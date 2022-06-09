‫ هواوي تعلن عن اختراعات جديدة من شأنها أن تحدث ثورة في الذكاء الاصطناعي و 5G وتجربة المستخدم

الشركة تكشف عن التقدم المحرز في مجال الملكية الفكرية والابتكار في حدث تحت عنوان

شنتشن، الصين، 9 يونيو، 2022 /PRNewswire/ — أعلنت هواوي عن مجموعة من الاختراعات الرئيسية كجزء من جوائز “أفضل عشرة اختراعات” التي تمنحها كل سنتين في منتدى “توسيع مشهد الابتكار 2022” الذي عقد في مقرها الرئيسي في شنتشن.

تم تصميم الجائزة للاعتراف بالاختراعات التي يمكن أن تخلق سلسلة جديدة من المنتجات، أو تصبح ميزات تجارية مهمة للمنتجات الحالية، أو التي تولد قيمة كبيرة للشركة والصناعة.

تتراوح الاختراعات الممنوحة من شبكة عصبية مضافة تقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة ومنطقة الدائرة إلى “القزحية البصرية” التي تغير قواعد اللعبة والتي توفر معرفًا فريدًا للألياف البصرية. وهي مصممة لمساعدة شركات الاتصالات على إدارة موارد شبكتها، وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بنشر النطاق العريض.

وجاء الإعلان في سياق حقوق الملكية الفكرية، التي تعتقد هواوي أن حمايتها ومشاركتها أمر بالغ الأهمية للنظام البيئي التكنولوجي.

“حماية الملكية الفكرية هي المفتاح لحماية الابتكار”، هذا ما قاله كبير المسؤولين القانونيين في هواوي، سونغ ليوبينغ. “نحن حريصون على ترخيص براءات الاختراع والتقنيات الخاصة بنا لمشاركة ابتكاراتنا مع العالم. وسيساعد ذلك على توسيع مشهد الابتكار، ودفع صناعتنا إلى الأمام، وتطوير التكنولوجيا للجميع”.

وقال تيان ليبو، رئيس الرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية فرع الصين: “هواوي تغير نفسها باستمرار، وتعرض باستمرار للعالم قيمة الملكية الفكرية من الصين”.

وبحلول نهاية عام 2021، حصلت هواوي على أكثر من 110,000 براءة اختراع نشطة عبر أكثر من 45,000 عائلة براءات اختراع. وقد منحت براءات اختراع أكثر من أي شركة صينية أخرى، وقدمت معظم طلبات براءات الاختراع إلى مكتب براءات الاختراع في الاتحاد الأوروبي، واحتلت المرتبة الخامسة من حيث براءات الاختراع الجديدة الممنوحة في الولايات المتحدة. لمدة خمس سنوات متتالية، احتلت هواوي المرتبة رقم 1 في جميع أنحاء العالم من حيث طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات.

وقال آلان فان، رئيس قسم حقوق الملكية الفكرية في هواوي، “إن قيمة براءات اختراع هواوي شهدت اعترافًا واسعًا في الصناعة، وخاصة في المعايير السائدة مثل التكنولوجيا الخلوية والواي فاي وبرامج ترميز الصوت/الفيديو.”

“في السنوات الخمس الماضية، تم ترخيص أكثر من ملياري هاتف ذكي لبراءات اختراع 4G/5G من هواوي. وبالنسبة للسيارات، يتم تسليم حوالي ثمانية ملايين سيارة متصلة مرخصة لبراءات اختراع هواوي للمستهلكين كل عام”.

تعمل هواوي أيضًا بنشاط مع شركات إدارة تراخيص براءات الاختراع في تقديم تراخيص “شاملة” للمعايير السائدة.

وقال فان: “حصلت أكثر من 260 شركة – تمثل مليار جهاز – على تراخيص براءات اختراع HEVC من هواوي من خلال مجموعة براءات اختراع”. وأضاف أن الشركة تجري مناقشات لإنشاء مجمع براءات اختراع جديد لمنح الصناعة “وصولًا سريعًا” إلى براءات اختراع هواوي لأجهزة Wi-Fi في جميع أنحاء العالم.

كما تناقش هواوي برامج الترخيص المشتركة لبراءات اختراع 5G مع خبراء الترخيص وغيرهم من أصحاب براءات الاختراع الرائدين في الصناعة.

وأشاد ليو هوا، مدير مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الصين، بتركيز هواوي المستمر على الابتكار، قائلًا: ونحن نتطلع إلى رؤية هواوي تواصل المشاركة في المنافسة العالمية رفيعة المستوى مع الابتكار في جوهرها”.

بالنسبة لمانويل ديسانتيس، نائب الرئيس السابق للمكتب الأوروبي للبراءات، نظرًا للعدد الهائل من التغييرات في العالم هذه الأيام، فإن الأمر الأكثر أهمية لم يعد هو عدد براءات الاختراع أو الاختراعات المسجلة. وقال: “ينبغي لنظام الملكية الفكرية أن يضمن أن الإبداعات التي تستحق الحماية هي تلك التي تحقق قيمة فعلية”.

وكان هذا هو الحدث الثالث الذي تستضيفه هواوي حول الابتكار والملكية الفكرية حول ممارساتها الابتكارية. في كل عام، تستثمر هواوي أكثر من 10% من إيرادات مبيعاتها في البحث والتطوير.

من حيث نفقات البحث والتطوير، احتلت هواوي المرتبة الثانية في لوحة نتائج الاستثمار في البحث والتطوير الصناعي في الاتحاد الأوروبي لعام 2021. وفي عام 2021، زادت الشركة استثماراتها في البحث والتطوير إلى 142.7 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل 22.4% من إجمالي إيراداتنا. على مدى العقد الماضي، تجاوز إجمالي استثمارات هواوي في البحث والتطوير 845 مليار يوان صيني.