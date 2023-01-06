‫يختتم Yutong بنجاح عام 2022 من خلال توفير 888 حافلة كهربائية بالكامل لنقل المشجعين خلال أكبر بطولة كرة قدم في العالم

تشنغتشو، الصين، 5 يناير 2023 / PRNewswire/ — Yutong Bus (“يوتونغ”، SHA : 600066)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع الحافلات الكهربائية، من شركة مواصلات، المزود الرائد لخدمات النقل في قطر، لتقديمها خدمات نقل موثوقة وآمنة وسلسة خالية من الكربون لعشاق أكبر بطولة كرة قدم في العالم. على مدار 29 يومًا وليلة، قدم أسطول حافلات الطاقة الكهربائية الكامل البالغ قوامه 888 شخصًا، إلى جانب موظفي خدمة 126 Yutong ، خدمات نقل مكوكية على مدار الساعة لنقل أكثر من 2.6 مليون مسافر، مع إجمالي عدد الأميال التي تتجاوز 3 ملايين كيلومتر.

اختتمت شركة Yutong عام 2022 بنجاح، التي أصبحت الآن العلامة التجارية لحافلات الطاقة الجديدة الأكثر مبيعًا في العالم، حيث توفر حافلات هجينة تعمل بالبطاريات بالكامل، وحافلات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في أكثر من 152 دولة وإقليم، مع أكثر من 170،000 حافلة مكوكية تساهم في تقليل البصمة الكربونية لأكثر من 23 مليون طن في جميع أنحاء العالم.

مع 11،966 مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في عام 2022، حققت Yutong مبيعات متميزة، بما في ذلك الطلبات واسعة النطاق على 150 وحدة من حافلات المدينة 6116HG في كازاخستان، والتي تم تجهيزها بنظام تدفئة حديث لتحمل الظروف الجوية الباردة للغاية؛ و160 حافلة كهربائية نقية في المكسيك، والتي توفر ضمانًا قويًا لاحتياجات السفر الخضراء والآمنة والمريحة لما يقرب من 102 مليون نسمة؛ و161 حافلة كهربائية نقية في المملكة المتحدة، تلبي المعايير العالية للسوق الأوروبية مع انتشار البصمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ويعزى أداء مبيعات Yutong الذي لا مثيل له إلى تركيز الشركة المستمر على الابتكار التكنولوجي. تتميز حافلة المدينة الكهربائية E11 بمظهرها الرياضي البسيط، وتتميز بسعة كبيرة للركاب، محمية بأنظمة السلامة الذكية الشاملة لتوفير تجربة ركوب سلسة وخالية من الهموم. تعد طرازات E7 و E9 من Yutong هي الإجابة الأكثر مرونة على السفر في المناطق الحضرية، حيث تتميز بتصميم مدمج يسمح بمناورة أعلى. يجمع المدربان الإلكترونيان T12E و T13E من Yutong بين الوظائف والأناقة، وهما مجهزان بتصميم داخلي مريح وبطارية طويلة الأمد وحماية قوية تزيد من الراحة والموثوقية للرحلات الطويلة.

كما رفعت يوتونغ حاجز نظام السلامة لحافلات EV من خلال تطوير تقنية YESS الحاصلة على براءة اختراع والتي توفر حلًا للحماية من خمسة محاور يغطي التصميم المضاد للتحطم للمركبة بأكملها، ونظام إخماد حريق النيتروجين للبطارية، ودرع حرارة البطارية، وحماية مكونات السيارة، ومراقبة البطارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يحقق تحسينات كبيرة في مستوى السلامة، والقدرة في جميع الأحوال الجوية، والقدرة على التكيف مع الطرق للحافلات الإلكترونية.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1977068/1.jpg