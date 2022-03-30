يرحب معرض كانتون الموجه نحو الخدمات بالتجار العالميين لتحقيق تعاون متبادل المنفعة

غوانزو، الصين, 30 مارس، 2022/PRNewswire/ — ينتظر معرض كانتون نصف السنوي دائما. سيكون معرض كانتون الـ 131 جاهزًا قريبًا.

كحدث تجاري له أطول تاريخ في الصين الحديثة، لم ينقطع معرض كانتون أبدا في السنوات ال 65 الماضية، مما خلق “الأوائل” الواحدة تلو الأخرى في تاريخ التجارة الخارجية للصين الجديدة. مفتاح نجاح معرض كانتون يتعلق بخدماته من الدرجة الأولى.

أصبح نظام الخدمة في معرض كانتون شاملًا ومتنوعًا منذ إنشاء إدارة العمليات في عام 1999. لطالما كان النهج الذي يركز على الناس والموجه نحو العملاء هو القيمة الأساسية والمحرك المستمر لأعمال الخدمة في معرض كانتون.

يعود الفضل في ازدهار معرض كانتون إلى حد كبير إلى تفكيره وكرم ضيافته الذي لم يتغير، والذي أظهرته ترقيات وتوسعات قاعات المعارض، وبناء منصة عالية الأداء عبر الإنترنت، ونظام إدارة الجودة ISO 9001 ، ونظام إدارة العمليات الذي يطابق قاعات المعارض الحديثة.

يمكن العثور على الموظفين المتحمسين بسهولة في كل مكان، سواء كنت في مركز خدمة الشهادات أو محطة الخدمة الطبية أو المستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك أو المطاعم أو محطات خدمات المعارض أو غرفة الصحافة أو ممشى نهر اللؤلؤ. يقدمون خدمات يقظة في المساعدة في شؤون الشهادات، وتقديم المشورة حول الجمارك والخدمات اللوجستية، وتقديم خدمات المعارض الأخرى.

العارضون الذين حضروا معرض كانتون 15 مرة أو أكثر مؤهلون ليكونوا من كبار الشخصيات في صالة كبار الشخصيات في الخارج للاستمتاع بخدمات كبار الشخصيات مثل التحقق من الهوية، والتحقق من معلومات التحصين، ومكتب الأعمال، ومجموعات الهدايا التذكارية، وقسائم الوجبات، وقسائم القهوة، وما إلى ذلك.

منذ معرض كانتون ال 127، تم تحسين وظائف منصة معرض كانتون “القائمة على السحابة”. “إن وسائل العرض المستندة إلى السحابة في معرض كانتون متنوعة للغاية. إن الخدمات المستهدفة والذكية مثل التوفيق المستهدف والتسويق المستهدف ورسائل الدفع المستهدفة تجعل من الأفضل للشركات الترويج لمنتجاتها عبر الإنترنت”، هذا ما قاله رئيس شركة مصنعة مقرها فوجيان.

قال آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمعرض كانتون “الصين تنفتح أكثر على العالم من خلال التوقيع الرسمي على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ( RCEP ). يبذل معرض كانتون جهودًا مثل توفير خدمات عرض جديدة وأفضل، من أجل المساهمة في نموذج التنمية الجديد للصين والتداول المزدوج”.