تمكين النمو من خلال الابتكار القائم على القيمة

في أوقات عدم اليقين، من المغري للشركات أن تتبنى مخططًا تنمويًا محافظًا نسبيًا. ومع ذلك، بالنسبة ل Hisense ، فإن استراتيجية الابتكار الديناميكية هي على وجه التحديد التي تمكن من استمرار نمو العلامة التجارية.

في الوقت الحالي، افتتحت Hisense 23 مركزًا للبحث والتطوير و 31 قاعدة إنتاجية في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تحويل تجربة العملاء باستمرار من خلال إطلاق أحدث الحلول. هذه التحركات البصيرة من Hisense تمكنها من توسيع نطاقها العالمي في وقت صعب. من يناير إلى أكتوبر، وصلت الشحنات العالمية لتلفزيون Hisense إلى 19.6 مليون بمعدل نمو سنوي قدره 18%، مما وضع Hisense في المرتبة الثانية في السوق العالمية، وفقًا لتقرير AVC Revo .

قالت كاثرين فانغ، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة Hisense الدولية: “إن الابتكار المستقل والقيادة والتحول المتكرر هي من بين أهم عوامل نجاح شركة Hisense “. “من أجل Hisense ، الابتكار هو اقتراح وإجابة على حد سواء.”

وبصرف النظر عن النجاح في التدويل، فإن المقال الذي شاركت فيه Financial Times يثني أيضًا على جهود Hisense لدمج الابتكار مع التزاماتها في قطاع التعليم في حالات الطوارئ. فعلى سبيل المثال، اعتمدت شركة Hisense توليد الطاقة الكهروضوئية التي ستفيد أهدافها في الحد من الانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت Hisense من تقليل سماكة أغطية ظهر أجهزة التلفزيون، والتي يمكن أن توفر 4626 طنًا من البلاستيك كل عام، وهي كمية تعادل 514 مليون كيس بلاستيكي. من حيث توفير الطاقة وخفض الكربون، خفضت مجموعة Hisense استهلاكها للطاقة بنسبة 10.7% في عام 2021 وحده.

وقالت فانغ: “خلال العقد الماضي، فإن التركيز على ESG يشجع الشركات على التوقف عن التركيز فقط على الربحية والنظر في التأثير البيئي والاجتماعي لممارساتها التجارية”. تسهل جهود Hisense النشطة في ممارساتها في مجال التعليم في حالات الطوارئ بناء استراتيجية ابتكار عضوية وتعزيز أجندة الاستدامة في Hisense .

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن عمود أساسي آخر للابتكار القائم على قيمة Hisense في المقالة: رؤيتها لتحمل المسؤوليات الاجتماعية وتلبية احتياجات مجموعات المستهلكين المتنوعة. فعلى سبيل المثال، نجحت Hisense جنوب أفريقيا في تعزيز نمو فرص العمل ومعدلات العمالة المحلية. كما عززت Hisense التواصل مع العملاء العالميين من خلال رعاية أفضل الأحداث الرياضية. في عام 2022، أصبحت الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022 .

وإذ نتطلع إلى المستقبل، فإن Hisense في طريقها إلى أن تصبح شركة عالمية متعددة الجنسيات. مدعومة بالابتكار القائم على القيمة، ستلتزم Hisense بأجنداتها طويلة الأجل وأهدافها الاستراتيجية، وستستمر في الازدهار في التكنولوجيا والبحث والتطوير وسلسلة التوريد وقيمة العلامة التجارية والمواهب.

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