واحدة من أكبر شبكات واي فاي في العالم تضع ثقتها في أبتيلو

ستوكهولم،20 أكتوبر / تشرين أول 2020/PRNewswire/ —

احدى اكبر شبكات الوي فاي في العام تضع ثقتها بشركة ابتيلو Aptilo

شركة تلكوم اندونيسيا مالكة إحدى أكبر شبكات Wi-Fi في العالم، وهي شبكة اندونيسيا واي فاي (Indonesia Wi-Fi)، تحتفل بست سنوات بالشراكة مع أبتيلو نتووركس. أكملت شركة تيلكوم (Telkom) الآن ترقية إلى أحدث إصدار من Aptilo Service Management Platform™ (منصة إدارة الخدمات من أبتيلو) مع زيادة السعة والتكرار الجغرافي المحسن.

كما تعد شبكة اندونيسيا واي فاي من تيلكوم واحدة من أكثر الشبكات ازدحامًا في العالم حيث تخدم أكثر من 70 مليون مستخدم مع أكثر من 400,000 نقطة وصول واي فاي (Wi-Fi). ولكي تكون مستعدًا للمستقبل، تعمل هذه الترقية على تحسين السعة وتقوية التكرار الجغرافي لضمان خدمة منتظمة.

توفر شبكة اندونيسيا خدمة واي فاي المتصلة بشبكات ألياف عالية السعة في جميع أنحاء الدولة التي تعد من أكبر الدول التي تتكون من مجموعة من الجزر المتقاربة (أرخبيل) في العالم مع 237 مليون شخص منتشرين عبر 17,000 جزيرة. ويستهلك المستخدمون 15-25 بيتابايت (PB Petabyte) من البيانات شهريًا. ومن أجل وضع الأمور في نصابها، فإن 25 بيتابايت تعادل مدة ثمانية ملايين ساعة من الفيديو عالي الدقة.

وقد صرح ايروان إندرياستانتو، مدير أول المنتجات اللاسلكية في شركة تلكوم اندونيسيا: “إن إدارة خدمات واي فاي مع أكثر من 400,000 نقطة وصول (بما في ذلك نقطة الاتصال المنزلية homespot) و 70 مليون مستخدم عبر 17,000 جزيرة تفرض متطلبات شديدة على النظام الأساسي لإدارة خدمة واي فاي. يستحق عملاؤنا توفير أفضل خدمة واي فاي عالية الأداء. يسعدنا جدًا توسيع علاقتنا مع شركة أبتيلو لتعزيز قدرات خدمة واي فاي الخاصة بنا”.

كما تقدم شركة تلكوم اندونيسيا خدمة واي فاي من الدرجة الأولى بين الشركات (B2B) والتي تلبي متطلبات جميع قطاعات العملاء بما في ذلك المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الجملة والتجزئة. ومن خلال منتج WICO (واي فاي كورنر)، تساعد شركة تلكوم اندونيسيا الحكومات على بناء مدن ذكية وتقديم خدمات اجتماعية.

و صرح بول ميكلسن، الرئيس التنفيذي لشركة أبتيلو نتووركس: “نحن فخورون بتمكين إحدى أكبر خدمات واي فاي العامة في العالم خلال السنوات الست الماضية. كما أننا معجبون بمدى استفادة تلكوم اندونيسيا إلى أقصى حد من ابتكارات أبتيلو وبائعي أجهزة واي فاي.

نبذة عن أبتيلو نتووركس

شركة Aptilo Networks هي إحدى شركات إيني و هي شركة رائدة لتوفير نظم مشغلي الشبكات لإدارة خدمات البيانات، وهي نظم مُزودة بخصائص متطورة للمصادقة وضبط سياسات الاستخدام وتحميل الرسوم. وقد أصبحت منصة إدارة الخدمات ™(SMP) من Aptilo مرادفًا لإدارة خدمات الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) وتفريغ شبكات واي فاي ضمن شبكة الانتشار واسعة النطاق مع ما يربو على 100 مشغِّل في أكثر من 75 دولة، وتمثل هذه المنصة عنصرًا بالغ الأهمية من عناصر الاتصالات عبر الإنترنت اللاسلكي وإنترنت الأشياء. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني: www.aptilo.com.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/782085/Aptilo_Networks_ Logo.jpg

للتواصل الاعلامي:

هيلاري كول

أبتيلو نتووركس أي بي

هاتف: ‏1-917-414-9262+

hillary.call@aptilo.com