‫يتعاون LambdaTest مع Microsoft لتقليل الانقطاعات في سير عمل المطورين من خلال عمليات تكامل عميقة عبر Microsoft Developer Toolchain

أطلقت LambdaTest سحابة اختبار Playwright بدعم من HyperExecute وأعلنت عن تكامل عميق مع Microsoft Azure DevOps و GitHub Actions . تم تصميم مهارات Playwright والشهادات والعروض الحصرية لعملاء Microsoft لتقليل حاجز التبني. كان LambdaTest أيضًا عارضًا وشريكًا متميزًا في Microsoft Ignite .

سان فرانسيسكو ونويدا، الهند، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — تعاونت LambdaTest ، وهي منصة سحابية رائدة لاختبار الجودة المستمر، مع Microsoft على جبهات مختلفة لتمكين المطورين من تقليل الانقطاعات، وبالتالي مساعدة الشركات على الوصول إلى السوق بسرعة. يمتد التعاون عبر تكاملات التكنولوجيا العميقة ودورات الشهادات و العروض الحصرية لعملاء Microsoft .

تم دمج منصة HyperExecute اختبارات التزامن الذكية من LambdaTest ، والمتكاملة مع Azure ، مع Azure DevOps و GitHub Actions لتمكين الاختبار السلس لعملاء المؤسسات من Microsoft .

يمكن للمستخدمين الآن تشغيل اختبار التزامن على HyperExecute بدون إجراء أي تغييرات على إعداد CI/CD على Azure DevOps . يمكنهم أيضًا تبسيط سير العمل وأتمتة تنفيذ الاختبار بذكاء على HyperExecute باستخدام Azure Pipelines .

كما يعمل تكامل HyperExecute مع GitHub Actions على تبسيط مراقبة وإدارة جميع الأخطاء في مكان واحد. يمكن للمستخدمين تسجيل الأخطاء في GitHub repo مباشرة من HyperExecute في LambdaTest ، فقط بضغطة زر . ينتج عن ذلك نشر سهل للكود وتسليم موثوق.

من خلال إعداد عمليات الدمج هذه، سيختبر المطورون والمختبرون بيئة خالية من الانقطاع عند الالتزام بالتعليمات البرمجية، وستكون المؤسسات قادرة على الوصول إلى السوق بشكل أسرع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي Playwright الآن تشغيل البرامج النصية في بيئة آمنة وقابلة للتوسع بشكل كبير على سحابة اختبار HyperExecute Playwright فائقة السرعة. يمكن للشركات أيضًا تسريع ملاحظات المطورين وإصدار السرعة من خلال تقليل وقت دورة فرز الاختبارات. تتكامل البنية التحتية الموثوقة والآمنة للغاية لـ HyperExecute بسلاسة مع المكدس الحالي لمنح المؤسسات تجربة اختبار خالية من التقلبات.

أطلقت LambdaTest أيضًا دورتين تدريبيتين لإصدار شهادات Playwright ( Playwright 101 للمبتدئين و Playwright 102 للمستخدمين المتقدمين) لمساعدة المطورين/المختبرين على التعجيل بإطار العمل.

قال مانيش شارما، الرئيس التنفيذي للعمليات بِـ LambdaTest : “يكافح المطورون والمختبرون يومًا بعد يوم حيث يتعين عليهم التنقل بين أدوات ومنصات متعددة لإجراء اختباراتهم مما يؤدي إلى الكثير من الاحتكاكات والمقاطعات. سيؤدي تكامل HyperExecute مع Microsoft Azure DevOps و GitHub Actions إلى تبسيط التدفق بالكامل وبالتالي تمكين المطورين والمختبرين من التركيز على ما يفعلونه بشكل أفضل،” “باستخدام HyperExecute ، يمكن لمستخدمي Playwright تشغيل البرامج النصية الخاصة بهم بسلاسة وتجربة تنفيذ اختبار أسرع، وبالتالي الانتقال إلى السوق بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الدورات المعتمدة المانحة للشهادات المستخدمين على تحسين استخدامهم”.

يمكن لعملاء Microsoft Enterprise الذين يستخدمون إما Playwright أو GitHub Actions أو Azure DevOps الاشتراك في عرض لفترة محدودة والحصول على وصول مجاني إلى 3 جلسات متوازية من HyperExecute .

كان LambdaTest أيضًا عارضًا في حدث Microsoft السنوي الذي طال انتظاره، Microsoft Ignite (من 12 إلى 14 أكتوبر/تشرين الاول 2022) والذي عرض أفضل ما يتوقع للمستقبل لِـ Microsoft وشركائها وصناع القرار التقنيين ومنفذي تكنولوجيا المعلومات.

“في Microsoft Ignite ، حيث كنا عارضًا وشريكًا متميزًا، أجرينا محادثات مثيرة تحث على التفكير والتقينا بشركات متشابهة التفكير. لقد كانت تجربة ثرية حقًا”، قال مانيش شارما.

“في Microsoft ، يعد تقديم تجربة تطوير سلسة هو الأولوية القصوى، وتوفر Microsoft Cloud stack نظامًا أساسيًا رائعًا للمطورين لاستخدام التطبيقات والحلول وإنشائها. إن تكامل HyperExecute مع Microsoft Azure DevOps و GitHub Actions هو وسيلة رائعة لتحقيق المرونة والإنتاجية للمطورين والمختبرين، مع توفير المواد التدريبية اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من هذا العرض”، قال فينكات كريشنان، المدير التنفيذي لشركة Global Partner Solutions ، شركة Microsoft الهند.

نبذة عن LambdaTest

LambdaTest هي منصة اختبار سحابية مستمرة الجودة تساعد المطورين والمختبرين على شحن التعليمات البرمجية بشكل أسرع. أكثر من 10000 عميل، وأكثر من مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة يعتمدون على LambdaTest لاحتياجات الاختبار الخاصة بهم.

توفر منصة LambdaTest تنسيق اختبار آمن وقابل للتطوير ومتعمق للعملاء في نقاط مختلفة في دورة حياة DevOps (CI/CD) :-

وتتيح سحابة Browser & App Testing للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح وأجهزة حقيقية وبيئات نظام تشغيل مختلفة.

ويساعد HyperExecute العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي نظام أساسي ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت الاختبار عالي الجودة، مما يساعد المطورين على بناء البرامج بشكل أسرع.

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