‫هواوي تروج لمراكز البيانات المستدامة في منتدى مرافق مراكز البيانات العالمية 2022

موناكو، 28 ميسان/أبريل، 2022 / PRNewswire / — عقدت شركة هواوي يوم 26 نيسان/أبريل في موناكو منتدى مرفق مركز البيانات العالمي 2022، تحت شعار “مركز بيانات ذكي، بناء المستقبل” لدفع الاستدامة في صناعة مراكز البيانات. جمع المؤتمر أكثر من 200 من قادة الأعمال وخبراء الصناعة والعملاء والشركاء من جميع أنحاء العالم لتشكيل اتصالات قيمة ومناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه هذه الصناعة سريعة التغير، مثل نزع الكربون والرقمنة.

وقال تشارلز يانغ، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي والرئيس التنفيذي لفريق مرافق مركز بيانات هواوي، في كلمته الافتتاحية أنه مع دخولنا العصر الذكي وتحول حيادية الكربون إلى مهمة عالمية مشتركة، ستشهد مراكز البيانات تغييرات في نموذج الخدمة والطاقة ونماذج التوريد والتشغيل والصيانة. سيتبنى فريق مرافق مركز بيانات هواوي التغييرات من خلال تحسين الهيكل التنظيمي، والاستثمار المستمر في الابتكار، وبناء منظومة للأعمال التجارية لدفع التنمية المستدامة لصناعة مراكز البيانات.

تلعب مراكز البيانات الخضراء دورًا مهمًا في تحقيق أهداف صافي الصفرية في الكربون. وسعيا وراء مراكز بيانات صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون، تعتقد هواوي أن مرافق مراكز البيانات يجب أن تصبح خضراء على مدى دورة الحياة. وهذا يعني أنه ينبغي أن تتميز المرافق بالبناء الأخضر بهندسة معيارية مسبقة الصنع، وحل تبريد أخضر لكفاءة استخدام الطاقة، وإمداد طاقة صديق للبيئة بكثافة طاقة عالية للغاية، وإدارة صديقة للبيئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة إلى الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء في الطريق الذي تسير فيه أوروبا لإزالة الكربون، أشار هي بو، رئيس شركة هواوي للطاقة الرقمية في أوروبا الغربية، إلى أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات منخفضة الكربون، مثل مراكز البيانات، ستلعب دورًا مهمًا في دعم أوروبا لتحقيق هدف “الحياد الكربوني بحلول العام 2050” في المستقبل. من خلال دمج تقنيات الإلكترونيات الرقمية والطاقة، توفر هواوي حلولاً مبتكرة مثل التسليم السريع، وفعالية استخدام الطاقة، وتخزين الطاقة المركزي لإنشاء مراكز بيانات منخفضة الكربون التي تساهم في عالم أكثر خضرة.

في كلمته الرئيسية حول الجيل التالي من مراكز البيانات، أشار سانجاي كومار سايناني، نائب الرئيس الأول العالمي وكبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة مراكز البيانات لهواوي إلى أننا نتصور أن يكون مركز بيانات الجيل التالي متقاربًا ومنخفض الكربون وذكيًا. هناك أربعة ابتكارات – ابتكارات البت، وابتكار الواط، والابتكار الحراري، والابتكار المعماري – ستدعم مراكز البيانات المستدامة الموجهة نحو المستقبل.

كما شارك خبراء آخرون في الصناعة أيضًا رؤاهم حول كيفية تشغيل التحول الأخضر والرقمي لصناعة مراكز البيانات في هذا الحدث. وقدم ساسمون مكورميك، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة إيكيلون، مسار التحول الرقمي الخاص بشركته نحو حيادية الكربون.

تحدث كيم غانيليوس، رئيس العمليات والمؤسس المشارك لشركة فيكولو، عن تشغيل مراكز البيانات بطاقة خضراء بنسبة 100٪ وانخفاض في استخدام الطاقة، وتمكين الصناعة من تقليل انبعاثات الكربون عبر صناعة مراكز البيانات.

وأبرز خافير متان، كبير موظفي التكنولوجيا في شركة مراكز البيانات الأفريقية، أن البناء المعياري والجاهز يتفوق في الجودة العالية وإدارة الموقع السهلة والمخاطر المنخفضة وتشغيل المواقع الخضراء مقارنة بالحلول التقليدية.

وكشف بريسكوت أوغسطس غايلورد، نائب الرئيس الأول ورئيس الاستدامة في شركة دي بي أس، عن الممارسات في تحقيق إزالة الكربون والرقمنة من منظور المؤسسة المالية.

نقاط مهمة من مؤتمر داتاكلاود العالمي 2022

عرضت شركة هواوي للطاقة الرقمية لول مركز بيانات ذكي منخفض الكربون وانضمت إلى المحادثات حول الاتجاهات التي ستشكل صناعة مراكز البيانات في مؤتمر داتاكلاود العالمي 2022، الحدث الرائد في مركز البيانات وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي عقد في موناكو في الفترة من 25 إلى 27 نيسان/أبريل.

عرضت هواوي حلول مركز البيانات الذكي منخفض الكربون في الكشك، بما في ذلك نظام تزويد الطاقة PowerPod + Smart Li لتحسين كفاءة الطاقة، وحل التبريد التبخيري غير المباشر لتقليل استخدام مياه الشرب، و مركز البيانات المعياري الذكي للنشر السريع القابل للتوسيع المرن.

يعتبر الحد من البصمة الكربونية لمراكز البيانات المستهلكة للطاقة مفتاح تلطيف مشكلة التغير المناخي. انضمت هواوي رسميًا إلى اتفاق آي ميسونز للمناخ، وهو تحالف مصمم لإدارة منهجية لقياس وتخفيض الكربون في البنية التحتية من خلال المنتجات والطاقة والمواد، لتسليط الضوء على التزامها بمجتمع ذكي منخفض الكربون.

وبالنسبة إلى المستقبل، ستتعاون هواوي بشكل وثيق مع شركاء مثل شركات الاستشارات والتصميم والشركات الهندسية والموردين لبناء منظومة صناعية مفتوحة ومربحة للجميع وتعزيز التنمية المستدامة لصناعة مراكز البيانات.

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