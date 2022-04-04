‫هايسنس تكشف عن تلفزيونها الليزر L9G في حدث القرعة النهائية لكأس العالم، الإطلاق الرسمي للحملة التسويقية لبطولة كأس العالم تحت شعار #PerfectMatch World Cup 

حظي تلفزيون الليزر L9G بالإشادة الواسعة في الحدث.

وخلال الحدث، قام فريق الإدارة العليا للفيفا وممثلون عن مختلف اتحادات كرة القدم بزيارة جناح هايسنس. وقد بُهرت فاطمة سمورة، الأمينة العامة للفيفا، بعمق بتجربة المشاهدة الغامرة التي جلبها تلفزيون الليزر L9G من هايسنس. وصرح مدرب كرة قدم مشهور أن تلفزيون الليزر من هايسنس هو تلفزيون رائع لمشاهدة مباريات كرة القدم في المنزل.

وأكد السيد جيسون أو، رئيس هايسنس في الشرق الأوسط وإفريقيا، أن تلفزيون الليزر L9G قد صُمم ليكون صديقًا للعين البشرية وأنه حصل مؤخرا على شهادة الضوء الأزرق المنخفض (حل المعدات) من مؤسسة تي يو في راينلاند. “يمكن أن يوفر نظام الترفيه المنزلي المثالي والصوت بجودة السينما أفضل تجربة مشاهدة غامرة للمستهلكين عند مشاهدة كأس العالم فيفا قطر 2022.” من منظور تطوير استراتيجية المنتج، ستواصل هايسنس تعزيز الاختراق التكنولوجي لهيكليات المنتج، لإنتاج منتجات متميزة وعالية الجودة. ستصبح منتجات هايسنس المتميزة الخيار الأول للمستهلكين في المستقبل.” كما قال جيسون أو.

تم رسميا إطلاق حملة التسويق العالمية لكرة القدم # PerfectMatch

خلال هذا الحدث ، أطلقت هايسنس حملة تسويقية عالمية لكأس العالم تحت شعار “ Perfect Match” ، ما يعني أن مباريات كأس العالم ستكون حدثًا مثاليًا لكرة القدم، وستكون منتجات هايسنس هي الخيار الأفضل لعشاق كرة القدم لمشاهدة المباريات في المنزل.

بصفتها علامة تجارية موثوقة للأجهزة المنزلية، تتواصل هايسنس مع العالم من خلال منصة كأس العالم فيفا بالتصميم على تقديم كل لعبة مثالية للجمهور العالمي. ستنشئ هايسنس أيضًا مباريات مثالية للمستهلكين والمشجعين من خلال سلسلة من الحملات التسويقية عبر رحلة كأس العالم فيفا، بما في ذلك مشروع سي أس آر لرميات كرة القدم المختفية، وأسبوع الماركات الفائقة، الخ.

قامت شركة هايسنس بزيادة الاستثمار في الشرق الأوسط، ما أدى إلى ترسيخ مكانتها في السوق العالمية

الشرق الأوسط هو واحد من الأسواق الأسرع نموا بالنسبة إلى هايسنس. في الوقت الحالي، تم افتتاح أول متجر عالمي رائد لشركة هايسنس في الشرق الأوس ، وقد حازت شركة هايسنس على تقدير هائل من خلال التكنولوجيا الرائعة وجودة المنتجات التي تقدمها. في المستقبل، سوف تستفيد هايسنس من حقوق رعاية كأس العالم “قطر” وستواصل تسريع التنفيذ الاستراتيجي لسوق الشرق الأوسط. لتحقيق ذلك، سوف تستثمر هايسنس أكثر في إنتاج منتجات عالية التقنية؛ وفي الوقت نفسه، ستعمل هايسنس أيضًا على زيادة الاستثمار الإجمالي في إنشاء المصانع لتحقيق تكامل البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات.

وبالنسبة إلى المستقبل، تهدف هايسنس إلى تحقيق العولمة وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للعلامة التجارية من خلال نجاح سوق الشرق الأوسط والتسويق الرياضي، لتصبح علامة تجارية مشهورة عالميا في مجال التكنولوجيا.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1779322/Hisense.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1779323/Hisense_2.jpg