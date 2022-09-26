‫هواوي تستضيف القمة العالمية التاسعة للسكك الحديدية في برلين

وفي القمة، أطلقت هواوي حلول نظام الاتصالات المتنقلة للسكك الحديدية المستقبلية الذي يهدف إلى المساعدة في بناء نظام اتصالات متنقلة للسكك الحديدية أكثر أمانًا وفعالية وذكاءً. وحضر حفل الإطلاق السيد وانغ جويو، مدير العمليات بشركة هواوي للطيران والسكك الحديدية، وعدد من الضيوف الآخرين.

“تساعد هواوي العملاء في التحول إلى التكنولوجيا الرقمية. نحن نستخدم تقنيات مبتكرة – مثل نظام الاتصالات المتنقلة للسكك الحديدية و Wi-Fi 6 وجميع الشبكات الضوئية – لإعادة تشكيل الاتصالات وإعادة بناء المنصات الرقمية وتسهيل تشارك البيانات والتعاون عبر أنظمة الخدمة المتعددة في صناعة السكك الحديدية. نأمل في تمكين عمليات السكك الحديدية الذكية والتشغيل والصيانة من خلال الابتكار المشترك مع شركائنا”، كما قال السيد شيانغ شي، نائب رئيس شركة هواوي للطيران والسكك الحديدي.

والتزامًا بمفهوم الانفتاح والتعاون، تلتزم هواوي بقيادة التحول الرقمي بالتعاون مع عملاء السكك الحديدية وشركاء المنظومة. نحن نكمل نقاط قوة بعضنا البعض، ونبتكر معًا، ونستكشف معايير الصناعة، ونبني منظومة متكاملة لرقمنة السكك الحديدية.

في القمة، شرح جيفري سيم، الرئيس التنفيذي لشركة أس بي أس لأعمال السكك الحديدية، رحلة الشركة الرقمية. وقدم فينسينزو بلواز، مدير المبيعات الدولية في شركة ألمافيفا، كيف يمكن لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة أن تعزز الرقمنة في أعمال السكك الحديدية، وأوضح السيد لي جي، رئيس شركة هواوي لقطاع الاتصالات اللاسلكية، كيف يتيح حل مثل نظام الاتصالات المتنقلة للسكك الحديدية من هواوي رقمنة السكك الحديدية. بالإضافة إلى ذلك، ألقى ستيفن شيونغ، كبير موظفي التكنولوجيا في صناعة السكك الحديدية بشركة هواوي للطيران والسكك الحديدية، خطابًا رئيسيًا بعنوان “قيادة التحول الرقمي في المستقبل، وتوفير قيمة جديدة معًا” وحالات رقمية مشتركة للصناعة.

عرضت هواوي حلولها المبتكرة ومنتجاتها الرائدة لصناعة السكك الحديدية في مؤتمر “إنو ترانز 2022″، وتشمل هذه الحلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة، والطاقة الخضراء، والسكك الحديدية الذكية في المناطق الحضرية، وحلول السكك الحديدية الذكية.

تهدف هواوي إلى إعادة تشكيل اتصال السكك الحديدية وتمكين التنمية الآمنة والذكية والصديقة للبيئة والمستدامة. سنواصل الغوص في الممارسات المبتكرة ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة لدينا لوضع أساس رقمي لهذه الصناعة. ستقوم هواوي ببناء تطبيقات ذكية بالتعاون مع شركائنا، ما يؤدي بشكل مطرد إلى تطوير التحول الرقمي للصناعة.