هواوي تتحدث في “القمة العالمية لطاقة المستقبل” حول الاتجاهات المستقبلية لصناعة الطاقة الكهروضوئية

أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة, 19 يناير 2021 /PRNewswire/ — تتحدث شركة هواوي اليوم في “ندوة الإنترنت الخاصة باقتصاد الطاقة الجديدة” كجزء من سلسلة ندوات الإنترنت الخاصة بالعودة إلى الأعمال في “القمة العالمية لطاقة المستقبل”. يشارك حريرام سوبرامانيان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Huawei Smart PV، الاتجاهات المستقبلية لـ Smart PV لعام 2025.

نظمت “القمة العالمية لطاقة المستقبل” -وهي أحد الأحداث الرئيسية في صناعة الطاقة المتجددة- سلسلة ندوات عبر الإنترنت من أجل إظهار أهمية الاستمرار في مواءمة الانتعاش الاقتصادي إلى جانب مواجهة تحديات تغير المناخ والأولويات التي حددتها الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة. وكجزء من ندوة الإنترنت تحت اسم “اقتصاد الطاقة الجديد”، يشارك حريرام سوبرامانيان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Huawei Smart PV10 اتجاهات مستقبلية للطاقة الكهروضوئية الذكية لعام 2025، كما يؤكد على دور هواوي وتصميمها على مساعدة الطاقة الشمسية لكي تصبح المصدر الرئيسي للطاقة في المستقبل.

قال حريرام سوبرامانيان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Huawei Smart PV ، “مع التحول الرقمي السريع وظهور تطبيقات جديدة للتقنيات الرقمية الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة والبيانات الضخمة، تعاونت هواوي مع خبراء في هذا المجال وأصدرت 10 اتجاهات تقنية ناشئة للطاقة الكهروضوئية الذكية في عام 2025. ونتطلع إلى العمل مع العملاء والشركاء في منطقة الشرق الأوسط من أجل تحقيق هذه الرؤى والأهداف في المستقبل القريب”.

10 اتجاهات في Smart PV لعام 2025

الرقمنة: سيتم رقمنة أكثر من 90٪ من محطات الطاقة الكهروضوئية العالمية. ترقيات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي: ستقوم أكثر من 70٪ من محطات الطاقة الكهروضوئية بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي. محطات الطاقة الكهروضوئية بدون تدخل بشري: سيكون أكثر من 80٪ من العمل في محطات الطاقة الكهروضوئية بدون تدخل بشري. دعم استباقي لشبكات الطاقة: ستتحول محطات الطاقة الكهروضوئية من التكيف مع الشبكة إلى دعم الشبكة. لطاقة الشمسية + التخزين: ستتجاوز نسبة أنظمة الطاقة الكهروضوئية المقترنة بتخزين للطاقة 30٪. محطات الطاقة الافتراضية: سيتم توصيل أكثر من 80٪ من الأنظمة السكنية بشبكات محطات الطاقة الافتراضية ( VPP ). السلامة النشطة: سيصبح قاطع الدائرة الكهروضوئية القوسي ( AFCI ) ميزة لا غنى عنها في أنظمة الأسطح الكهروضوئية الموزعة، وسيتم دمجه في معايير الصناعة الدولية. كثافة أعلى للطاقة: ستزداد كثافة طاقة العاكس بأكثر من 50٪. تصميم وحدات: المكونات الأساسية مثل العواكس، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة تخزين الطاقة ستعتمد على تصميم الوحدات. الأمن والجدارة بالثقة: أصبح الأمن والجدارة بالثقة مطلبًا ضروريًا لمحطات الطاقة الكهروضوئية.

تشمل هذه الاتجاهات أربعة أبعاد: التكلفة المنخفضة للكهرباء (LCOE)، والملاءمة لشبكة الطاقة، والتقارب الذكي، والأمن والجدارة بالثقة. وتهدف هذه الاتجاهات إلى دفع الصناعة نحو حلول ذكية وخضراء، وتقديم نظرة ثاقبة للابتكار والنمو المرتفع في صناعة الطاقة الجديدة. ويمكن العثور على التقرير المفصل لـ 10 اتجاهات مستقبلية لـ Smart PV لعام 2025 هنا.

حول هواوي

تأسست هواوي في عام 1987، وهي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. ولدينا أكثر من 194000 موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ونخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا ومهمتنا في تقديم التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. وتحقيقًا لهذه الغاية، فسوف نقود التوصيلية في كل مكان ونُعزِّز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ ونجلب الذكاء الاصطناعي والذكاء السحابي إلى جميع أركان الأرض الأربعة من أجل توفير قوة حوسبة فائقة أينما تحتاج إليها، وعندما تحتاج إليها؛ وبناء منصات رقمية لمساعدة جميع الصناعات والمؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية؛ وسنقوم بإعادة تعريف تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر تخصيصًا للأشخاص في جميع جوانب حياتهم، سواء كانوا في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل.

حول FusionSolar

تُقدِّم هواوي حلولاً ذكية للطاقة الكهروضوئية عن طريق الاستفادة من أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات الرقمية.

ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي والسحابة، تقوم هواوي أيضًا بدمج العديد من أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الطاقة الكهروضوئية من أجل التوليد الأمثل للطاقة، مما يجعل محطات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة وآمنة وموثوقة مع إمكانات دعم التشغيل والصيانة والشبكات الذكية، كما تقوم ببناء الأساس للطاقة الشمسية لكي تصبح مصدر الطاقة الرئيسي.

وبالنسبة لمستخدمي الطاقة الشمسية، فقد أطلقت هواوي حلاً متقدمًا للعملاء التجاريين والصناعيين والعملاء المحليين على أساس مفهوم “التكلفة المثلى للكهرباء والسلامة النشطة”. ومن خلال تحسين استخدام الطاقة الشمسية، فقد ساعدت هواوي في توفير الطاقة لملايين السكان ومئات الصناعات على مستوى العالم.

وستواصل هواوي ابتكار وتمكين الطاقة المتجددة من أجل تمكين كل فرد ومنزل ومؤسسة.

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