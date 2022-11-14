‫ونونليون تربط بين الفخامة والعمل الخيري بشكل لم يسبق له مثيل

تقوم بعض العلامات التجارية الفاخرة بإنتاج مجموعات صغيرة لبيع 1000 أو 100 قطعة من نفس المنتج. لذلك، بصفتك عميلاً، يمكنك شراء منتج يمثل منتج واحد من 1000 منتج مثيل أو 1 من 100. لكن هذه العلامات نادرًا ما تنتج منتجات واحدة فقط. وإذا أنتجت أيًا من هذه المجموعات الصغيرة، فإنها عادة ما تصنع منتجات محددة منها. بالنسبة لبقية المنتجات التي تبيعها، فإنه تنتج وتبيع آلاف المنتجات المماثلة بكميات كبيرة.

ولكن لا توجد علامة تجارية تبيع الملابس والحقائب والأحذية والمجوهرات والساعات والنظارات والمنتجات المنزلية، توفر منتجا واحدا فريدا فقط لأي من منتجاتها بينما لا تنتج أبدًا أيًا من منتجاتها أكثر من مرة. وهذا بالضبط ما تخطط ونونليون للقيام به.

يسمي ونونليون هذه “واحدة من الفخامة الفريدة”، مما يجعلها من الناحية الفنية أكثر العلامات التجارية الفاخرة تميزًا في العالم. هذا لأنه عندما يشتري شخص ما أي منتج من ونونليون، سيعرف هذا أنه الشخص الوحيد في العالم الذي يمتلك هذا المنتج، وهو أعلى شكل من أشكال التفرد.

لذلك، بما أن ونونليون سوف تبيع فقط المنتجات التي هي 1 من 1 وتلتزم بقوانينها المعروفة باسم “واحدة من الفخامة الفريدة”، فإنها تحاكي الإنسانية. كل إنسان هو نسخة من نسخة واحدة فقط، وبالنسبة لونونليون، كل منتج هو 1 من 1. مع هذا التقليد، فهي تخدم غرضًا أكبر من مجرد بيع المنتجات المادية. وهي تخدم غرضًا أكبر من كونها العلامة التجارية الفاخرة الأكثر تميزًا في العالم. هذه العلامة لديها مهمة خيرية لدعم الناس ليكونوا أفضل نسخة من أنفسهم. نظرًا لأننا جميعًا واحد، ولا أحد هو أنت، تؤمن وونلي وون أن هذه هي قوتك، لذا فهي تريد دعم الناس ليكونوا أفضل ما يمكنهم أن يكونوه.

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