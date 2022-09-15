‫وزعت National Philanthropic Trust UK أكثر من 9 ملايين جنيه إسترليني في شكل منح خلال السنة المالية 2022

النمو المستمر في عدد المنح المقدمة منذ بداية الجائحة

لندن, 15 سبتمبر / أيلول 2022/ PRNewswire / — منحت مؤسسة National Philanthropic Trust UK، إحدى الشركات الرائدة للصناديق التي يديرها المانحون (DAFs) في المملكة المتحدة، 9.3 مليون جنيه إسترليني نيابة عن المانحين خلال السنة المالية 2022. ويمثل هذا زيادة بنسبة 45% في عدد المنح المقدمة في السنة المالية الماضية حيث ارتفعت من 252 إلى 366 منحة.

عند دمجها مع المنح التي تم التبرع بها في عامي 2020 و 2021، قامت NPT UK بتوزيع 19.4 مليون جنيه إسترليني من خلال 646 عددًا من المنح منذ بداية الوباء.

بالإضافة إلى ذلك، قامت NPT Transatlantic ، وهي مؤسسة للصناديق التي يديرها المانحون ذات كفاءة مزدوجة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بتوزيع 30.8 مليون جنيه إسترليني في شكل منح في السنة المالية 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 94% في التبرعات من التبرعات المقدمة قبل الجائحة في السنة المالية 2019 (15.9 مليون جنيه إسترليني).

وقال جون كانادي، الرئيس التنفيذي لـ National Philanthropic Trust UK : “لقد وضعت الأحداث في السنوات القليلة الماضية ضغطًا هائلًا على حياة الناس وسبل عيشهم. لقد شاهدنا باستمرار الجهات المانحة لنا تتقدم خلال الوباء وكذلك تتفاعل مع الأزمات العالمية الأخرى. هذه الأرقام، التي زادت عامًا بعد عام، هي دليل آخر على أن المحسنين يتبرعون بالأموال في مثل هذه الأوقات الصعبة على الصعيدين المحلي والخارجي.”

تابع كانادي قائلًا: “لقد شاهدنا شعبية الصناديق التي يديرها المانحون على أنها فعالة في إعطاء المركبات التي تستمر في الارتفاع في المملكة المتحدة. كل جنيه يتم التعهد به للصناديق التي يديرها المانحون يذهب إلى المنظمات الخيرية. كما تحظى منصات الاستثمار المؤثر التي تقدمها NPT UK بشعبية كبيرة، خاصة بين الأجيال الشابة من المانحين الذين يبحثون عن طرق مبتكرة لدفع التغيير الاجتماعي.”

أوصت الجهات المانحة NPT Transatlantic و NPT UK بتقديم منح لمجموعة متنوعة من المنظمات الخيرية في السنة المالية 2022، بما في ذلك تلك التي تدعم أزمات اللاجئين الدولية والعمل البيئي والفقر الغذائي ورفاهية الأطفال والشباب.

نبذة حول NPT UK و NPT Transatlantic

NPT UK هي مؤسسة خيرية مستقلة تقدم الصناديق التي يديرها المانحون للمانحين في المملكة المتحدة وأولئك الذين يرغبون في جميع أنحاء العالم في تأسيس أعمالهم الخيرية من المملكة المتحدة. وتوفر خدمات وخبرات للمحسنين والمكاتب العائلية ومديري الثروات من أحد المراكز المالية الرائدة في العالم. وترتبط NPT UK بـ National Philanthropic Trust ، وهو أكبر مزود مستقل للصناديق التي يديرها المانحون في الولايات المتحدة.

NPT Transatlantic هي مؤسسة خيرية مؤهلة مزدوجة، معترف بها كمنظمة خيرية في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتقدم الصناديق التي يديرها المانحون وخدمة هدية واحدة للمانحين من دافعي الضرائب المزدوجين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.