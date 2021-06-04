هواوي و تيمينوس تعلنان عن اتفاقية شراكة تقنية

أصبحت شركة تيمينوس أول موفر برامج مصرفية أساسي معتمد من خلال البنية التحتية لشركة هواوي وسحابة هواوي العامة ( Huawei Public Cloud )

) ستدخل شركة تيمينوس وشركة هواوي معًا إلى السوق من خلال عروض الخدمات المالية الرائدة في السحابة لدفع قابلية التوسع والكفاءة التشغيلية ووقت الوصول إلى السوق والابتكار

تعزز شركة تيمينوس ريادتها في السحابة حيث تقدم برمجياتها عبر جميع مزودي السحابة العامة الرئيسيين

جنيف، سويسرا وشانغهاي، الصين، 4 يونيو 2021 /PRNewswire/ — خلال قمة Huawei Intelligent Finance Summit 2021، أعلنت شركة هواوي وشركة تيمينوس، وهي شركة البرمجيات المصرفية، عن شراكة لتقديم حل الخدمات المصرفية الأساسية السحابية من تيمينوس على سحابة هواوي العامة. وتُعد شركة تيمينوس أول موفر برامج مصرفية أساسي معتمد من خلال البنية التحتية لشركة هواوي وسحابة هواوي العامة.

ومن الناحية الجغرافية، تغطي الشراكة آسيا مع التركيز بشكل خاص على الصين وتشمل أيضًا إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

كما تجمع الشراكة بين الاستضافة السحابية الشاملة، والتنفيذ، والقوة التكاملية لشركة هواوي وقوة صناعة تيمينوس في مجال البرمجيات المصرفية الرائدة. ويغطي نطاق الشراكة المبيعات والتسويق والتنفيذ والتدريب.

ستكون المؤسسات المالية قادرة على تحديث أنظمتها المصرفية الأساسية على سحابة هواوي (Huawei Cloud – هواوي كلاود) والاستفادة من قابلية التوسع المرنة والتكلفة والكفاءات التشغيلية. كما ستساعد شركة تيمينوس وشركة هواوي، معًا، البنوك من جميع الأحجام على الذهاب إلى السوق بشكل أسرع، وفتح نماذج أعمال جديدة، وتحقيق نسب التكلفة أو الدخل الرائدة في هذا القطاع.

لقد أثبتت الشركتان النجاح ولديهما عدد من العملاء الحاليين والمشاريع الناجحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وترى الشركتان بالفعل قوة جذب كبيرة في السوق ولديهما عدد من الآفاق الجديدة في الأعمال. ستنطلق الشركتان معًا إلى السوق مع التركيز على الصين والانتقال إلى المزيد من المناطق من خلال عمليات التسويق والمبيعات المتوافقة.

تتمتع تيمينوس وهواوي بوصول واسع إلى سوق الخدمات المالية العالمية. أكثر من 3,000 مؤسسة مصرفية ومالية في جميع أنحاء العالم، تخدم الاحتياجات المصرفية لـ 1.2 مليار شخص، وتعتمد على تقنية تيمينوس الأصلية السحابية وواجهة برمجة التطبيقات. كما تعمل شركة هواوي مع أكثر من 2,000 مؤسسة مالية حول العالم، بما في ذلك 47 من أكبر 100 بنك في العالم.

ولقد تسارع الطلب المتزايد على النماذج المستندة إلى الحوسبة السحابية خلال جائحة فيروس كورونا، حيث تتطلب البنوك مقترحات تقنية أكثر مرونة ومرونة. لقد أصبحت السحابة طريقة نشر البرامج المعمول بها للبنوك الرقمية الأولى التي تحتاج إلى إطلاقها بسرعة بأقل تكلفة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تتحول البنوك الكبيرة بشكل متزايد إلى السحابة لتحديث أنظمتها بشكل تدريجي، وتقليل تعقيد تكنولوجيا المعلومات وزيادة التكلفة بسرعة أكبر في السوق.

صرح فيليب بارنيت، رئيس النمو الاستراتيجي وعضو اللجنة التنفيذية في تيمينوس: “يسعدنا أن نوسع ريادتنا في مجال السحابة وأن نكون أول من يصادق عليها مع هواوي. وستعمل إستراتيجية الدخول إلى السوق المشتركة مع هواوي على تسريع اختراقنا للسوق في الصين بشكل كبير والذي يمثل ما يقرب من 6 مليارات دولار أمريكي من الأسواق القابلة للعنونة ونحن نتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. معًا، يمكننا مساعدة البنوك الرقمية الأولى وكذلك البنوك الكبيرة التي تحتاج إلى التحديث الأساسي على تسريع تحركها في السحابة. سيوفر حل الخدمات المصرفية الأساسية الذي يتميز بواجهة برمجة التطبيقات، والذي يعتمد على السحابة الأصلية والمستند إلى سحابة هواوي، المرونة وخفة الحركة واليونة وتسريع وقت التسويق للبنوك. تثبت شهادتنا على سحابة هواوي أن منصتنا المصرفية الحيادية السحابية تمكن البنوك من متابعة إستراتيجية متعددة السحابة ولديها أعلى مستويات المرونة النشطة والفعالة مع مزود الخدمات السحابية الذي يختارونه.

صرح السيد ما يو، نائب الرئيس التنفيذي، مجموعة هواوي للأعمال(EBG)؛ ورئيس تطوير الشركاء والمبيعات في مجموعة هواوي للأعمال العالمية: “هواوي مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون مع شركاء مختصين في الحلول التقنية الرائدة في الصناعة مثل تيمينوس. النظام البيئي الرقمي هو المكان الذي ينشئ فيه جميع المشاركين القيمة ويتشاركونها معًا. ومن خلال تعزيز الشراكات، يمكننا حل المشكلات وخلق قيمة للعملاء معًا، وتوسيع بصمة حضورهما، وفتح مساحة نمو جديدة للقطاع المالي”.

عُقدت قمة Huawei Intelligent Finance Summit 2021 في شنغهاي في الفترة من 3 إلى 4 يونيو. تُعد قمة Huawei Intelligent Finance حدثًا عالميًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستضيفه شركة هواوي وتركز فيه على القطاع المالي. تأسست هذه القمة في عام 2013، وكان جميع المشاركين من النخبة في القطاع المالي. لمزيد من المعلومات حول قمة Huawei Global FSI Summit، يرجى زيارة: https://e.huawei.com/ topic/2021-event-fsi-summit/en /index.html

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1525367/Huawei_and_ Temenos.jpg