‫يشارك VOGUE وSofitel أسرارهما حول إتقان “ART DE VIVRE”

# VogueXSofitel ستدعو المعجبين ومحددي الاتجاهات والباحثين للارتقاء بأسلوبهم واحتضان Art de Vivre – فن الحياة – مع الأفكار والنصائح والتجارب الحصرية

باريس، 5 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — يسر فنادق ومنتجعات Sofitel Hotels & Resorts ، أول علامة تجارية فندقية عالمية فاخرة تنشأ من فرنسا والسفيرة المشهور للثقافة الفرنسية في جميع أنحاء العالم، أن تعلن عن شراكة عالمية غير مسبوقة مع Vogue . على مدى السنوات الثلاث المقبلة، سوف يشارك Sofitel و Vogue أسرارهما وخبرتهما من خلال المهرجانات الغامرة والتفعيلات الإبداعية ومعاطف الموضة والبرامج المستوحاة من الجمال – وكلها مصممة حول موضوع إتقان فن الحياة. هناك مجموعة من الأحداث والمفاجآت والحلويات الخاصة في المتجر – بدءًا من كوكتيل باريسي جديد أنيق للاستمتاع بتجارب سفر أنيقة أخرى في وجهات Sofitel في جميع أنحاء العالم إلى عرض مهرجان Vogue x Sofitel في عطلة نهاية الأسبوع التي ستقام في باريس من 14-15 أكتوبر، مع عرض مسبق لكبار الشخصيات في 13 أكتوبر.

“بالنسبة لي Sofitel هي تجربة تتجاوز الضيافة. إنها بوابة لطريقة حياة جذابة: دعوة المسافرين للانغماس في فن الحياة والأناقة الفرنسية والثقافة والتاريخ وبعض الحماس، خاصة لفنادق Sofitel ، “ هذا ما قاله مود بيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكور جنوب أوروبا. “يسعدني أن هذه الشراكة مع Vogue ستغرس الكثير من تطلعاتنا المشتركة – من الجمال والتصميم إلى فن الطهي والترفيه. ويسعدني بشكل خاص أننا صممنا Vogue x Sofitel بطريقة متطورة تسمح لفنادقنا بإنشاء تجارب سفر مخصصة ذات مغزى لكل سوق وتعززها Vogue “.

مهرجان Vogue X Sofitel

ستقام عطلة نهاية الأسبوع الأولى لمهرجان Vogue × Sofitel في باريس من 14 أكتوبر إلى 15 أكتوبر 2022. سيقام احتفال Art de Vivre في Pavillon Cambon Capucines، Paris 1 er . سيستمتع ما يصل إلى 1000 ضيف من مجتمعات Vogue و Sofitel بتصفيف الشعر مع Balmain Hair Couture ؛ علاجات التجميل مع Le Rouge Français و Codage و Hydrafaceial ؛ ورش عمل للشم مع Diptyque ؛ دروس خلط ® Gray Goose Vodka ؛ نصائح الجمال الشاملة مع Holidermie ؛ جلسات القوة والتكييف مع المدرب النجمي جولي بوجولز؛ الحلويات المنحلة من Maison Carrousel ؛ متجر Vogue ؛ تجربة Sofitel MyBed 4D ؛ ومقهى Sofitel . استعراض حصري للمهرجان في 13 أكتوبر في بافيلون، بدعم من فودكا Grey Goose® و Laurent Perrier. ستتم دعوة مجموعة مختارة من 150 من كبار الشخصيات إلى هذه المعاينة قبل افتتاح المهرجان. تتوفر تذاكر عطلة نهاية الأسبوع لمهرجان Vogue x Sofitel في Vogue.fr/vogue-sofitel- festival .

قالت دلفين رويانت، كبيرة مسؤولي الأعمال في Condé Nast France : “نحن متحمسون لجمع علامتين فرنسيتين رائعتين تشتهران عالميًا بالجمال والأناقة وفن الحياة”. “مع أول مهرجان Vogue x Sofitel ، نحن واثقون من أن مجتمع Vogue سيحب الانخراط في الفخامة الفرنسية الحديثة لـ Sofitel ، وخبرتهم في الحساسيات الفرنسية، وأسلوبهم الراقي الدافئ في الضيافة “.

سلسلة ART DE VIVRE

جلبت Vogue مواهبها الفنية إلى سلسلة من مقاطع الفيديو التي توضح كيفية التعبير عن فن الحياة في فنادق Sofitel ومن خلال عيون بعض أكثر الناس عصرية في العالم. في الفيديو الأول الذي سيتم إصداره، وهو جزء من سلسلة أوسع ستسلط الضوء على واضعي الاتجاهات العالمية وصانعي الأذواق، يعبر نموذج إينيس راو الرائد عن نهجها الشخصي لفن الحياة على خلفية Sofitel Le Scribe Paris Opéra . إن السيدة راو، بوصفها عارضة وناشطة فرنسية في مجال مغايري الهوية الجنسانية، هي نصيرة للتنوع العرقي والجنساني، حيث تحطم الحواجز وتؤثر على الذوق والثقافة في مشهد باريس.

