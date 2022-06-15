‫هواوي وتشاينا تليكوم تطلقان 5.5G Super TimeFreq Folding المبتكر

بكين، 15 يونيو 2022 / PRNewswire / — عقدت هواوي وتشاينا تيليكوم معًا مؤتمرًا لإطلاق Super TimeFreq Folding ، وهي تقنية مبتكرة متقدمة من الجيل الخامس 5G ، وعرض نتائج الاختبارات المعملية ذات الصلة. وألقى ليو غيتشينغ، نائب المدير العام لشركة تشاينا تيليكوم، وريان دينغ، رئيس شركة هواوي للناقلات BG ، كلمات في المؤتمر. كما ألقى كل من تشانغ شين، المدير العام لمجموعة عمل البناء والمشاركة المشتركة بشبكة 5G التابعة لشركة تشاينا تليكوم، وجان بن نائب رئيس حلول هواوي اللاسلكية، كلمات رئيسية.

من خلال الابتكار المستمر، أصبحت تطبيقات صناعة 5G ، مثل التحكم في حركة الماكينة، والتعاون بين آلات متعددة، وفحص الذكاء الاصطناعي لرؤية الآلة، ضرورية بشكل متزايد في عمليات الإنتاج الأساسية، مما رفع متطلبات عالية للغاية بشأن وقت الاستجابة والموثوقية وعرض النطاق الترددي للوصلة الصاعدة. خذ وقت الاستجابة كمثال. مطلوب زمن انتقال أو أقل من 1 مللي ثانية و 4 مللي ثانية و 10 مللي ثانية في حوالي 15% و 35% و 30% من بروتوكولات التحكم الصناعية، على التوالي. على هذا النحو، أصبحت كيفية تلبية متطلبات الشبكة النهائية لعمليات الإنتاج الأساسية تحديًا تقنيًا ملحًا في هذه الصناعة.

تعمل شركة تشاينا تيليكوم و هواوي بشكل مشترك على ابتكار تقنيات لمواجهة التحديات الرئيسية في مراحل مختلفة من تطوير 5G . لقد أطلقوا تقنيات Super Uplink و Super Frequency Fusion ، والتي تعزز قدرات الوصلة الصاعدة 5G وترفع من استخدام الأطياف المنفصلة، على التوالي. وباعتبارها الأحدث في هذه السلسلة “الفائقة”، تحاكي Super TimeFreq Folding الواجهة الهوائية FDD من خلال تكملة المجال الزمني للوصلة الصاعدة والهابطة لناقلات TDD المزدوجة، والاستفادة من كل من النطاق الترددي الكبير TDD ووقت الاستجابة المنخفض عبر الواجهة الهوائية FDD . على النطاق 3.5 جيجاهرتز، يمكن أن يوفر Super TimeFreq Folding عرض نطاق ترددي مكافئ للوصلة الصاعدة يصل إلى 100 ميجاهرتز والوصول إلى معدل ذروة الوصلة الصاعدة الذي يزيد عن 1 جيجابت في الثانية مع تقصير زمن انتقال E2E من 10 مللي ثانية إلى أقل من 4 مللي ثانية. سيؤدي استخدام mmWave في المستقبل إلى خفض زمن الوصول إلى أقل من 1 مللي ثانية. يتميز Super TimeFreq Folding بعرض نطاق ترددي كبير للوصلة الصاعدة، وزمن انتقال منخفض، وموثوقية عالية، وسعة شبكة كبيرة للغاية، ويمكن أن يلبي متطلبات أداء 5G لعمليات الإنتاج الأساسية بشكل أفضل؛ مساعدة عملاء الصناعة على تحسين الجودة وخفض التكاليف وزيادة الكفاءة؛ وتسريع التحول الرقمي للصناعة.

من خلال التعاون بين تشاينا تيليكوم وهواوي وجميع شركاء الصناعة الآخرين، ستصبح 5G زخمًا جديدًا يقود التنمية الاقتصادية عالية الجودة في الصين ويبشر ببداية عالم ذكي.