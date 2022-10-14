‫ورقة بيضاء مشتركة بين Huawei و IEEE – UAE لإصدار L3.5 من مركز البيانات بشبكة القيادة المستقلة

ةوفقًا للورقة البيضاء، مع تحول الاقتصاد الرقمي إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي وتوسع مراكز بيانات المؤسسات بسرعة، تحتاج شبكات مراكز البيانات بشكل عاجل إلى حل التحديات التالية:

وأصبحت الشبكات المتعددة السحابية والمتعددة الديمقراطيات هي القاعدة بالنسبة للمؤسسات. على هذا النحو، يحتاج عملاء المؤسسات إلى إدارة وتنسيق شبكات DCN متعددة السحابة وأجهزة الشبكات متعددة البائعين بشكل مركزي.

تحتاج ADN إلى الاندماج بسلاسة في أنظمة التشغيل والصيانة وعمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات، والتي تختلف اختلافًا كبيرًا بين الشركات، لتنفيذ إدارة الحلقة المغلقة الذكية طوال العملية.

لمعالجة التحديات المذكورة أعلاه، تقترح الورقة البيضاء شبكة القيادة الذاتية لمركز البيانات L3.5 ، والتي تنفذ قدرات أتمتة واستخبارات عالية المستوى مثل الإدارة الموحدة والتنسيق المرن والتعاون والمحاكاة في الشبكات متعددة السحابة ومتعددة البائعين، بالإضافة إلى الاتصال بأنظمة إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات لتحقيق الأتمتة من البداية إلى النهاية.

توضح الورقة البيضاء التقنيات الرئيسية لـ L3.5 ADNs لمراكز البيانات:

منصة برمجة مفتوحة : تدير مركزيًا الشبكات والأجهزة غير المتجانسة.

منصة تنسيق النوايا : تساعد على تنفيذ شبكات متعددة السحاب ومتعددة البائعين مؤتمتة للغاية وتوفير شبكات عبر السحابة في ثوان.

واجهات برمجة التطبيقات المنشورة من تدفقات الخدمة المنسقة : تندمج بسلاسة في أنظمة التشغيل والصيانة المؤسسية وعمليات تكنولوجيا المعلومات، مما يقلل من عدد أوامر العمل ويقلل من كمية العمل اليدوي المتكرر بأكثر من 70%.

“تعد شبكة القيادة المستقلة لمركز بيانات هواوي أول شبكة في الصناعة تتطور من L3.0 إلى L3.5 . هذا هو نتيجة رؤيتنا العميقة لسيناريوهات الخدمة في العالم الحقيقي ونقاط إزعاج العملاء عبر قطاعات مثل المالية والخدمة العامة والتصنيع، بالإضافة إلى ابتكاراتنا المشتركة مع سابقات الصناعة “، قال آرثر وانغ، نائب رئيس مجال شبكة مركز بيانات هواوي. “تتبادل الورقة البيضاء أفضل الممارسات عبر هذه القطاعات، لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات من خلال تحسين بنيات الشبكات وأنماط التشغيل الخاصة بها ومساعدتها على بناء خدمات سريعة وموثوقة مع تقليل النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية الخاصة بها .”

حتى الآن، تم نشر حل شبكة القيادة المستقلة لمركز بيانات هواوي في مراكز البيانات التي تضم أكثر من 10000 عميل عبر قطاعات مثل المالية والخدمة العامة والتصنيع والطاقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشبكة القيادة الذاتية لمركز البيانات:

https://e.huawei.com/en/ solutions/business-needs/ enterprise-network/data- center-network-new/adn

لتنزيل المستند التعريفي التمهيدي لشبكة القيادة الذاتية لمركز بيانات L3.5 ، يرجى زيارة:

https://e.huawei.com/en/ material/networking/ 604d7c910e884a0d9005cdb0513c87 ee