يتقن فندق Sofitel Le Scribe Paris Opéra الرائد، الواقع في قلب البنك الأيمن، فن الحياة في تصميمه الداخلي وموقعه. تم إعادة تصميم الفندق مؤخرًا من قبل المصمم الفرنسي متعدد المواهب تريستان أوير، وهو فندق كلاسيكي حديث يعرض فخامة Sofitel المميزة.

قائمة الكوكتيلات المميزة بالتعاون مع فودكا GREY GOOSE ®

لإطلاق تعاون Vogue x Sofitel ، تعاونت Sofitel مع Grey Goose Vodka ® – وهي علامة تجارية روحية ذات تراث فرنسي عريق. أنشئت Gray Goose Vodka ® سلسلة من الكوكتيلات الحصرية لـ Sofitel ، والتي ستكون متاحة في وجهات Sofitel في جميع أنحاء العالم.

الكوكتيل الأول الذي سيتم تقديمه هو Martini à la Mode – نظرة عصرية على كوكتيل المارتيني الكلاسيكي، الذي أعيد تصوره من خلال عدسة مشهد الموضة في باريس. يشبه إلى حد كبير الموضة نفسها، من المؤكد أن كوكتيل Martini à la Mode سيقلب الرؤوس، سواء كانت مدروسة ومتذوقة، أو ببساطة يستمتع بقليل من المتعة غير الشهية. يُصنع الكوكتيل من مزيج من فودكا Grey Goose ® والمارتيني® أمبراتو فيرموث الذي تم إصداره حديثًا، ثم يُختتم بلمسات طازجة من الليمون الفرنسي وعسل زهر البرتقال الفرنسي الحرفي. سيكون كوكتيل Martini à la Mode هو الحديث (والطعم!) للممر للفصول القادمة.

المزيد من Vogue X Sofitel حول العالم

ستعرض الشراكة العالمية بين Sofitel و Vogue عمليات تنشيط وفعاليات مستمرة في وجهات Sofitel حول العالم، بالتعاون مع فرق Vogue الإقليمية. تشمل التفعيلات والفعاليات القادمة كلا من Sofitel New York و Sofitel Washington DC Lafayette Square مع Vogue US ، والتي ستبدأ خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022.

نبذة عن Sofitel

فنادق ومنتجعات Sofitel هي سفيرة للأسلوب والثقافة والفن الفرنسي الحديث في جميع أنحاء العالم. تأسست Sofitel في عام 1964، وهي أول علامة تجارية فندقية فاخرة دولية تنشأ من فرنسا مع أكثر من 120 فندقًا أنيقًا ومميزًا في العديد من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم. ينضح Sofitel بإحساس راقي وعصري بالفخامة الحديثة، حيث يمزج دائمًا لمسة من الأناقة الفرنسية مع أفضل ما في المكان، كما يضم Sofitel مجموعة مختارة من الفنادق الفاخرة التراثية تحت راية Sofitel ليجند، المشهورة بأناقتها الخالدة وماضيها التاريخي. بعض الفنادق البارزة في مجموعة Sofitel تشمل Sofitel Paris Le Scribe Opera، Sofitel London St. James، Sofitel Dubai The Obleisk، Sofitel Legend Old Cataract Aswan، Sofitel Mexico City Reforma، Sofitel Legend Santa Clara Cartagena، Sofitel Legend Metropole Hanoi and Sofitel Ambassador Seoul . فنادق Sofitel جزء من مؤسسة أكور، وهي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تضم أكثر من 5300 فندق في أكثر من 110 دولة، وعلامة تجارية مشاركة في برنامج ALL – Accor Live Limitless وهو برنامج ولاء لأسلوب الحياة يوفر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب.

sofitel.accor.com | all.accor.com | group.accor.com

نبذة عن Condé Nast

Condé Nast هي شركة إعلامية عالمية، موطن العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك Vogue و The New Yorker و GQ و Glamour و AD و Vanity Fair و Wired ، وغيرها الكثير. يصل محتوى الشركة الحائز على جوائز إلى 72 مليون مستهلك مطبوعًا، و 442 مليونًا رقميًا، و 452 مليونًا عبر المنصات الاجتماعية، ويولد أكثر من مليار مشاهدة فيديو كل شهر. يقع مقر الشركة في نيويورك ولندن، وتعمل في 32 سوقًا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الصين وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان والمكسيك وأمريكا اللاتينية وروسيا وإسبانيا وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع شركاء ترخيص محليين في جميع أنحاء العالم. تم إطلاق Condé Nast Entertainment في عام 2011، وهو استوديو حائز على جوائز للإنتاج والتوزيع ينشئ البرمجة عبر الأفلام والتلفزيون والفيديو الاجتماعي والرقمي والواقع الافتراضي.

IG@condenast Twitter@condenast

اتصالات الصحافة: أكور، كارولين بونومارينكو، مديرة العلاقات العامة والاتصالات، Sofitel، Caroline.ponomarenko@accor.com ؛ Condé Nast ، بيرني توريس، نائب الرئيس، الاتصالات، btorres@condenast.fr