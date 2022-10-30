‫وادي دجلة في الهند؛ وجهة جديدة مرغوبة للعافية في أفضل نقطة للتنوع البيولوجي الأكثر حرارة في العالم – غاتس الغربية

نيو دلهي، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — يقع مركز وادي دجلة الصحي في ولاية كيرالا بالهند، وسط البيئة الخضراء الرائعة في غاتس الغربية، وهو واحد من 8 نقاط التنوع البيولوجي الأكثر حرارة. وهو أقدم من جبال الهيمالايا، وموطن لأكثر من 10000 نوع من النباتات النادرة.

يقدم وادي دجلة إجراءات عافية طبيعية تعتمد على الأعشاب والنباتات الطبية الذي فازت بالجائزة الوطنية المرموقة APN-Swadesh Samman لمساهمتها في قطاع الصحة والعافية. تَسَلم الجائزة الدكتور محمد شريف، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة وادي دجلة، في حفل مرموق أقيم في فيجيان بهاوان بنيودلهي.

ينعم وادي دجلة المتواجد بالقرب من شلال ثوشاركيري بالمطر لأكثر من تسعة أشهر في السنة. تعمل المساحات الخضراء المورقة والنسيم المحمّل بالأعشاب من غاتس الغربية على تنشيط الجميع. يقدم وادي دجلة أنواعًا مختلفة من الحزم الصحية التقليدية المعتمدة على الأعشاب. الممارسات اللطيفة التي تتبنى العافية الشاملة وتؤدي إلى تجديد شباب الجسد والروح. يوجد في هذا المكان الخاص المريح أحدث المرافق، من حمامات السباحة والمنتجعات الصحية إلى منازل الأعشاب (صيدلية طبيعية) ومركز العلاج الطبيعي والتجديد إلى استوديو طب الأسنان. يوجد طعام مغذي في مطعم العافية متعدد المأكولات، ومساحات مهدئة مثل المكتبة، وقاعة مجلس الإدارة الكبيرة، والمقهى، ومسارات المشي، وشرفات المراقبة، وحمامات السباحة، والمزرعة العضوية، والمدرج والحدائق المترامية الأطراف. يَعِد وادي دجلة بأفضل العلاجات الصحية، مع الالتزام بحكمة الأيورفيدا Ayurveda والأوناني Unani والهوميوباثي واليوجا والسيدها Siddha وأنظمة العلاج الطبيعي. التقنيات الصينية القديمة مثل ميزات الوخز بالإبر في علاجاتهم. توفر الحزم في دجلة حياة خالية من الأدوية. يمتلك وادي دجلة خبراء في مجالات مختلفة من العلاج والرعاية الصحية، مما يجعلهم مكانًا موثوقًا به لأولئك الذين يبحثون عن الصحة وتجديد الشباب والنعيم الداخلي على مستوى العالم.

يعد وادي دجلة اليوم، مركزًا للعافية يحظى بتقدير عالمي مع أشخاص قادمين من دول أجنبية مثل المملكة العربية السعودية وعمان وقطر والكويت وروسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنمسا وسويسرا إلى جانب الهند. في الوقت الذي يعود فيه الناس بشكل متزايد إلى الطبيعة للشفاء، فإن وادي دجلة يجذب الناس في جميع أنحاء العالم، من خلال مزامنة المرافق الحديثة مع الطبيعة النقية.

حول وادي دجلة:

يقدم وادي دجلة رحلة علاجية تحويلية بنهج شمولي بالكامل. يقع وادي دجلة في سفوح واياناد، التي تحدها غاتس الغربية، وهو واحد من 8 نقاط التنوع البيولوجي الأكثر حرارة.

الصورة : https://mma.prnewswire.com/ media/1932494/Tigris_Valley_ Swadesh_Samman_Award.jpg