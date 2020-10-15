هواوي تطلق حلول الاتصال الذكية لجميع السيناريوهات

بكين، 14 تشرين الأول/أكتوبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — عقدت لجنة النطاق العريض التابعة للأمم المتحدة وهواوي اليوم المنتدى السادس للنطاق العريض الفائق (يو بي بي أف 2020) على الإنترنت في بكين.وتحت شعار “الاتصال الذكي، قيمة جديدة معا”، بحث منتدى يو بي بي أف هذا العام التحديات والفرص التي تواجه صناعة الاتصال في العصر الذكي.

وفي هذا الحدث، ألقى ديفيد وانغ، المدير التنفيذي لشركة هواوي ورئيس مجلس مراجعة الاستثمار، كلمة رئيسية بعنوان “بناء اتصال ذكي لعالم ذكي.”كما أطلق السيد وانغ حلول الاتصال الذكي لجميع السيناريوهات من هواوي لسيناريوهات المنازل والشركات. من خلال هذه السيناريوهات، سيدخل النطاق العريض المنزلي عصر اقتصاد التجربة وسيتم تسريع التحول الرقمي للصناعات.

صناعة الاتصال تشهد خمسة تغييرات مثيرة

أدت كل ترقية لصناعة الاتصال إلى تغيير المجتمع بشكل جذري.الآن، وبينما نتحرك نحو العصر الذكي، يفرض الأفراد والمنازل والمؤسسات متطلبات أعلى على الاتصال أكثر من أي وقت مضى، كما أن التقنيات الجديدة، مثل السحابة والذكاء الاصطناعي، تتكامل بسرعة مع الاتصال. وهذا يقود صناعة الاتصال لتجربة خمسة تغييرات مثيرة:.

التغيير 1: من إنترنت الأشياء وإنترنت الأشياء الذكية إلى التوائم الذكية المتصلة. في الماضي، كنا نهدف إلى ربط جميع الناس والمنازل.كان هذا إنترنت كل شيء.وبينما نسعى إلى حياة سلسة للذكاء الاصطناعي والترقيات الذكية للمؤسسات، بات علينا أن نربط المزيد من الأشياء بالذكاء..هذا هو الإنترنت الذكي لكل شيء.ووفقًا لتوقعات طرف ثالث، سيصل عدد الاتصالات في جميع أنحاء العالم إلى تريليون اتصال بحلول العام 2035، مما يجعل الاتصال الواسع الانتشار والذكاء الواسع الانتشار حقيقة واقعة.

التغيير 2: من مكتب إلى مكتب + إنتاج. حول وباء كوفيد-19 احتياجات الناس إلى النطاق العريض المنزلي.في سيناريوهات الشركات، تجاوز الاتصال خدمة المكاتب إلى خدمة المكاتب والإنتاج معا.تحول تركيز رقمنة المؤسسات من المكتب الرقمي إلى الإنتاج الرقمي والمعاملات والعمليات.

التغيير 3: من الجهد الأفضل إلى خدمات حتمية متمايزة. تختلف الصناعات من حيث سيناريوهات الخدمة ومتطلبات الاتصال.إذا كانت الخدمات المتمايزة هي الخيار الافتراضي، فإن التجربة الحتمية تصبح أمرا لا بد منه.لذلك، لا يمكن للمشغلين فتح الباب للأسواق الرأسية إلا من خلال تقديم خدمات متمايزة وحتمية..

التغيير 4: من ميغابت في الثانية إلى غيغابت في الثانية عبر أي وسيلة. توجد تقنيات وصول متعددة، بما في ذلك التقنيات الخلوية وشبكات الواي فاي والألياف الضوئية، ويعني تنوع سيناريوهات الخدمة أن تقنيات الوصول المتعددة ستتواجد معا في ذات الوقت لسنوات عديدة قادمة.من خلال الجهود المتضافرة عبر الصناعة، يمكن الآن لتقنيات 4 جي و5 جي وواي فاي والألياف الضوئية توفير اتصال غيغابت في كل مكان.

التغيير 5: من التشغيل والصيانة اليدوية إلى التشغيل الآلي الزائد. ستجعل تقنية 5 جي تشغيل وصيانة الشبكة أكثر تعقيدًا من شبكة 4 جي.وسيكون التشغيل والصيانة اليدوية غير كافيين للتعامل مع هذه التعقيدات الجديدة، ويفسح المجال للأتمتة الزائدة المدعومة بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية اتخاذ القرار في التشغيل والصيانة.

التحرك نحو الاتصال الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي

هذه التغييرات الخمسة تفرض متطلبات جديدة على الاتصال. لتلبية هذه المتطلبات وتحقيق إنتاجية أكبر، يجب ترقية الاتصال إلى المستوى التالي.

الشرط الأول هو غيغابت في كل مكان، حيث أن النطاق الترددي هو أساس الاتصال. يعتبر اتصال الغيغابت في كل مكان ضروريًا للفيديو فائق الدقة وتطبيقات VR / AR الصناعية وكاميرات الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار.

