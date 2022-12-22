يتعاون Accops مع C-DAC لتوفير حل حديث لمصادقة الوجه للشركات العالمية

ويمكّن هذا الحل الحديث المؤسسات والمنظمات الحكومية من تهيئة بيئة عمل موثوقة حسب الطلب وتمكين مستخدمي التطبيقات الهامة من أن يكونوا منتجين بشكل آمن من أي مكان كانوا فيه.

تم تصميم Accops BioAuth بتقنية التعرف على الوجه التي طورتها C-DAC ، وهو يساعد الشركات عالية التنظيم، مثل BFSI و Pharma و BPO/KPO والإدارات الحكومية الهامة ووحدات PSU ، على منع انتحال الهوية وركوب الأمواج على الكتف ومشاركة الاعتماد والهجمات الإلكترونية المتعلقة بالمصادقة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون مفيدًا للمؤسسات التعليمية كحل للمراقبة عن بعد.

بفضل السمة سهلة الدمج، يعمل حل Accops لمصادقة الوجه مع أي كاميرات مثبتة مسبقًا في جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية اليوم، لالتقاط وجه المستخدم والتحقق من صحته مقابل قالب وجه مسجل مسبقًا للمستخدم. يتم تخزين قالب واجهة المستخدم بشكل آمن في خادم Accops BioAuth المركزي المثبت في مركز بيانات المؤسسة.

عند التمكين، يمكن لـ Accops BioAuth مراقبة بيئة عمل المستخدم باستمرار على فترات محددة مسبقًا للتحقق من وجود المستخدم المصرح له وانتحال الهوية وتصفح الكتف. يقفل المستخدم إذا تم اكتشاف أي شذوذ ويتم الإبلاغ عن الحادث إلى المؤسسة للتدقيق.

بدعم من تقنية أخرى حاصلة على براءة اختراع لاكتشاف حيوية الوجه، يمكن لـ Accops BioAuth تحديد ما إذا كان المستخدم الجالس أمام الجهاز شخصًا حيًا أو صورة ثابتة أو فيديو مسجل أو مستخدم آخر مع قناع الوجه. تتجنب التقنية إرسال ملف فيديو يستهلك نطاقًا تردديًا عاليًا أو تطلب من المستخدم أن ينظر يسارًا/يمينًا وهو أمر غير مناسب للمستخدمين.

وعلى عكس الحلول الأخرى في السوق، يمكن دمج حل Accops مع أي تطبيق على الفور تقريبًا، في غضون دقائق، دون الحاجة إلى إجراء أي تغيير أو ترقية للتطبيق. ويمكّن سير العمل المرن الخاص به “عملية مدقق الصانع” لإدخال المستخدم الممكن في أي هيكل تنظيمي معقد.

“إن آلية مصادقة المستخدم القوية هي حاجة الساعة إلى تعزيز الأمن السيبراني وضمان الامتثال الصارم للمبادئ التوجيهية التنظيمية. يضمن حل مصادقة الوجه والكشف عن الحيوية لدينا أن المستخدمين الذين يصلون إلى موارد الأعمال من المنازل هم نفس الأشخاص الشرعيين الذين تم التحقق منهم وتفويضهم،”هذا ما يقوله فيجندر ياداف، المدير الفني والمؤسس المشارك، في Accops .

“تقوم شركة C-DAC بتطوير تقنيات ومنتجات مختلفة من خلال مشاريع البحث والتطوير التي تمولها وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند. تهدف C-DAC إلى تسويق هذه التقنيات والمنتجات بحيث يمكن أن تكون مفيدة للمنظمات والمجتمع. تقول السيدة PR Lakshmi Eswari ، مديرة C-DAC Hyderabad ، إن التعاون مع Accops هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه”.

فيما يتعلق بخصوصية المستخدمين، يوضح ياداف، “في وقت تسجيل الدخول أو بدء العمل، يتم إبلاغ المستخدم بهذه المراقبة ويطلب موافقته. يدرك مستخدمو البيانات والتطبيقات الهامة عمومًا متطلبات الامتثال والحاجة إلى هذا الرصد في حالة الحاجة إلى العمل من المنزل. في الواقع، يبحث المستخدمون العاملون في العمليات الحرجة والبيانات الهامة عن مثل هذه الحلول حتى يتمكنوا أيضًا من العمل من منازلهم كلما لزم الأمر”.

مع الارتفاع الحاد في عدد الهجمات الإلكترونية خلال العام الماضي، وخاصة سرقات وثائق التفويض، تحتاج المؤسسات اليوم إلى آلية مصادقة قوية خالية من كلمات المرور، مما يؤكد الحاجة إلى حل مصادقة الوجه.

نبذة عن Accops

Accops هي شركة منتجات تكنولوجيا مساحات العمل الرقمية وشركة منتجات إدارة الهوية والوصول المتقاربة مع مجموعة غنية تشمل بوابة الوصول إلى التطبيقات القائمة على الثقة الصفرية، والمحاكاة الافتراضية EUC عبر التطبيق الافتراضي وسطح المكتب ( VDI) ، وحلول إدارة الوصول والهوية والعميل رفيع/العميل صفر نقاط النهاية. باستخدام مجموعة Accops Digital Workspace ، يمكن للمؤسسات تقديم أي نوع من تطبيقات الأعمال للقوى العاملة والموردين، مما يوفر لهم حرية العمل من أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزتهم المفضلة. حلول Accops شاملة ومتكاملة ومبسطة، لتحل محل حلول النقاط المتعددة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.accops.com

نبذة عن C-DAC :

مركز تطوير الحوسبة المتقدمة ( C-DAC ) هو منظمة البحث والتطوير الأولى التابعة لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات ( MeitY ) لتنفيذ البحث والتطوير في مجالات الحوسبة عالية الأداء، والإلكترونيات الإستراتيجية، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وحوسبة متعدد اللغات والتراث وتقنيات البرمجيات والأمن السيبراني والطب الشرعي، والاحصاء الكمية ، والمعلوماتية الصحية و التعليم والتدريب . كمؤسسة للبحث والتطوير ( R&D) ، كانت C-DAC في طليعة ثورة تكنولوجيا المعلومات ( IT) ، حيث تعمل باستمرار على بناء القدرات في التقنيات الناشئة/ التمكينية والابتكار والاستفادة من خبراتها، وعيارها، ومجموعات مهاراتها لتطوير ونشر منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات لقطاعات مختلفة من الاقتصاد، وفقًا لتفويض الشركة الأم، وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، حكومة الهند وأصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك وكالات التمويل والمتعاونين والمستخدمين والسوق.