هيرو موتوكورب تفتتح وكالة رائدة في دبي

تعزيز التواجد في أسواق الخليج إلى 10 نقاط اتصال للعملاء في خمس دول

دبي، الإمارات العربية المتحدة ونيودلهي28 أكتوبر 2021/PRNewswire/ — بهدف تعزيز تواجدها في الإمارات العربية المتحدة ، افتتحت هيرو موتوكورب ليمتد، أكبر مصنع للدراجات النارية والدراجات البخارية في العالم، وكالة حصرية جديدة في دبي.

بهدف تعزيز تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، بدأت الشركة اليوم أعمالها في المعرض الحصري الجديد المُقام في الغزال مول، في شارع الثاني منمن ديسمبر، جميرا 1، دبي. تقع ورشة العمل الحديثة، التي تتيح العمليات الثلاثة (المبيعات، والخدمة، وقطع الغيار) في شارع القوز رقم 318، منطقة القوز الصناعية 3، دبي

يعرض المعرض المُقام على مساحة 625 قدمًا مربعًا مجموعة من الدراجات البخارية والدراجات البخارية “هيرو موتوكورب”، بينما توفر الورشة التي تحتوي على جناحين للخدمة أفضل تجربة خدمة لما بعد البيع وقطع الغيار للعملاء.

خلال حديثه بهذه المناسبة، صرّح سانجاي بهان، رئيس قسم الأعمال العالمية، هيرو موتوكورب، قائلاً “تعد منطقة الخليج جزءًا مهمًا استراتيجيًا من خطط التوسع العالمية لدينا. كمّا أننا نرنو إلى تقديم منتجات وخدمات عالمية المستوى لعملائنا وإنعاش السوق. كمّا أننا نركز على تقديم دعم مكثف لما بعد البيع لعملائنا ونواصل التوسع في هذا السوق. “

خلال الافتتاح، تم تسليم 100 دراجة نارية من طراز “هيرو موتوكورب” إلى SS Delivery Services LLC، الشريك المفضل لمجمعي خدمات توصيل الطعام البارزين في المنطقة.

بعد دخلوها المنطقة في عام 2018، ترنو “هيرو موتوكورب”- جنبًا إلى جنب مع Afriventures FZE– الموزع الحصري لها في هذا السوق، إلى زيادة توسيع أعمالها في دول الخليج.

تقدم الشركة خدماتها لعملائها في هذه المنطقة من خلال شبكة سريعة النمو تضم أكثر من 10 نقاط اتصال بما في ذلك ستة وكلاء ومراكز خدمة وأربعة منافذ لقطع الغيار في خمس دول في المنطقة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر و المملكة العربية السعودية.

تشمل مجموعة منتجات “هيرو موتوكورب” الشاملة في المنطقة الدراجات النارية التي تبدأ من المستويات الممتازة، بما في ذلك Ignitor 125، وHunk 150، وECO 150، وECO 150.

تخطط الشركة أيضًا لإطلاق منتجاتها الأخرى الناجحة عالميًا مثل Xpulse 200 والدراجات النارية Hunk 160R، بالإضافة إلى مجموعة من الدراجات البخارية هنا في المستقبل القريب.

شاركت Hero MotoCorp، إلى جانب Afriventures، بدأب في ضمان إسعاد العملاء في دول الخليج من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك مخيمات الخدمة المجانية، وجلسات لقاء العملاء والترحيب بهم، وتدريب الفنيين في شتى أنحاء المنطقة، وتقديم دعم قوي لخدمات ما بعد البيع.

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