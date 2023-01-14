‫وزارة الصناعة والثروة المعدنية تختتم النسخة الثانية من منتدى مستقبل المعادن

الرياض، المملكة العربية السعودية، 14 يناير 2023 / PRNewswire / — أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن اختتام منتدى مستقبل المعادن الثاني، الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وفي كلمته الختامية، وجه مضيف المنتدى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على دعم ورعاية منتدى مستقبل المعادن، واهتمامهم ودعمهم المستمر لتمكين قطاع التعدين في المملكة.

وقال معالي سعادة الوزير الخريّف إن نجاح المنتدى انعكس في الأفكار والاقتراحات والمناقشات التي قدمها جميع المشاركين من الداخل والخارج. وأعلن أن الوزارة ستعقد بالتأكيد النسخة الثالثة من منتدى مستقبل المعادن والمنتدى الجاري، مؤكدًا على ضرورة المضي قدمًا في تطوير قطاع التعدين على أساس الركائز الأساسية التي تشمل الحوار المستمر وتعزيز التعاون بين مختلف الدول في هذا المجال.

تناولت جلسات المنتدى مناقشة عددًا من الموضوعات مثل مستقبل قطاع التعدين، وإسهاماته في تنمية المجتمعات، وتعزيز أنظمة الطاقة المستدامة والنظيفة، وجذب الاستثمار الضخم المباشر لقطاع التعدين في المنطقة.

ولقد شهد الملتقى توقيع 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال التعدين وصناعة المعادن بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المشاركة. غطت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التنقيب عن المعادن، والتكنولوجيا، والاتصالات، وتطبيق معايير الاستدامة، ومنح التراخيص والتحول الصناعي في قطاع التعدين. غطت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات التنقيب عن المعادن، والتكنولوجيا والاتصالات، وتطبيق معايير الاستدامة، والتوطين وإعادة التأهيل، والتصنيع في قطاع المعادن.

ومن جانبهم صوت المفوضون المشاركون على إقامة العديد من منتديات مستقبل المعادن، والتي ستكون بمثابة حافز للاستثمار السريع في القطاع، لا سيما في ضوء الطلب المتزايد بشكلٍ كبير على المعادن الآن وفي المستقبل، بسبب المطالب الصناعية الحديثة، لا سيما فيما يتعلق بتزويد المعادن اللازمة لتوفير الطاقة المتجددة في المستقبل، والمنتجات الصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية.

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