‫يعتمد صندوق الأوبك خطة العمل المناخية الأولى، ويضاعف الأهداف بحلول عام 2030

فيينا،, 16 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — اعتمد صندوق الأوبك للتنمية الدولية أول خطة عمل للمناخ، والتي تلزم المنظمة بزيادة تمويلها للمناخ إلى 25 في المائة بحلول عام 2025 و 40 في المائة بحلول عام 2030 مع نهج شامل لجميع مشاريعها. وتبلغ الحصة الحالية من التمويل المتعلق بالمناخ في المشاريع المعتمدة 20 في المائة.

وستعزز خطة العمل الجديدة المتعلقة بالمناخ دعم الصندوق للاستثمارات المستدامة والمنخفضة الكربون والشاملة للجميع والقادرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان الشريكة. وسيشجع صندوق الأوبك الاستثمارات المناخية التحويلية في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والغذاء والمياه والمدن الذكية، وسيدعم التشخيصات والتخطيط والسياسات المناخية، وسيقود حلولاً مبتكرة للتمويل المتعلق بالمناخ للقطاع الخاص.

وقال د. عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك: “هذه لحظة تاريخية إذ أنها تلزم صندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط بزيادة تمويله المتعلق بالمناخ زيادة كبيرة. إن استراتيجيتنا الجديدة طموحة في أعدادها المستهدفة، ولكن أيضًا في نهجها لتغطية مجموعة متنوعة من القطاعات التي نستثمر فيها. ونحن نستلهم الاقتناع بأن الأهداف المتعلقة بالمناخ والأهداف الإنمائية يكمل بعضها بعضا”.

وسيواصل صندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) العمل في شراكة مع المؤسسات الشريكة الأخرى وتحديد أولويات المشاريع التي تسعى إلى حشد القطاع الخاص.

عن صندوق أوبك

صندوق أوبك للتنمية الدولية ( OPEC Fund ) هو المؤسسة الإنمائية الوحيدة المفوّضة عالميًا لتقديم التمويل من الدول الأعضاء فيها إلى الدول غير الأعضاء. وتعمل المؤسسة بالتعاون مع شركائها من الدول النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في جميع أنحاء العالم. وقد تأسّس الصندوق بواسطة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) في عام 1976 بغرض تحقيق هدف متميّز وهو: تعزيز جهود التنمية، وتطوير المجتمعات، وتمكين الشعوب؛ وذلك من خلال التركيز على تمويل المشروعات التي تلبّي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف (خاصّة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر “ MSMEs”) ، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والرعاية الصحية والتعليم. وقد خصّص صندوق أوبك حتى الآن أكثر من 22 مليار دولار أمريكي لدعم مشروعات التنمية في أكثر من 125 دولة، وتقدّر التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات بحوالي 187 مليار دولار أمريكي. وحصل صندوق الأوبك علي تصنيف فوق الممتاز / توقعات مستقرة من قبل مؤسسة فيتش وتصنيف ممتاز/ توقعات إيجابية من قبل شركة ستاندارد آند بورز في عام 2021. وتتمثل رؤية الصندوق في المساهمة في إيجاد عالم تكون فيه التنمية المستدامة واقعًا يعيشه الجميع دون استثناء.

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