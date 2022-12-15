‫‫وقعت FOTON اتفاقية تطوير مشتركة، لتسريع أعمال الطاقة الأوروبية الجديدة

بكين، 15 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — في 29 نوفمبر 2022، وقعت FOTON اتفاقية مع شريك أوروبي لتطوير مركبة تجارية كهربائية خفيفة جديدة. تعزز الاتفاقية الشراكة التي أقامتها المجموعتان في سبتمبر 2017 من أجل التطوير المشترك للحلول المبتكرة لسوق المركبات التجارية الخفيفة. خلال الأشهر القادمة، سينتهي الطرفان من الوثائق الفنية للمشروع والعقود بحلول ربيع 2023.

ستعزز هذه الاتفاقية الجديدة الشراكة التي أنشأتها المجموعتان في مايو 2018 لتطوير وإنتاج منتجات مركبات تجارية خفيفة جديدة للسوق الأوروبية، بناءً على منصة FOTON لمنتجات الشاحنات الصغيرة. بعد أكثر من عامين من التطوير المشترك، تم إطلاق أول شاحنة مدينة للطرفين NP6 في أوروبا في 26 يناير 2021، والتي تتوافق تمامًا مع المعايير الأوروبية.

في نوفمبر الماضي فقط في معرض اللوجستيات الخضراء 2022 في بادوا، إيطاليا، جلبت FOTON الشاحنات الكهربائية بالكامل التي تم تطويرها للسوق الأوروبية، مما أظهر علامات على دخول سوق الطاقة الأوروبية الجديدة.

في يونيو من هذا العام، بدأت FOTON بالفعل في الظهور في أوروبا. في 3 يونيو، طرحت FOTON لأول مرة شاحنتين كهربائيتين خالصتين تم تطويرهما خصيصًا للسوق الأوروبية في معرض IFAT في ميونيخ، ألمانيا. ومنذ ذلك الحين، بدأت FOTON دخولها إلى سوق الطاقة الأوروبية الجديدة.

من المعروف أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق لحظر السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق بشكل فعال اعتبارًا من عام 2035، مما يعني أن سوق مركبات الطاقة الأوروبية الجديدة يتحول إلى المسار السريع. وقد استوفت FOTON بالفعل معاييرها الخاصة بتكنولوجيا الطاقة الجديدة وجودة المنتجات وسلسلة التوريد. وبوصفها بطاقة دخول إلى السوق الأوروبية، فإن WVTA معترف بها دوليًا كواحدة من أكثر أنظمة إصدار الشهادات قيمة في العالم ومقبولة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى مزيد من الاختبارات. وقد حصلت مجموعة من منتجات الطاقة الجديدة من FOTON ، بما في ذلك الشاحنات الكهربائية النقية وشبكات VAN والحافلات، على شهادة WVTA وتم تشغيلها في دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة.

من المفهوم أن FOTON تقوم أيضًا بتحسين شبكة تشغيلها ومبيعاتها وخدماتها في أوروبا تدريجيًا. في السنوات القادمة، ستسعى FOTON جاهدة لتحقيق اختراقات في الأسواق الأوروبية مثل إيطاليا وبولندا وألمانيا، والاستيلاء تدريجيًا على سوق الطاقة الأوروبية الجديدة من خلال بناء سلسلة صناعية في السوق الراقية.