غوانغجو، الصين، 15 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — حين يقوم المرء بشراء شيء كبير مثل سيارة، أصبح المشترون قلقين بشأن التكاليف المستقبلية مثل الصيانة، وهو ما يجعل ضمان الجودة اعتبارا مهما. وعادة ما ينجذب المشترون إلى صفقات “الكفالات الممتدة” التي يروجها لها المصنعون.

يبدو هذا الضمان جذابًا، لكن هل يمكن الاعتماد عليه؟ من خلال قراءة التفاصيل الدقيقة، أدركنا أنه عندما تعلن العلامات التجارية عن “كفالة ممتدة”، فإن هذا لا يغطي السيارة بأكملها عادةً. بدلاً من ذلك، تتمتع أجزاء مختلفة من السيارة بفترات ضمان منفصلة. ومع ذلك، كم عدد المستهلكين الذين أدركوا هذا “السر”؟

مقارنة الكفالات على أساس الوقت: مقارنة على أساس المسافة المقطوعة بالسيارة الفردية

الكفالة الكاملة هي عامل الجذب الإعلاني الرائد لمصنعي السيارات اليوم. وإلى حد ما، يعكس هذا ثقة مصنعي السيارات في منتجاتهم. ومع ذلك، اكتشفنا أن التغطية الكاملة لكفالة السيارة لا تتضمن بالضرورة ضمانًا لجميع مكونات السيارة. وعادة ما تغطي الكفالة فقط القطع الكبيرة التي لا تبلى بسهولة.

تسري كفالة جي أيه سي موتورالممتدة لمدة خمس سنوات أو ما يصل إلى 150000 كيلومتر، بينما تغطي علامات تجارية أخرى ست سنوات أو ما يصل إلى 200000 كيلومتر. ومع ذلك، هل المدة المشمولة في الكفالة تجعلها بالضرورة أفضل؟ بناءً على متوسط عدد الأميال المقطوعة للسيارة للنظر بشكل أفضل، نعتقد أنه فرق ضئيل. على سبيل المثال، تقطع السيارة العائلية متوسط مسافة تبلغ 20000 كيلومتر سنويًا. وبناءً على هذه البيانات، لم يكن هناك اختلاف في حالة المكونات الرئيسية عند المقارنة بين كفالة من خمس أو ست سنوات.

مقارنة سياسات ضمان المكونات: كلما زادت تغطية المكونات، كان ذلك أفضل

غالبًا ما يتجاهل المستهلكون العمر الافتراضي لمكونات السيارة الاستهلاكية التي تتطلب استبدالًا مستمرًا كل ثلاث سنوات. إذا كانت ضمانات الشركة المصنعة لا تشمل هذه العناصر أو كانت فترة الضمان المغطاة قصيرة جدًا، فسيؤدي ذلك إلى زيادة نفقات الصيانة الدورية لمالكي السيارات.

بموجب شروط الضمان لمكونات السيارة الاستهلاكية، تغطيجي أيه سي موتورما يصل إلى 20 عنصرًا، وهو ما يزيد بشكل ملحوظ عن متوسط الصناعة.

مدة ضمان الملحقات: التركيز على مكونات السيارة التي يتم استخدامها بشكل متكرر

يجب على المستهلكين أيضًا الانتباه إلى مدة فترة الكفالة للملحقات. معظم كفالات مكونات السيارة أقصر من مدة الضمان الكاملة للسيارة. على سبيل المثال، عادةً ما تكون فترة كفالة المصابيح الأمامية والتعليق شائعة الاستخدام ثلاثة أشهر أو تصل إلى 5000 كيلومتر، أو ثلاث سنوات أو تصل إلى 10000 كيلومتر. ومع ذلك، فإنجي أيه سي موتورتمدد نفس فترة الضمان لمدة 5 سنوات أو ما يصل إلى 150000 كيلومتر لهذه الأجزاء نفسها.

في الختام، عند شراء سيارة، يجب أن يكون المستهلكون على دراية بالكفالات الممتدة وشروطها. من خلال المقارنة، اكتشفنا أن جي أيه سي موتور تتمتع بميزة تنافسية من خلال عروضها لسياسات الكفالات الممتدة، وتغطية مكونات السيارة، ومدة فترة الكفالة للأجهزة الطرفية. تعمل هذه الحماية حقًا على حماية مصالح مالك السيارة، مما يتيح للمشترين تحقيق تجربة خالية من القلق عند شراء سيارة.