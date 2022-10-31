‫يانغ تشوبان من هواوي يطلق سلسلة حلول 5 جي من جميع النطاقات

بانكوك، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022 / PRNewswire /– في المنتدى العالمي للنطاق العريض الجوال 2022 ( MBBF2022) ، أصدر يانغ تشوبان، رئيس منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلول هواوي اللاسلكية، مفهومًا واحدًا لـ 5 جي ومجموعة من الحلول المصممة لتسهيل تطور جميع النطاقات إلى5 جي. وقال يانغ: “5 جي في المسار السريع.” “يتطلب المستقبل تطور جميع النطاقات إلى5 جي. ستساعد سلسلة حلول هواوي 5 جي لجميع النطاقات العملاء على بناء شبكات 5 جي بأداء أمثل وتجارب نهائية والحد الأدنى من استهلاك الطاقة.”

لقد بدأ تسويق الـ 5 جي تجاريًا على مدى ثلاث سنوات. لقد تطورت بسرعة من حيث تغطية الشبكة والأجهزة ونطاق المستخدم. تقدم 5 جي تجربة رقمية عالية الدقة وغامرة للمستهلكين، كما تسرع التحول الرقمي عبر الصناعات. لقد حسنت طريقة عمل الناس وكفاءة إنتاج الصناعات. وفيما يتعلق ببناء شبكة 5 جي، ركز المشغلون على تطوير TDD و mmWave أثناء المرحلة الأولية، ولكن دمج TDD + FDD كان مؤخرًا هو الخيار لغالبية المشغلين.

ومن الآن فصاعدًا، ستنتقل جميع الاتصالات والخدمات إلى شبكة 5 جي، وكذلك سيكون حال جميع النطاقات. طورت هواوي مفهوم وحلول شبكة 5 جي واحدة لزيادة إمكانات جميع النطاقات، وتسهيل التنسيق المتعمق بين النطاقات، مما يضع الأساس لبناء شبكات 5 جي تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة.

تعمل MetaAAU مع ELAA على تحسين تغطية الإرسال والوصلة الهابطة لـ TDD مع تقليل استهلاك الطاقة

أتاح الجمع بين النطاق الترددي العالي TDD و MIMO الهائل تجربة الـ 5 جي العابرة للأجيال. من المهم توفير تغطية أفضل وقدرة أعلى مع استهلاك أقل للطاقة، الأمر الذي ألهم سلسلة من حلول TDD Massive MIMO الجديدة.

تعمل MetaAAU من هواوي على تعزيز الأداء وكفاءة الطاقة إلى مستويات جديدة، من خلال الاستفادة من تقنية مجموعة الهوائي الكبير للغاية ( ELAA) ، بالإضافة إلى تنسيق البرامج والأجهزة المبتكرة. تم نشر MetaAAU على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. وقد ثبت أن ذلك يعزز تغطية الوصلة الصاعدة والهابطة وتجربة المستخدم، مع استهلاك طاقة أقل.

ستكون المنتجات ذات النطاق الترددي الأوسع ضرورية للمشغلين لتلبية احتياجات تخصيص النطاق الجديدة وتبسيط نشر النطاق الترددي الواسع للغاية. يدعم MetaAAU الجديد بسرعة 800 ميغاهرتز من هواوي النشر الحالي على النطاق سي ويتيح النشر المبسط على الطيف الجديد في المستقبل.

بالنسبة للسيناريوهات ذات مساحة تركيب الهوائي المحدودة، توفر Meta BladeAAU من هواوي، التي تجمع بين تقنيات Meta و Blade بطريقة فريدة، للسماح بنشر سهل لـ MetaAAU وجميع نطاقات 3 غيغاهرتز الفرعية على قطب واحد، مما يجعلها مثالية

لسيناريوهات الهوائي الفردي.

تعمل تقنيات النطاق العريض للغاية والمتعددة الهوائيات على تبسيط عملية النشر باستخدام طيف FDD المجزأ وتحسين الكفاءة الطيفية

ستستمر نطاقات FDD القديمة في التطور إلى5 جي. قد تواجه هذه العملية تحديات الطيف المجزأ للنطاق الضيق والتعايش بين أحصنة الوصول البعيدة المتعددة.

تعمل هواوي على ترقية سلسلة حلول النطاق العريض للغاية والمتعددة الهوائيات لمساعدة المشغلين على تبسيط النشر وتحسين الكفاءة الطيفية وتوفير تجربة مستخدم عالية المستوى لجميع أحصنة الوصول البعيدة.

يدعم النطاق العريض للغاية 4T4R RRU من هواوي النشر المبسط للشبكات متعددة النطاقات على 700-900 ميغاهرتز أو 1.8–2.6 / 1.4 غيغاهرتز، ومشاركة الطاقة على مستوى المللي ثانية عبر جميع شركات الاتصالات، والنطاقات، و أحصنة الوصول البعيدة، مما يقلل من استهلاك الطاقة مع ضمان تغطية جي يو.

يمكن لمنتج آخر من هواوي، النطاق العريض 8T8R RRU زيادة سعة شبكات 4 جي و5 جي بمقدار 1.5 و 3 مرات، على التوالي. جنبًا إلى جنب مع هوائي منصة هيرتز الذي يحتوي على تقنية التغذية بالحقن المباشر للإشارة ( SDIF) ، فإن 8T8R RRU قادرة على تقليل استهلاك الطاقة.

