هوت فوركس تحتفل ب 10 سنوات من التميز بالتداول

تحتفل هوت فوركس الحائز على جوائز هذا العام بعشر سنوات من العمل ، بعد عقد من الزمان أصبح رائداً في السوق راسخًا بالعديد من الجوائز المرموقة وثقة ملايين التجار.

بورت لويس ، موريشيوس ، 21 يناير 2020 – تأسست هوت فوركس ، وسيط تداول العملات الأجنبية والسلع الحائز على جوائز في العقود مقابل الفروقات ، في عام 2010 وأصبحت في غضون عشر سنوات فقط وسيطًا عالميًا مختارًا للملايين نتيجة لالتزامها بتوفير أفضل تجربة في التداول.

وقال

“نحن ملتزمون بأن نكون الشركة الرائدة في السوق العالمية المعروفة بخدمة عملائنا ، ونبقي دائمًا عملائنا الأوفياء في صميم كل ما نقوم به. لإظهار تقديرنا لدعمهم ، نعمل باستمرار لضمان أن منتجاتنا وخدماتنا تعكس أفضل ما تقدمه الصناعة ، ونتطلع إلى القيام بذلك لمدة عشر سنوات أخرى وأكثر! “مع أكثر من 35 جائزة من أرقى الجوائز في المجال و 2،000،000 حساب حقيقي ، من المؤكد أن قصة نجاح هوت فوركس ستستمر ، حيث تجد الشركة طرقًا جديدة للعملاء لزيادة تعزيز كل ما يفعلونه.

لقد حققت هوت فوركس بالفعل بصمتها على المجال من خلال تقديم حساب حساب ال زيرو سبريد الثوري ، والذي يوفر حلاً منخفض التكلفة للتداول مع فروق أسعار منخفضة للغاية. تم الحصول على تقدير إضافي لـ HFcopy ، ومنصة تداول النسخ الخاصة بها ، ونظام أمان الأموال الذي يتضمن تأمينًا رائدًا في السوق يصل إلى 5،000،000 يورو.

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حول هوت فوركس

يعود تاريخ هوت فوركس إلى عام 2010 ، وهو الاسم التجاري لمجموعة أج أف ماركت والتي تضم كيانات عالمية ومنظمة تعمل كوسطاء للأصول المتعددة وتقدم خدمات تجارة التجزئة والمؤسسات على حد سواء للعملاء من جميع أنحاء العالم. تقوم هوت فوركس باستمرار بتأسيس موقعها كرائد في السوق ، وهي حقيقة أكدها:

· تم فتح أكثر من 2،000،000 حساب حقيقي

· أكثر من 35 جائزة عالمية

· دعم العملاء لا أكثر من 27 لغة

· أعلى تدابير تأمين اﻷموال

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تحذيرات المخاطر :

قد لا تكون منتجات التداول بالرافعة المالية مثل الفوركس والمشتقات مناسبة لجميع المستثمرين لأنها تحمل درجة عالية من المخاطرة برأس المال الخاص بك.

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