هواوي – الابتكار الذكي يعزز نمو إيرادات خدمات الخط الخاص البصري 

بانكوك، 4 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — عُقد المنتدى الثامن للنطاق العريض للغاية ( UBBF 2022 ) في بانكوك، تايلاند في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر 2022. عرضت هواوي العديد من التقنيات المتطورة لشبكات النقل البصري، وتعرض أفكار خدمة مبتكرة وممارسات تقنية لشركات النقل العالمية.

مع تطور الخدمات الرقمية العالمية، يتم استخدام خدمات الخطوط الخاصة البصرية على نطاق واسع في مختلف الصناعات والسيناريوهات. أدت الخطوط الخاصة البصرية ذات النطاق الترددي العالي والوقت المنخفض والموثوقية العالية إلى إطلاق اتجاه تدريجيًا وأصبحت حاجة شائعة في سيناريوهات الأعمال.

على الرغم من أن تطوير خدمات الخطوط الخاصة يختلف من منطقة إلى أخرى، إلا أن كيفية استثمار الخطوط الخاصة بشبكة النقل البصري كانت دائمًا مصدر قلق رئيسي لشركات النقل العالمية. لذلك، تزود هواوي iMaster NCE بقدرات مبتكرة لتحسين ذكاء الشبكات البصرية وتوفير تمكين تحقيق الدخل الرئيسي لخدمات الخط الخاص.

تقدم شركة هواوي iMaster NCE ، باعتبارها المركز الفني لنظام شبكة النقل البصري، دعم دورة حياة الخدمة الكاملة لتحقيق الدخل من الخطوط الخاصة لشركات النقل. وهي لا توفر الخدمات الأساسية ووظائف رصد الإنذار فحسب، بل تدعم أيضًا المبيعات من خلال الأنشطة غير الربحية للشبكة، مما يساعد الناقلين على تحسين الكفاءة وزيادة الإيرادات.

في مرحلة توسع مبيعات الخطوط الخاصة، يمكن لشركات النقل الاستعلام بسرعة عن الحد الأدنى من وقت الاستجابة للخطوط الخاصة بناءً على خريطة وقت الاستجابة من iMaster NCE ، مما يضمن تلبية متطلبات وقت الاستجابة وعرض النطاق الترددي للعملاء بالكامل وتحسين كفاءة مطابقة الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، مع التصور عبر الإنترنت ووظائف التوصية التلقائية لتوافر الخط الخاص، يمكن للناقلين تصفية الخطوط الخاصة عالية الموثوقية التي تلبي متطلبات العميل الإضافية بدقة.

في مرحلة تقديم الخدمات، تنفذ StellarGo ، وهي تقنية مبتكرة، تلبية متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة للعملاء وتحسين كفاءة توفير الخط الخاص بشبكة النقل البصري. وهو يدرب نموذجًا لحساب المسار والتوصية بناءً على خبرة الخبراء والبيانات الضخمة، والتي يمكن أن تنفذ اختيار المسار الذكي متعدد العوامل ومتعدد السياسات بدلًا من اختيار المسار أحادي العامل أحادي السياسة في الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم توصيات مخصصة بناءً على متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة للعملاء. وقد تم التحقق من أن معدل نجاح حساب المسار يصل إلى 99% وتحسنت كفاءة تقديم الخدمات بنسبة 70%. بمساعدة خوارزميات توصية أفضل، يمكن للعملاء الحصول على خدمات خط خاص عالية الجودة.

في مرحلة التشغيل والصيانة، تساعد قدرة ضمان اتفاقية مستوى الخدمة للخط الخاص الناقلين على مراقبة مؤشرات أداء الخدمة الرئيسية في الوقت الفعلي لتحديد وتجنب مخاطر اتفاقية مستوى الخدمة على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يساهم التزام هواوي بالموثوقية أيضًا في تحقيق الدخل من الخطوط الخاصة للعملاء. ومن خلال تمكين ASON على طبقة الشبكة، بالإضافة إلى إدارة الحوادث الذكية والتنبؤ بالأعطال على طبقة نظام إدارة الشبكة ( NMS) ، يمكن للناقلين تحديد الأسباب الجذرية للأعطال بسرعة، وتحديد موقع الأعطال، وتقديم خدمات الشبكة الموثوقة للغاية والخلل باستمرار.

خلص خبراء هواوي إلى أن تحسين قدرات الأتمتة والاستخبارات سيكون خطوة أساسية لنجاح أعمال شركات النقل. تعتقد هواوي أنه من خلال التعاون والاستكشاف المستمر، فإن الاتصال المتميز للشبكات البصرية سيعود بالفائدة على مختلف الصناعات وسيصبح حجر الزاوية للتطور في العصر الرقمي.