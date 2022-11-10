‫يارة بينينفارينا باتيستا GT الخارقة والكهربائية بالكامل تتألّق في أوّل ظهور لها في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية

· وصلت سيارة بينينفارينا باتيستا GT الخارقة الكهربائية بالكامل من إنتاج أوتوموبيلي بينينفارينا إلى منطقة الشرق الأوسط حيث تتألّق في أول ظهور لها بالعاصمة السعودية، الرياض

· في إطار توسيع نطاق نشاط اتها في المنطقة، اختارت العلامة الإيطالية للسيارات الكهربائية الفاخرة شركة تسعة للمحركات ” Nine Motors ” موزّعًا جديدًا لها في المملكة العربية السعودية

· تولد سيارة بينينفارينا باتيستا قدرة تبلغ 1900 حصان وعزم دوران قدره 2340 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 350 كم/ساعة، فضلاً عما تمتاز به من تقنية متقدمة لتوجيه عزم الدوران وبرنامج مخصص للتصميم والتصنيع حسب الطلب للعملاء المميزين

· يأتي بدء إنتاج سيارة GT الخارقة الكهربائية بالكامل واقتحامها لسوق السيارات السعودي تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 الرامية لبناء مستقبل مستدام و إيمانا منها بأهمية السوق السعودي إقليميا وعالميا.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 10 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ — وصلت شركة أوتوموبيلي بينينفارينا إلى محطة رئيسة جديدة في مسيرتها مع وصول سيارة بينينفارينا باتيستا GT الخارقة الكهربائية بالكامل إلى منطقة الشرق الأوسط، لأول مرة، في المملكة العربية السعودية. يتزامن وصول بينينفارينا باتيستا إلى العاصمة السعودية، الرياض، مع توسيع نطاق عمليات العلامة الإيطالية الفاخرة في المنطقة باختيار واحدة من شركات السيارات الفارهة العاملة في المملكة، وهي شركة تسعة للمحركات “Nine Motors” لتكون أحدث موزعي شركة أوتوموبيلي بينينفارينا. ويُشار إلى أن شركة تسعة للمحركات “Nine Motors” مسؤولة عن المبيعات والصيانة لسيارة بينينفارينا باتيستا GT الخارقةوالحائزة على العديد من الجوائز في مواقع رئيسة على مستوى المملكة العربية السعودية، ليبلغ إجمالي عدد موزعي العلامة الإيطالية 27 موزعًا رسميًا على مستوى العالم.

ولقد حظي العملاء ومحبو اقتناء السيارات النادرة المميزون بفرصة حصرية لتجربة قيادة سيارة بينينفارينا باتيستا الإنتاجية، أقوى سيارة إيطالية مخصصة للسير على الطرق العامة على الإطلاق، وعلى الطرق المحلية لأوّل مرة . تُقدّم سيارة GT الخارقة أداءً فريدًا كهربائيًا بالكامل مع قدرة تصل إلى 1900 حصان وعزم دوران قدره 2340 نيوتن متر، كما يمكنها أن تتسارع من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في أقل من ثانيتين، وسرعة قصوى تبلغ 350 كم/ساعة. وتُحقّق سيارة بينينفارينا باتيستا كلّ هذه الأرقام الهائلة مع إمكانية الاختيار ما بين خمسة أوضاع للقيادة دون إصدار أيّ انبعاث لثاني أكسيد الكربون. كما يمكن لهذه السيارة الكهربائية قطع مدى سير مجمَّع حسب نتائج اختبار المركبات الخفيفة الموحد عالميًا ( WLTP ) قدره 476 كم. تُصنَّع سيارة بينينفارينا باتيستا الفاخرة يدويًا في إيطاليا وتتوفر حاليًا للعملاء بأسعار تبدأ من 2.2 مليون يورو.

ويأتي توسُّع شركة أوتوموبيلي بينينفارينا في المملكة العربية السعودية تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 الرامية لبناء مستقبل أكثر استدامة. وتتمثّل رؤية المملكة وطموحاتها في سيارة GT الخارقة المتطورة الكهربائية بالكامل لتسريع وتيرة التحوّل إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الاستدامة.

صرّح بير سفانتسون، الرئيس التنفيذي لشركة Automobili Pininfarina : “نشعر جميعًا بالفخر والاعتزاز بإطلاق سيارة بينينفارينا باتيستا في المملكة العربية السعودية، واحدة من البلدان الأساسية التي تحرص علامتنا الفاخرة على تعزيز وجودها بها. من المقرر الاكتفاء بتصنيع 150 سيارة فقط بمواصفات خاصة بناءً على طلب العملاء من مختلف أنحاء العالم في مصنع الشركة بمدينة كامبيانو بإيطاليا، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع شركة تسعة للمحركات “ Nine Motors “، ونتطلع إلى الترحيب بعملاء جدد، وانضمامهم إلى عائلة أوتوموبيلي بينينفارينا.

“وإنّها للحظة فارقة في مسيرة شركة أوتوموبيلي بينينفارينا أن تتألّق سيارة GT الخارقة لأوّل مرة في العاصمة الرياض، مع تسارع عملية الإنتاج وتقدمها يوما بعد يوم في مصنعنا الخاص بطابعه الفريد. وإنّي لأتطلّع شخصيًا إلى استعراض أهم الميزات الّتي حظيت بتقدير فائق من عملائنا الحاليين، وأبرزها أداء باتيستا والخدمة الفاخرة للتصميم والتصنيع بمواصفات مخصصة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط.”