بالنسبة للسيناريوهات التي تتطلب سعة كبيرة، توفر هواوير FDD Massive MIMO AAU ، والتي يمكنها زيادة سعة شبكات 4 جي و5 جي بمقدار 3 و 5 مرات، على التوالي، مما يعزز أداء شبكة 4 جي و5 جي. تم نشر هذا المنتج تجاريًا على نطاق واسع على أكثر من 70 شبكة حول العالم.

وبالنسبة للسيناريوهات أحادية القطب، توفر هواوي حل FDD BladeAAU ، وهو أول حل في الصناعة يجمع بين وحدات AAU الضخمة FDD MIMO والهوائيات الخاملة أقل من 3 غيغاهرتز. وهو يسمح بالنشر البسيط على عمود واحد.

حلا LampSite و RuralLink يسمحان بتطوير شبكة 5 جي في كل مكان

نظرًا لأن 70 ٪ من حركة مرور الشبكة اللاسلكية تأتي من السيناريوهات الداخلية، فقد طورت هواوي حل LampSite 5.0 الذي يتميز بمزيج TDD + FDD متعدد النطاقات ومتعدد أحصنة الوصول البعيدة. بفضل التصميم المتكامل للغاية، يقلل حل LampSite 5.0 من وزن الأجهزة وحجمها مع تقليل استهلاك الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم mmWave لحل LampSite لتوفير سعة داخلية تبلغ 10 غيغابت في الثانية بناءً على النطاق الترددي الواسع والبنية الموزعة.

أطلقت هواوي أيضًا حل RuralLink المصمم للمناطق النائية. مع هذا الحل، كل ما هو مطلوب لوحدة وحدات اتصال الراديو النائية وهوائي واحد لتوفير تغطية ريفية لثلاثة قطاعات، ويمكن أن يحافظ جهاز الميكروويف الأمامي على نشر البي بي يو على الموقع. المسافة بين المواقع بين موقع RuralLink والموقع المضيف تصل إلى 20 كم. مع التصميم المبسط واستهلاك الطاقة المنخفض للغاية، تكفي 6 ألواح شمسية فقط لتشغيل موقع واحد ويتم دعم التشغيل والصيانة عن بُعد.

I حل mmWave المبتكر يتيح النشر التجاري mmWave في النقاط الفعالة الخارجية والسيناريوهات الداخلية

موارد الطيف mmWave وفيرة، وتمكن أكثر من 140 مشغلًا من الوصول إلى طيف النطاق الترددي العالي. النقاط الفعالة الخارجية والبيئات الداخلية هي سيناريوهات تطبيق نموذجية لـ mmWave .

في سيناريوهات النقاط الساخنة الخارجية، يستخدم حل mmWave من هواوي تقنية iBeam وخوارزمية تنسيق النطاق العالي والمنخفض الذكي لتحقيق محاذاة دقيقة للشعاع والتتبع السريع. يكشف الأداء في ظل الشبكات المستمرة عن إمكانية تحقيق معدل عالٍ ومستمر يدركه المستخدم في المركبات المتحركة والبيئات الداخلية على الشوارع.

في السيناريوهات الداخلية، يعمل LampSite 5.0 من هواوي، الذي يدعم 800 mmWave ميغاهرتز ، و الطيف سي، والنطاق 1.8 غيغاهرتز، مع البنية الموزعة، مما يوفر سعة كبيرة جدًا تزيد عن 10 غيغابت في الثانية. ستعمل هذه الإمكانات الجديدة أيضًا على جعل الاتصالات الداخلية سلسة أثناء إطلاق الإمكانات الكاملة لـ mmWave .

تعمل IntelligentRAN على تمكين شبكات 5 جي الذكية

نظرًا لأن جميع النطاقات بدأت في الانتقال إلى 5 جي، هناك حاجة إلى شبكات ذكية لدعم متطلبات الخدمات المتنوعة، وتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة متعددة أخصنة الوصول النائية، وتحقيق التوازن بين تجربة المستخدم واستهلاك الطاقة. من خلال بنية الذكاء متعدد الطبقات، تساعد تقنية IntelligentRAN من هواوي المشغلين على تقليل تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة، وفتح إمكانات الشبكة، وخلق المزيد من فرص العمل.

إن الجمع بين حلول One 5G all-band و IntelligentRAN يفتح الإمكانات الكاملة لجميع النطاقات بما في ذلك TDD و FDD و mmWave ، ويسهل تنسيق جميع النطاقات للحصول على أداء أفضل للشبكة واستهلاك أقل للطاقة، وفقًا للمبدأ: تعمل النطاقات كشبكة واحدة وكذلك الشبكات.

واختتم السيد يانغ بالقول: “هذا هو الوقت الأفضل.” “5 جي تدخل حقبة جديدة. دعنا نواصل ابتكار 5 جي بهدف تحقيق رؤية إعادة تشكيل العالم عبر 5 جي، والانتقال نحو العالم الذكي.”

تستضيف هواوي المنتدى العالمي للنطاق العريض الجوال 2022، بالتعاون مع شركائها في الصناعة GSMA و GTI . يجمع هذا المنتدى السنوي شركات شبكات الهاتف الجوال وقادة الصناعة الرأسية وشركاء النظام البيئي من جميع أنحاء العالم لمناقشة كيفية جعل 5G نجاحًا تجاريًا، بالإضافة إلى مواضيع الصناعة الأخرى ذات الأولوية العالية مثل التنمية الخضراء والذكاء وتطور 5G . لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://www.huawei.com/en/ events/mbbf2022 .