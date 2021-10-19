لندن, 19 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — بي آر نيوز واير — أبلغت شركة هينلي وشركاه عن ارتفاع حاد في الاهتمام ببرنامج جنسية الجبل الأسود عن طريق الاستثمار ، مع تدفق التطبيقات من مواطنين أمريكيين نشطين وناجحين، ومعظمهم من جيل Xers رفيعي المستوى. شركة الاستشارات الدولية الرائدة في مجال الإقامة والمواطنة هي واحدة من ثلاثة مسوقين فقط عينتهم الحكومة لبرنامج المواطنة في الجبل الأسود، والذي من المتوقع أن ينتهي في نهاية هذا العام.

يقول رادي لوموفيتش ، الشريك الإداري في هينلي وشركاه في الجبل الأسود ، إن المستثمرين أصحاب الثروات العالية ينجذبون إلى الجبل الأسود لأسباب متعددة. “بعيدًا عن مناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل والجمال الوفير، يرى المستثمرون فرصًا كبيرة في الجبل الأسود، أحد أسرع الاقتصادات نموًا في البلقان. نتلقى طلبات من رواد مبتكري التكنولوجيا الأمريكيين الذين يمثل استثمارهم العقاري مجرد البداية. يدرك الجميع تمامًا أن مونتينيغرو تركز على تحفيز الابتكار الرقمي. لا توجد قيود على الملكية الأجنبية ويقدم الجبل الأسود أحد أكثر أنظمة الضرائب ملاءمة في أوروبا. بالإضافة إلى جميع المزايا المعتادة للحصول على جنسية إضافية، فإن الطفرة العقارية تعني أن المستثمرين سيشهدون عوائد كبيرة على استثماراتهم العقارية “.

يدرك المواطنون الأمريكيون الحاجة المتزايدة لتنويع محافظ الجنسية الخاصة بهم، كما يقول مهدي قادري ، الشريك الإداري ورئيس فرع هينلي وشركاه في أمريكا الشمالية. شهدت موجات الصدمات الناجمة عن التقلبات الناجمة عن فيروس كورونا طوال عام 2021، قيام المزيد من رواد الأعمال ببناء محافظ محلية متنوعة من خلال الاستثمار في الإقامة و الجنسية من خلال برامج الاستثمار ، مثل العرض الجذاب للجبل الأسود. الهدف الرئيسي هو التغلب على القيود والمخاطر المرتبطة بها من أن تكون مقتصرة على ولاية قضائية واحدة. من خلال سهولة الوصول إلى المدن الكبرى في الاتحاد الأوروبي، يرى المستثمرون أن الجبل الأسود بوابة مثالية وبأسعار معقولة لأوروبا وما يرتبط بها من فرص عمل وشبكات في جميع أنحاء المنطقة”.

يجب على المتقدمين لبرنامج جنسية الجبل الأسود عن طريق الاستثمار تقديم مساهمة مالية بحد أدنى 350.000 يورو (استثمار بقيمة 250.000 يورو وتبرع بمبلغ 100.000 يورو للبلد)، وفي المقابل، يخضعون لعملية تحقيق صارمة وعملية بذل العناية الواجبة بما في ذلك التحقيقات الأمنية، يتم منحهم وعائلاتهم جنسية الجبل الأسود في غضون ثلاثة إلى خمسة أشهر.

يصنف جواز سفر الجبل الأسود دائما ضمن أفضل 50 جواز سفر في العالم. يحتل حاليا المركز 48 على مؤشر Henley Passport، حيث يتمتع حاملو هذا الجواز بإمكانية الدخول بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى 123 وجهة حول العالم، بما في ذلك دول في منطقة شنغن الأوروبية وكذلك هونغ كونغ، وروسيا وسنغافورة، وتركيا والإمارات العربية المتحدة. إلى جانب كونها بلدًا عضوًا في حلف الناتو، فإن دولة الجبل الأسود هي مرشح معترف به لعضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل، حيث أعطى كبير مفاوضي الحكومة، زوركا كورديتش (Zorka Kordic)، مؤخرًا 2024 كجدول زمني مستهدف لانضمام دولة الجبل الأسود.