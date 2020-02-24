هواوي تطلق أفضل شبكة 5 جي لتمكين النجاح للأعمال التجارية

لندن، 24 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — في معرض إطلاق منتجات وحلول هواوي في لندن، ألقى بنغ سونغ، رئيس دائرة مبيعات وتسويق حلول شركة تشغيل هواوي، بي جي، خطابا رئيسيا. وفي الخطاب أعلن سونغ عن إطلاق شبكة 5 جي الفائقة التقدم، التي تستهدف مساعدة الشركات المشغلة للشبكات على تحقيق النجاح التجاري لشبكة 5 جي.

وكما يقول المثل الصيني، “لكي تصبح غنيا، عليك أولا أن تبني طريقا”. وعليه فإن نجاح الشركات المشغلة تجاريا يجب أن يُبنى نجاح شبكة 5 جي على شبكة 5 جي الأكثر تقدما التي تكون مبسطة، ذكية وصديقة للبيئة وتدعم نطاق التردد الأعلى والذكاء الاصطناعي الشامل.

شبكة 5 جي المتطورة التي تم إطلاقها في الحدث لم تكن شبكة للعرض فقط. فهي تشمل سلسلة من حلول المنتجات، مثل شبكة الوصول اللاسلكي المبسطة (RAN)، وشبكة IP الذكية، وشبكة نقل النطاق الترددي العالي للغاية، والاتصالات الخضراء، وخدمات 5 جي المتكاملة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

• تعمل RAN المبسطة على تسريع عملية نشر شبكة الـ 5 جي: تتميز شبكة RAN المبسطة بثلاثة حلول من المنتجات: أخف هوائي MIMO من الجيل الثالث في الصناعة؛ بليد AAU مع أعلى مستوى من التكامل في الصناعة؛ و 400 ميغاهرتز فائقة النطاق. AAU تعالج هذه الحلول المشاكل في عملية التركيب، واكتساب الموقع، ونطاقات التردد المنتشرة لمساعدة المشغلين على نشر شبكة 5 جي بسرعة. هوائي Massive MIMO من الجيل الثالث، الذي يدعم 64T64R، خفيف وسهل التركيب. تدعم وحدة Blade AAU التكامل النشط والسلبي في جميع نطاقات التردد تحت 6 غيغاهيرتز، مما يقلل بشكل كبير الوقت اللازم لاكتساب الموقع. إن وحدة النطاق العريض فائقة السرعة التي تبلغ 400 ميغاهيرتز هي جيل كامل سابق للصناعة.

• تقود شبكة IP الذكية الصناعة في دعم اتفاقية مستوى الخدمة القابلة للتبديل: من خلال هذا الحل، يمكن تحويل شبكات بروتوكول الإنترنت الأفضل جهدًا إلى شبكات بروتوكول الإنترنت القابلة للتنازل عن اتفاقية مستوى الخدمة. بفضل تقطيع الشبكة المرنة القائم على FlexE، تتمتع شبكة IP الذكية بأعلى دقة تشريح في الصناعة، بمعدل 1 غيغابت / ثانية. ويمثل هذا 5 أضعاف المتوسط في الصناعة حاليا. من خلال العمل مع Network Cloud Engine (NCE) واستخدام SRv6، تعتبر شبكة IP الذكية الأولى في الصناعة التي تدعم زمن الوصول القابل للتخصيص. يستخدم الحل أيضًا تقنية القياس عن بعد للمعلومات في الموقع (iFIT)، مما يعني أنه يمكن اكتشاف الأخطاء في دقائق بحيث تكون الشبكة متاحة بالكامل.

• شبكة نقل النطاق الترددي العالي للغاية مع أول وحدة 800G في الصناعة: يوفر هذا الحل سعة نقل تبلغ 48 Tbit/s على ألياف بصرية واحدة، أعلى بنسبة 40٪ من متوسط الصناعة. سيضمن ذلك أن شبكة النقل يمكن أن تتطور بسلاسة على مدار السنوات العشر القادمة.

• تعمل الوصلات الخضراء على تقليل استهلاك الطاقة لمواقع 5 جي: تستخدم وحدة 5 جي AAU شرائحهواوي المدمجة بالكامل، مما يقلل من استهلاك الطاقة بأكثر من 15٪. يدعم الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي التنسيق متعدد المعايير ومتعدد الترددات، مما يقلل من استهلاك الطاقة للشبكة بالكامل بنسبة تتراوح بين 15٪ و 20٪ إضافية.

• يفتح توصيل 5 جي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الطريق أمام عصر رقمي ذكي: يتم تطبيقالذكاءعلى الإدارة الكاملة لدورة حياة 5 جي. وهذا يضمن أن يصبح تخطيط الشبكة أكثر دقة للحصول على تجربة أفضل للمستخدم، ويصبح بناء الشبكات أكثر مرونة للحصول على جودة أعلى، وتكون الخدمات التي يتم تسويقها للمستخدمين أكثر استهدافًا، وتتم معالجة مشكلات تجربة المستخدم بشكل أسرع.

ويقول بنغ سونغ، “إن شبكة الـ 5 جي المتطورة التي أطلقناها اليوم هي مجرد غيض من فيض، نحن نستثمر باستمرار في مجالات مثل النظريات الأساسية والمواد والخوارزميات لتطوير منتجات وحلول رائدة للصناعة ومساعدة المشغلين على تحقيق النجاح التجاري لـ 5 جي.”

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1093528/Peng_Song_ Releases_5G_E2E_Solution.jpg