وحدة ترينابرو: حل طاقة شمسية موثوق وذكي حاصل على شهادة مؤسسة دي أن في جي أل

تقرير التقييم التكنولوجي (يشار إليه أيضا باسم “تقرير القابلية البنكية”) من دي أن في جي أل يسلط الضوء على أن الفائدة الرئيسية لترينابرو هو تكاملها مع الوحدات، العواكس، المتتبعات وخوارزميات التحكم والرقابة القائمة على السحابة لحل جاهز بالكامل.

شانغجو، الصين، 13 مايو / أيار 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ترينا سولار كو المحدودة (“ترينا سولار” أو “الشركة”)، وهي الشركة الرائدة عالميا لصناعة وحدات الطاقة الشمسية وحلول الطاقة الذكية، أن الشركة قد تلقت تقرير “التقييم التكنولوجي” لحل ترينا سولار ترينابرو الذكي (“التقرير”) من شركة دي أن في جي أل، وهي شركة ضمان الجودة وإدارة المخاطر تتمتع بوصول عالمي.

تتكون المكونات الأساسية لحلترينابرومن وحدات تم تصنيعها ترينا سولار، وأجهزة تتبع صنعتها شركة أنكليف، وهي شركة تابعة لـترينا سولار، وعواكس صنعها موردون مؤهلون. تتكامل هذه المكونات الأساسية مع خوارزمية تتبع ذكية ومنصة عمليات وصيانة تستند إلى السحابة.

أثبت التقرير أن هناك مكاسب طاقة محتملة لحلترينابرووخوارزمية التتبع الذكية الخاصة به، استنادًا إلى محاكاة الطاقة المستقلة ومراجعة بعض الاختبارات الميدانية. في حين أن مكاسب الطاقة تختلف باختلاف الموقع والظروف الجوية، فقد قدرتدي أن في جي ألأن كسب الطاقة من خوارزمية التتبع الذكي لوحدة ترينابروسيكون 0.6٪ -1٪ لموقع اختبار في فيانا، إسبانيا، ومكاسب طاقة بنسبة 0.4-1.9٪ في الأيام الغائمة، بل ويمكن أن تصل مكاسب الطاقة تصل إلى 5٪ في ظل سيناريوهات محددة.

قامتدي أن في جي ألبتطوير عملية مفصلة وفعالة لتقييم الوثائق الفنية وتزويد المستثمرين بالمعلومات والآراء التي يحتاجونها للشعور بالراحة التي يتطلبونها تجاه منتج غير مألوف. استعرض فريق التقييم الرسومات الهندسية، والتحليلات الهيكلية، وتقارير الاختبار، وإجراءات التثبيت، وخطط الجودة، ووثائق العمليات والصيانة، وتحليلات الأداء المقدمة من ترينا سولاركما قامتدي أن في جي ألبزيارة وحدات التصنيع ووحدات التتبع في الصين وإسبانيا لتقييم عمليات التصنيع والجودة.

وقال منواه ليونغ، مدير المشروع فيدي أن في جي أل: “ترينابروهو نظام متكامل من الوحدات والعواكس وأجهزة التتبع المرتبطة بخوارزمية تتبع ذكية وشبكة تحكم ومنصةتشغيل وصيانةقائمة على السحابة مع إمكانات تطبيقات الجوال. الميزة الرئيسية لـترينابروتتمثل في تكامل النظام ليكون حلا جاهزا للاستخدام. تم تصميم المشاريع باستخدام كتل ميغاواط، وتتيح وحداتترينابروإدارة المشاريع المتكاملة، والتركيب والمكونات، والمراقبة. في حين أن عناصر تحكم برنامجترينابروومنصة التشغيل والصيانة المستندة إلى السحابة جديدة، تستخدمتريناالوحدة النمطية الحالية، منتجات العاكس والمتتبع في الصناعة. تقر دي أن في جي ألأنترينا أن سولارقادرة على توريد منتج لا يشكل مخاطر غير نمطية.”

قال ين رونفغانغ، نائب المدير العام وكبير نواب الرئيس في ترينا سولار: “يثبت التقييم الشامل لـ دي أن في جي أل مرة أخرى أن تقنية ترينابرو الرائدة تقدم أعلى أداء قابلية تمويل في السوق العالمية. ترينابرو هو أول حل شمسي ذكي في الصناعة وهو حاليًا الحل الكهروضوئي الوحيد المثبت من قبل طرف ثالث دولي. ومع توسع ترينابرو في تواجدها العالمي، يمكن لعدد متزايد من العملاء توقع الحصول على دخل استثماري محسن نتيجة لذلك.”

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التعليق: غلاف تقرير التقييم التكنولوجي لحل ترينا سولار ترينابرو الذكي من دي أن في جي أل

حول ترينا سولار

تأسست ترينا سولار في عام 1997، وهي مزود عالمي رائد للوحدات الكهروضوئية المتكاملة وحلول الطاقة الذكية، حيث تركز أعمالها الرئيسية على المنتجات الكهروضوئية والأنظمة الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية. يغطي نشاطها البحث والتطوير وإنتاج وبيع الوحدات الكهروضوئية ومحطات الطاقة ومعدات النظام وتوليد الطاقة الكهروضوئية وخدمات العمليات والشبكات الدقيقة الذكية وتطوير وبيع أنظمة الطاقة المتعددة، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة منصات الطاقة السحابية. في العام 2018، أخذت الشركة زمام المبادرة في التطور لتصبح علامة تجارية في عالم الطاقة إنترنت الأشياء، وأنشأت تحالف ترينا سولار لإنترنت الأشياء لتطوير الصناعة ومركز ابتكار صناعة الطاقة الجديدة إنترنت الأشياء بالتنسيق مع المنتجين الرائدين في الصناعة ومعاهد البحوث داخل وخارج الصين، وبناء منصة مبتكرة للبحث في مجال إنترنت الأشياء في مجال الطاقة بالإضافة إلى المحيط البيئي لإنترنت الأشياء مع العديد من الشركاء. وبهذه الإجراءات، تلتزم ترينا سولار الشركة بأن تعمل مع شركائها لبناء نظام إنترنت الأشياء البيئي وتطوير منصة ابتكار لاستكشاف إنترنت الأشياء للطاقة الجديدة، حيث تسعى جاهدة لتكون رائدة في مجال الطاقة الذكية العالمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة تصبح شركة رائدة في صناعة الطاقة الذكية العالمية. لمزيد من المعلومات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.trinasolar.com