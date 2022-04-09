‫هواوي تساعد شركة Three Gorges Group في بناء أكبر تجمع لمراكز البيانات المستدامة في وسط الصين

ييتشانغ، الصين, 9 أبريل 2022/PRNewswire/ — في 29 مارس 2022، أكملت شركة Three Gorges Group المرحلة الأولى من مشروع مركز بيانات دونغي يومياو في ييتشانغ بإقليم هوبي. توفر شركة Huawei Digital Power الحل الشامل للبنية الأساسية لمركز البيانات لهذا المشروع. يقع مركز البيانات على الضفة اليمنى لسد الممرات الثلاثة الذي يعد أحد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في العالم. بمجرد الانتهاء من جميع المراحل الثلاث للمشروع، سيضم مركز البيانات 26.400 رف، تمتد على مساحة تزيد عن 100.000 متر مربع – ليصبح أكبر مركز بيانات مستدام في وسط الصين.

بلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 845 مليون يوان صيني، حيث تم بناء 4.400 رف بمساحة 40.000 متر مربع، بما في ذلك مبنى غرفة معدات مركز البيانات، ومبنى إدارة الاتصالات، ومحطة فرعية بجهد 35 كيلو فولت. سيتم توفير إجمالي استهلاك الطاقة لهذه المرحلة الأولى، والذي يصل إلى أكثر من 200 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويًا، باستخدام الطاقة الكهرومائية النظيفة الناتجة عن سد الممرات الثلاثة. ويتم تبريد المشروع بشكل طبيعي بواسطة مياه النهر لتقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير وتعزيز كفاءة الطاقة.

تم بناء مركز بيانات دونغي يومياو وفقًا لمعايير غرفة المعدات الوطنية من الدرجة الأولى. وهو يستخدم تقنيات رائدة في الصناعة جنبًا إلى جنب مع منتجات خاصة وآمنة ويمكن التحكم فيها، ليصبح أول مركز بيانات واسع النطاق وصديق للبيئة وخالي من الكربون في الصين. توفر هواوي الحل الشامل L0 + L1 ، الذي يشمل تصميم بنية نظام مركز البيانات، وإمداد المعدات الرئيسية، وتسليم المشاريع المتكاملة وإدارتها.

تشتمل المعدات الرئيسية في حل المكدس الكامل الذي توفره Huawei Digital Power على 160 غرفة معدات معيارية، و38 وحدة PowerPOD ، و320 جهاز SmartLi ، و160 جدار مروحة لدرجات الحرارة العالية، و1 iCooling @ AI (نظام تبريد ذكي)، و1 AI-Robot ( للفحص الذكي). تساعد تلك المعدات شركة Three Gorges Group في بناء مركز بيانات مبسّط وذكي وآمن وصديق للبيئة.

تعمل الصين بأكملها بدأب ونشاط لتحقيق أهدافها المتعلقة بالذروة الكربونية والحياد التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. ويتمثل جزء كبير من العملية في تقليل انبعاثات الكربون في مراكز البيانات. لذا لم تدخر شركة Huawei Digital Power أي جهد في مساعدة Three Gorges Group على بناء مركز بيانات دونغي يومياو الخاص بها إلى مركز بيانات صديق للبيئة وخالٍ من الكربون. ولتحقيق هذا الهدف، تطبّق شركة هواوي حل iCooling @ AI المتطور للتحكم في فعالية استخدام الطاقة السنوية ( PUE ) ضمن حدود 1.25. وفي الوقت نفسه، يضمن حل مزود الطاقة PowerPOD + SmartLi تشغيلًا موثوقًا طويل المدى لمركز البيانات ويقلل من إمداد الطاقة وآثار التوزيع بنسبة 40%، لذا فهو قادر على استيعاب 500 رف إضافي. يتميز الحل الكامل بأنه مُجهز مسبقًا، بحيث يمكن للعميل نشر مراحله المختلفة بسرعة. وهذا يعني أن فترة آخر اثني عشر شهرًا أقصر بنسبة 50% مقارنةً بممارسات إنشاء مركز البيانات التقليدية.

مركز بيانات دونغي يومياو هو مشروع تحول رقمي رئيسي لشركة Three Gorges Group ويعد جزءًا من خطتها الخمسية الرابعة عشرة، والتي تعطي الأولوية للتنمية الرقمية المستدامة. سيساعد مشروع مركز البيانات البلاد على نقل موارد الحوسبة بسلاسة من شرق الصين إلى غربها. وبفضل موقعه المركزي في إقليم هوبي بالقرب من سد الممرات الثلاثة، يتمتع المشروع بإمدادات موثوقة من الطاقة النظيفة جنبًا إلى جنب مع مستوى عال من الأمان. إنها خطوة أخرى نحو توسيع الاقتصاد على طول نهر اليانغتسي، ودعم الرقمنة الوطنية في جميع أنحاء الصين.

فيديو – https://www.youtube.com/watch? v=oNiHm3RzceU