‫وانغ جين بينغ من هواوي: توسيع نمط توزيع أرباح الخبرة وقيادة عصر من عمليات الشبكة قائم على الخبرة

بانكوك، 28 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — عُقد الاجتماع الرابع عشر لمجموعة مستخدمي Huawei في بانكوك، تايلاند. وخلال الاجتماع، ألقى وانغ جين بينغ، مدير التسويق في هواوي NCE Optical Network Domain ، كلمة قال فيها إن حل النطاق العريض المتميز من هواوي يمكن أن يساعد شركات الاتصالات بشكل فعال على تنفيذ عمليات تجربة المستخدم، واغتنام فرص نمو الأعمال وتزويد المستخدمين بتجربة عالية الجودة.

في الوقت الحاضر، لدى المستخدمين متطلبات عالية لتجربة HBB المتميزة، ويريد المستخدمون تجربة شبكة أفضل حتى لو كانت تأتي بتكلفة أعلى.

وذكر وانغ جين بينغ أيضًا أنه ينبغي لشركات النقل أن تطور خدمات HBB من الجوانب الثلاثة التالية:

لتلبية متطلبات الخدمات المختلفة وسوق المستخدمين المحتملين الضخم، قم بتطبيق التقنيات الذكية لتحسين دقة تحديد المستخدمين المحتملين وزيادة معدل نجاح التسويق، وبالتالي اكتساب حصة سوقية بسرعة.

ضمان التطابق بين الجهاز والشبكة والخدمة، وبناء الشبكات استنادًا إلى متطلبات تجربة المستخدم، وزيادة العائد على الاستثمار ( ROI ) إلى أقصى حد.

بناء القدرات التي تساعد على إدراك تجربة المستخدم لتحسين تجربة مستخدم HBB ورضاهم، وبالتالي تحسين سمعة العلامة التجارية وتحقيق نمو الخدمات.

ولمساعدة شركات الاتصالات على تحقيق هذه الأهداف، أطلقت هواوي حل النطاق العريض المتميز خارج الصين لأول مرة. في هذا الحل، يتم تثبيت لوحات AEC الذكية على OLTs لجمع مؤشرات الأداء الرئيسية للتطبيق مثل التأخير والتوتر في الوقت الفعلي بحيث يمكن إدراك تجربة المستخدم بدقة وفعالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون بين iMaster NCE (نظام الإدارة والتحكم والتحليل الذي يوفر القدرة على التحليل الذكي للبيانات الضخمة) والعمليات الرقمية الرشيقة ( ADO ) يساعد شركات النقل على جني الأرباح من عمليات تجربة مستخدم HBB .

نظرة ثاقبة على متطلبات الخبرة، وتسهيل نمو التسويق

في هذا الحل، يتم تحسين نموذج تعريف المستخدم المحتمل من كونه أحادي البعد إلى متعدد الأبعاد، مما يساعد شركات النقل على إدراك متطلبات تجربة المستخدم. وفقًا لذلك، يمكن لقسم التسويق صياغة استراتيجيات التسويق لتلبية متطلبات المستخدم.

المطابقة بين الجهاز والشبكة والخدمة، مما يسهل ترقيات الشبكة المنظمة

وفي هذا الحل، يمكن لشركات الاتصالات أن تزيد من ضمان صحة تعيين الأجهزة والشبكات والخدمات، وترقية الشبكات بطريقة منظمة، وتوفير ضمان أساسي لاتصالات HBB عالية الجودة والتجربة المثلى.

إدراك التجربة على مستوى الدقائق، وتحسين الاستجابات السلبية للخدمات الاستباقية

يدمج هذا الحل قدرة الإدراك المحسنة، والتي تنفذ الإدراك على مستوى الدقائق لقضايا جودة التجربة الضعيفة. فهو يغير وضع الإدراك السلبي إلى وضع إدراك وضمان التجربة الاستباقية الجديد تمامًا، مما يساعد شركات الاتصالات على تحسين معدل الاحتفاظ بالمستخدم ورضا المستخدم.

تم نشر حل النطاق العريض المتميز على نطاق واسع تجاريًا في الصين. في خنان، ارتفع معدل نجاح التسويق من 3% إلى 10% وتم تحسين عائد الاستثمار على الشبكة بنسبة 40%. وفي تشجيانغ، انخفض معدل جودة التجربة الضعيف من 4.3% إلى 2.7%، وانخفضت الشكاوى لكل 10,000 مستخدم من 165 إلى 95 مستخدمًا.

ووفقًا لوانغ جين بينغ، من خلال تمكين الحلول والتحقق المشترك من أفضل الممارسات، فإن عمليات تجربة المستخدم ستسهل التطوير حقًا، وتزيد من توسيع حدود الأعمال، وتوسيع نمط توزيعات الأرباح.