لا توجد سيارة تجسد الفخامة المستدامة أفضل من باتيستا. فكلّ سيارة من طراز بينينفارينا باتيستا مصممة ومصنعة يدويًا بمواصفات حصرية ومخصصة بالتعاون مع العميل في مصنع الشركة بمدينة كامبيانو في إيطاليا. يتلقى عملاؤنا دعوة خاصة للحضور في قاعة مخصصة للتصميم حسب الطلب في مصنع الشركة لإضفاء لمساتهم الشخصية على تصميم السيارة تحت إشراف “ديف أمانتيا”، مدير قسم التصميم، وذلك في إطار برنامج أوتوموبيلي بينينفارينا للتصميم والتصنيع حسب الطلب. تشمل التجهيزات الاختيارية المخصصة عدد كبيرًا من ألوان المقصورة الداخلية وتشكيلات الحليات المصنوعة من الألومنيوم، فضلاً عن إمكانية إضافة باقة التصميم الخارجية المخصصة ذات بريق المجوهرات “ Exterior Jewellery Pack “. أمّا من الداخل، يمكن للعملاء الاختيار ما بين 128 تشكيلة ولمسة نهائية من الألوان والمواد.

كما تمتاز سيارة GT الخارقة بنظام صوتي فريد يُطلق عليه SUONO PURO مصمم لتحسين “الأداء الصوتي” لمجموعة الدفع والحركة الكهربائية بالكامل، ويخلق جوًا من الارتباط العاطفي بالسيارة.

وتتفرد سيارة بينينفارينا باتيستا بطابع متميز بفضل تصميم الشاسيه الفريد. وبسبب التقنية المتطورة لتوجيه عزم الدوران، يمكن لهذه السيارة GT الخارقة توزيع عزم الدوران بسرعة ودقة متناهية لكل عجلة على حدة بمعدل يصل إلى 100 مرة في الثانية الواحدة، في جميع الأحوال، بما في ذلك التسارع والتباطؤ حتى استعادة طاقة الكبح. وتقدم هذه التقنية، بالإضافة إلى أوضاع القيادة الخمسة، Pura ، و Calma ، و Energica ، و Carattere ، و Furiosa ، ديناميكيات قيادة متنوّعة تتيح مجموعة متنوعة من تجارب القيادة المخصصة، بدءًا من القيادة الدقيقة والتفاعلية إلى المريحة والطويلة لمسافات بعيدة. وتزداد تجربة قيادة باتيستا روعة ومتعة مع المقصورة الفاخرة وإمكانية الاتصال بالإنترنت في أي مكان في العالم والتصميم الجاذب الذي يحبس الأنفاس.

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ملاحظات المحرر

سيارة باتيستا من شركة أوتوموبيلي بينينفارينا (رابط ملف المواد الصحفية)

ستكون سيارة باتيستا أقوى سيارة جرى تصميمها وصنعها على الإطلاق في إيطاليا، وستقدم مستوىً من الأداء لا يمكن تحقيقه اليوم مع أي سيارة رياضية يُمكن قيادتها قانونيًا على الطرق مزودة بتقنية محرك الاحتراق الداخلي. من خلال سرعتها التي تفوق سرعة سيارة سباق فورمولا 1 المستخدمة حاليًا وتسارعها من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة في أقل من ثانيتين، وبقوة 1900 حصان وعزم دوران 2340 نيوتن متر، ستجمع سيارة باتيستا بين الجوانب الهندسية الفائقة والتكنولوجيا المتطورة في سيارة عديمة الانبعاثات. تأتي سيارة باتيستا مزودة ببطارية تبلغ قدرتها 120 كيلووات/ساعة وتوزع الطاقة على أربع محركات كهربائية، بواقع محرك واحد لكل عجلة، وهي كافية لتقطع السيارة مسافة مُقدرة مجمَّعة تصل إلى 476 كيلومتر وذلك حسب نتائج اختبار المركبات الخفيفة الموحد عالميًا ( WLTP )، (المعدل المجمَّع وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية: 300 ميل) في الشحن الواحد. لن يتم تصنيع أكثر من 150 نسخة من سيارة Battista ؛ كل واحدة منها يتم إبداعها بأيدي صُناع مهرة في مصنع Battista في كامبيانو بإيطاليا.

نبذة حول شركة AUTOMOBILI PININFARINA

تمارس شركة Automobili Pininfarina نشاطها من المقر الرئيسي لعملياتها في ميونيخ بألمانيا، مع فريق من المديرين التنفيذيين أصحاب الخبرة في مجال السيارات الفارهة والمتميزة. ستُباع سيارة Battista الخارقة من نوع GT ، التي جرى تصميمها وهندستها وإنتاجها يدويًا في إيطاليا، وجميع الطرازات المستقبلية منها، في جميع الأسواق العالمية الرئيسية تحت الاسم التجاري Pininfarina . تهدف الشركة الجديدة إلى أن تصبح العلامة الأكثر استدامة والمفضلة عالميًا للسيارات الفارهة. تؤول ملكية الشركة بنسبة 100 بالمئة إلى مجموعة Mahindra & Mahindra Ltd .

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