات التفكير النقدي لديهم. تم تصميم الأسئلة بعناية لكل مستوى من حيث نطاق التقييم والصعوبة وستسمح للطلاب بمعرفة مكانهم ضمن المستوى العالمي.

سيحصل جميع المشاركين على شهادة مشاركة وتحليل منهجي لمهاراتهم في الرياضيات من مختلف الجوانب. سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية والفائزين على موقع myeyelevel.com في يناير/كانون الثاني 2023 وستقام احتفالات توزيع الجوائز للمشاركين البارزين محليًا وفقًا لتقدير كل مكتب إقليمي.

الحدث مفتوح لكل تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية من الصف الأول إلى الثامن وسيقام في الفترة الممتدة من 12 إلى 27 نونبر/تشرين الثاني، وفقًا لجدول كل دولة.

التسجيل في ELMO 2022 متاح حاليًا عبر الإنترنت. يمكن للمشاركين المحتملين معرفة المزيد من المعلومات حول المسابقة والتسجيل في myeyelevel.com .

حول Eye Level

يعد Eye Level أحد الرواد العالميين في خدمات التعليم، مع أكثر من 2.8 مليون طفل من 20 دولة خاضوا تجربة البرنامج. مع التحصيل الدراسي كأولوية قصوى، يؤمن Eye Level أن كل طفل لديه القدرة على التعلم.

يوجه Eye Level التلاميذ لتخطيط مسارهم الخاص، والتعلم بالسرعة التي تناسبهم وتحقيق أهدافهم. يساعد Eye Level التلاميذ من خلال عملية التعلم القائمة على النمو، على بناء عادات تعليمية جيدة لتصبح أساس المواهب العظيمة – إعدادهم للنجاح في المدرسة وخارجها.

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