الشرط الثاني هو الخبرة الحتمية، التي هي أمر ضروري للسيناريوهات المنزلية مثل العمل عن بعد والتعلم عبر الإنترنت، بالإضافة إلى سيناريوهات الشركات مثل الإنتاج الآمن والموثوق.

الشرط الثالث هو الأتمتة الزائدة. مع تقدم الشبكات من حيث التعقيد والحجم، يجب استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التشغيل المؤتمت الزائد.

في العصر الذكي، سيتخذ الاتصال الذكي ثلاث خصائص رئيسية: الغيغابت في كل مكان، والخبرة الحتمية، والأتمتة الفائقة.

حلول الاتصال الذكي لجميع السيناريوهات من هواوي



خلال المنتدى، أطلق السيد وانغ حلول الاتصال الذكي لجميع السيناريوهات من هواوي، بما في ذلك حلول الوصول الموزع الذكي للمنازل، بالإضافة إلى شبكات الحرم الجامعي الذكية، والخطوط الخاصة الذكية المتميزة، وحلول الشبكة السحابية الذكية للمؤسسات.

· الوصول الموزع الذكي: يرقي هذا الحل الأجهزة المنزلية والنهاية المحلية وإدارة الشبكة بشكل شامل.ومع تغطية شبكة واي فاي بالغيغابت في جميع أنحاء الغرف بأكملها، وتجربة خدمة عالية الجودة، وتحديد دقيق للمستخدم، سيسمح الوصول الموزع الذكي للمشغلين بالاستفادة من تجربة الشبكة أكثر من قاعدة المستخدمين.

· شبكات الحرم الجامعي الذكية: بفضل إدارة LAN و WAN المركزية، والوصول إلى الغيغابت، والتشغيل والصيانة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تتيح شبكات الحرم الجامعي الذكية للمشغلين توفير حلول شبكة متكاملة للمؤسسات أثناء انتقالها إلى السحابة.

· الخطوط الخاصة الذكية المتميزة: يقلل هذا الحل بشكل كبير من زمن الوصول بفضل تقنية التبديل الضوئية بالكامل، مما يتيح للمشغلين توفير وقت كمون منخفض جدًا لمستخدمي المؤسسات المتميزين لا يتجاوز1 مللي ثانية والتجربة الأفضل. وإذ بني هذا الحل على تقنية Liquid OTN، تدعم الأنابيب الصلبة المرنة فيه الوصول إلى النطاق الترددي المرن الذي يتراوح بين 2 ميغابت في الثانية و 100 غيغابت في الثانية، وتعديل الخدمة بدون خسارة.بالإضافة إلى ذلك، تربط خطوط خاصة ذكية متميزة عملاء المؤسسات بالشبكات الخاصة على مستوى الطول الموجي من خلال موارد الطول الموجي أو موارد شبه الطول الموجي الحصرية.

· شبكات السحابة الذكية: يهدف هذا الحل إلى خلق تآزر بين السحابة والشبكة في عصر السحابة.استنادًا إلى شبكات IP الذكية، ستنشئ الشبكات السحابية الذكية شبكة سحابية خاصة عالية الجودة، مما يسمح للمؤسسات بالوصول إلى العديد من السحابات.

” وقال السيد وانغ: “على مدى الثلاثين عامًا الماضية، عملت هواوي مع العملاء والشركاء لخلق حياة سلسة للذكاء الاصطناعي لجميع المنازل ودفع الترقيات الذكية لجميع الصناعات. وهدفنا النهائي هو تنمية الاقتصاد الرقمي وتحسين حياة الناس.”

من خلال الاستثمار المستمر في شبكة الـ 5 جي والشبكة الضوئية والابتكار المحسن لـ IPv6، نطلق اليوم حلول الاتصال الذكي لجميع السيناريوهات. ستجعل هذه الحلول شبكات النطاق العريض الفائقة أكثر خضرة وكفاءة، وستخلق عالمًا أكثر ذكاءً.وبالتطلع إلى الأمام، سنعمل على مضاعفة جهودنا في البحث الأساسي، والاستثمار بشكل أكبر في تقنيات شبكات الجيل التالي، والعمل مع جميع أصحاب المصلحة لتشكيل عالم أكثر انخفاضًا لناحية انبعاثات الكربون وأكثر كفاءة وذكاء.”

يو بي بي أف هو حدث عالمي رائد لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.في حدث هذا العام، ألقى ضيوف من شركات تشاينا موبايل، أف تي تي أتش، كاونسل يوروب، تيكيوكي، شركة إيرنست أند يونغ الاستشارية المحدودة، منتدى IPv6، مجلس سامينا تليكومينيكيشنز، وأومديا كلمات فيه..

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1312470/Huawei_ Executive_Director_David_Wang. jpg