هواوي كونكت 2022 في دبي: البنية التحتية المبتكرة تدفع التحول الرقمي الصناعي

قدم كين هو، رئيس هواوي المتناوب، ملخصًا رئيسيًا لثلاث طرق يمكن أن يساعد بها النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اختراق الحواجز المشتركة في التحول الرقمي:

— تعزيز البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك اتصال أكثر قوة وموارد حوسبة أقوى وأكثر تنوعًا.

— مساعدة المؤسسات على تجاوز الاعتماد البسيط على السحابة وتحقيق أقصى استفادة من السحابة، مع التركيز على خدمات التكنولوجيا المتقدمة التي تؤدي إلى قفزات في التطوير.

— بناء أنظمة بيئية رقمية محلية، بما في ذلك تطوير الشركاء، وتعزيز مجموعة المواهب الرقمية، وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وألقى ستيفن يي، رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الكلمة الافتتاحية التي أعرب فيها عن امتنانه للعملاء والشركاء على ثقتهم المستمرة، وأكد مجددًا على التزام هواوي بالمساهمة في التنمية المحلية. كما تحدث عن ثلاث مبادرات رئيسية لشركة هواوي وعملائها وشركائها لإطلاق العنان للإنتاجية الرقمية. ويعملان معًا على بناء أساس رقمي متين للجميع وتعزيز النظم الإيكولوجية الرقمية المحلية لدعم مستقبل الدول الرقمية.

التقنيات المبتكرة القائمة على السيناريوهات تعزز البنية التحتية الرقمية لإطلاق العنان للإنتاجية الرقمية

ناقش بوب تشين، نائب رئيس هواوي إنتربرايز بي جي، مدى أهمية التآزر بين التقنيات المتعددة لإيجاد التكنولوجيا المناسبة للسيناريو الصحيح. وأوضح في خطابه الرئيسي “البنية التحتية الرقمية المبتكرة تسرع التحول الرقمي” أن “البيانات هي جوهر التحول الرقمي، وأن إدخال البيانات ونقلها وتخزينها وتحليلها هي خطوات أساسية. توفر هواوي منتجات متكاملة وحافظات منتجات لدعم معالجة البيانات الكاملة، وتسريع التحول الرقمي للعملاء “.

وفيما يتعلق باتصال البيانات، كشفت هواوي النقاب عن NetEngine AR5710 ، وهي بوابة فائقة التقارب مثالية للفروع الصغيرة والمتوسطة الحجم، و NetEngine 8000 F8 ، وهو جهاز توجيه تجميع خدمة شاملة فائق الصغر. تساعد جميع هذه المنتجات الجديدة في إرساء أساس متين للبيانات لإطلاق المزيد من الإنتاجية الرقمية.

وفيما يتعلق بنقل البيانات، تستكشف هواوي كيفية تطبيق تطور شبكة الجيل الخامس الثابتة ( F5G ) عبر مختلف الصناعات. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت هواوي مع أحد عملاء دبي بشكل مشترك حلًا رقميًا لفحص ممر خطوط الأنابيب يعتمد على تقنية استشعار الألياف البصرية، مما يتيح الفحص التلقائي لممر خط الأنابيب.

وفيما يتعلق بتخزين البيانات، أطلقت هواوي وكومفولت، وهي شركة برمجيات لإدارة البيانات، حلًا لحماية البيانات يوفر لعملاء المؤسسات حماية بيانات آمنة وموثوقة من البداية إلى النهاية. ويساعد ذلك على إنشاء أساس تخزين موثوق وفعال، مما يسمح للمؤسسات بتعظيم قيمة البيانات.

وأشار جوي هوانغ، رئيس استراتيجية هواوي كلاود وتطوير الصناعة، إلى أن نهج هواوي في التحول الرقمي يشمل ثلاث ركائز: بنية تحتية أكثر اخضرارًا، والابتكار المستمر، والخبرة المشتركة. تهدف هواوي كلاود إلى أن تكون أفضل شريك رقمنة للعملاء، وتعمل مع الشركاء والعملاء لإطلاق العنان للرقمنة مع كل شيء كخدمة.

يتم نشر البنية التحتية المبتكرة في الصناعات لدفع الرقمنة الصناعية

وخلال هذا الحدث، شارك العملاء من مختلف القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا أفضل ممارساتهم مع هواوي في مجال التحول الرقمي.

وقال الدكتور هشام فاروق علي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستجعل التعليم أكثر تركيزًا على الناس وتسرع التحول في أساليب التعليم والتعلم. توفر خبرة هواوي في شبكات التعليم والبحث والسحابة الذكاء الاصطناعي الدعم الرئيسي وتضع الأساس لرقمنة التعليم العالي في مصر.

صرح بافاجو بيتا، رئيس قسم المعلومات في جالاكسي باكبون ليمتد، بأن جالاكسي وهواوي يتعاونان معًا في الابتكار لمساعدة نيجيريا على بناء شبكة سحابية موحدة للحكومة الإلكترونية، مما يسرع من رقمنة الحكومة ويعزز الاقتصاد الرقمي للبلاد.

برنامج هواوي إمباور: بناء نظام بيئي رقمي مزدهر للشركاء العالميين

في هذا الحدث، أطلقت هواوي برنامج “تمكين هواوي”، الذي يهدف إلى المساعدة في تطوير منظومة رقمية مزدهرة للشركاء العالميين. من خلال هذا البرنامج، ستعمل هواوي على استكشاف ابتكارات مشتركة مع شركائها عبر OpenLabs ، وتمكين الشركاء بإطار عمل جديد وخطة جديدة ومنصة متكاملة، وخلق تجمع للمواهب من خلال أكاديمية هواوي آي سي تي وشريك هواوي المعتمد للتعلم. كما أعلنت هواوي عن استثمار 300 مليون دولار أمريكي في هذا البرنامج على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم شركائها العالميين.