هيكفيجن تطلق نظام أكس برو لحلول الإنذار اللاسلكية الشاملة

هانغجو، الصين، 9 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة هيكفيجن، وهي شركة مزودة لحلول إنترنت الأشياء حيث تتصدر تقنيات الفيديو قائمة منتجاتها الأساسية، عن جيلها الجديد من منتجات أنظمة الإنذار اللاسلكية – أكس برو AX PRO – مقدمة حلول إنذار شاملة للتطبيقات المنزلية والتجارية أيضا.

حلول إنذار شاملة ومتكاملة

تشتمل مجموعة منتجاتأكس برو التي تم إطلاقها حديثًا على لوحة مضغوطة لمجموعة واسعة من أجهزة الكشف والأجهزة الطرفية، والتي تغطي اكتشاف التسلل، والتحقق من الفيديو، واكتشاف الدخان، واكتشاف الفيضانات، وأتمتة المنزل. تم تطوير النظام مع أخذ كل من المركب والمستخدم في الاعتبار، ويمكن تركيب النظام وفقًا لمجموعة متنوعة من الاحتياجات. تعقيد عملية تركيب الجهاز ضئيل للغاية بحيث يمكن للمستخدم النهائي إدارة النظام بسهولة من خلال واجهة المستخدم البديهية.

محور لوحة أكس برو بتصميم مزدوج لشريحة تردد الراديو

يدعم محورأكس برونفسه عدة بروتوكولات several protocols للتكامل اللاسلكي، مع استعداده لتوصيل ما يصل إلى 210 من الأجهزة الطرفية. تم تصميم اللوحة بشرائحالتردد اللاسلكي المزدوجة، والتي تتميز بتقنيات Tri-X و CAM-X اللاسلكية، لمنع التداخل عبر القنوات وتمكين الإرسال عالي السرعة والموثوق لرسائل الإنذار في وقت واحد.

مجموعة واسعة من أجهزة الكشف وخيارات الأجهزة الطرفية

إلى جانب اللوحة، طورتهيكفيجنمجموعة واسعة من أجهزة الكشف وأجهزة الاستشعار لتكييف النظام مع احتياجات التركيب المختلفة، مثل كاشف كسر الزجاج PIR، وكاشفات الأمان، وملامة الأبواب، ومستشعر الدخان، وكاشف تسرب المياه، إلخ.

ويتوفر أيضًا كاشفالأشعة تحت الحمراء السلبي اللاسلكي PIRCAM، والذي يكتشف إشارات الأشعة تحت الحمراء على مسافة 12 مترًا ويجمع لقطات لأي جسم متحرك. وباستخدام كاشف PIRCAM، يمكن للمستخدمين عرض تلك اللقطات للنشاط المكتشف للتحقق من إخطارات الإنذار، وتلقي التنبيهات حتى قبل أن يدرك المتسللون أنه تم تسجيلها على الفيديو. تم تجهيز PIRCAM أيضًا بإضاءةالليدلتصوير عالي الجودة في الظلام.

وإذ تم بناؤها مع أخذ الجانب العملي للاستخدام في الاعتبار، صممت هيكفيجن مجموعة واسعة من الأجهزة الطرفية لتحقيق أقصى قدر من الأمان للمستخدم ومساعدة أنشطتهم اليومية. تشتمل هذه الأجهزة على خيارات زر الذعر الثابت والمحمول للحفاظ على سلامة السكان، بينما توفر لوحة المفاتيح اللاسلكيةالليدأو سلسلة المفاتيح المريحة خيارات تحكم متعددة لتناسب تفضيلات المستخدم.

التحقق من المتسلل كخدمة

إذا اختار العملاء، يمكن ربط لوحة محور جهاز أكس بروبكاميراتبروتوكول الإنترنتالخاصة بهم عبر السحابة أو تيار فرعي لبدء التحقق من المتسلل كخدمة (IVaaS) . توفر هذه الخدمة التحقق المباشر بالفيديو أو 7 ثوانٍ من تسجيل الفيديو للمستخدمين لتأكيد أحداث الإنذار على النظام بسرعة وكفاءة.

توافق التطبيق

سيكون المستخدمون في صدارة تحمل المسؤولية ويبقون على اتصال باستخدام أكس برو نظرًا لأنه متوافق تمامًا مع تطبيق Hik-Connect من هيكفيجن. يوفر التطبيق إشعارات صوتية ومقاطع فيديو للمستخدمين، ويسمح لهم بالتحكم عن بعد ومراقبة أنظمة الإنذار الخاصة بهم. يدعم أكس برو أيضًا تطبيق Hik-ProConnect، الذي يمكن أن يوفر مساعدة تركيب كاملة للمركبين وتمكينهم من تقديم حلول وخدمات أمنية قائمة على السحابة بإذن من العميل.

نبذة عن هيكفيجن

شركة هيكفيجن، الشركة المزودة لحلول إنترنت الأشياء. وبفضل تمتعها بفريق بحث وتطوير شامل وعالي الخبرة، تصنع هيكفيجن محفظة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لطائفة واسعة من الأسواق الرأسية. بالإضافة إلى صناعة الأمن، مددت هيكفيجن وصولها إلى صناعات تقنيات المنزل الذكي، والأتمتة الصناعية وصناعات الكترونيات السيارات لتحقيق رؤياها طويلة الأجل. توفر منتجاتهيكفيجنأيضًا ذكاء أعمال قويا للمستخدمين النهائيين، ما يمكنها من تمكين عمليات أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. تلتزمهيكفيجنبأعلى جودة وأمان في منتجاتها، وتشجع شركاءها على الاستفادة من العديد من موارد الأمن السيبراني التي تقدمهاهيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيكفيجن على: www.hikvision.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1249709/Hikvision_AX_ PRO_wireless_alarm_system.jpg