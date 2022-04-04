‫هايسنس تعلن عن خططها الطموحة لتعزيز حضورها في المنطقة بعد فوزها بجائزة دبي العالمية للجودة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هايسنس، الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، عن خططها المقررة للفترة القادمة في المنطقة، وذلك عقب فوزها بجائزة دبي العالمية للجودة التي تقدمها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وجاء تكريم هايسنس خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز التميز لقطاع الأعمال، الذي يُقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة حاكم دبي، بفضل ممارساتها المتميزة والتزامها الراسخ بجهود التنمية الاقتصادية والسعادة المجتمعية في الإمارات العربية المتحدة.

وتسعى هايسنس والإمارات إلى دفع عجلة الانتقال إلى عالم ما بعد الأزمة الصحية، حيث أكد جايسون أو، المدير الإداري للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التزام الشركة بجهود التنمية الإقليمية، لا سيما مع اختيار دبي هيلز مول لاحتضان أول متاجر العلامة في الشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جايسون أو، المدير الإداري للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ينطوي فوزنا بهذه الجائزة المرموقة على أهمية بالغة، حيث تساهم في تفعيل استراتيجيتنا لاستقطاب العملاء ونشر التميز في جميع أنحاء العالم مع التركيز على الشرق الأوسط في المقام الأول. ونشهد اليوم نمواً متسارعاً في المنطقة مع افتتاح أول متاجرنا في دبي وخطط لافتتاح متجر رئيسي في قطر ومتجرين في المملكة العربية السعودية قريباً، مما يعكس التزامنا في تحفيز الابتكار وضمان أعلى معايير الجودة للعملاء في المنطقة”.

وتُعتبر جوائز التميز لقطاع الأعمال ركيزةً أساسيةً في سياق المبادرات التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق في قطاعي الاقتصاد والسياحة في دبي. وتهدف هذه الجوائز إلى الارتقاء بمستويات الجودة والتميز بوصفها حافزاً لتعزيز النمو والتطوير في مشهد الأعمال المحلية.

وأضاف جايسون: “لطالما سعت هايسنس منذ تأسيسها إلى تعزيز مكانتها بوصفها علامة الإلكترونيات الاستهلاكية الأكثر موثوقية في العالم، ويؤكد تكريمنا من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة أننا على المسار الصحيح لنصبح العلامة المفضلة لملايين المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع إلى مواصلة النهج ذاته وتعزيز مكانتنا في المنطقة وتزويد السكان والزوار بتقنيات ومنتجات وخدمات تمتاز بجودة منقطعة النظير في القطاع”.

وتسعى هايسنس إلى تعزيز حضورها في المنطقة من خلال مسيرتها الحافلة بعقد شراكات الرعاية الرسمية مع جهات رياضية عالمية لترسيخ قدراتها التنافسية، وكان آخرها بطولة كأس العالم 2022، فضلاً عن بطولة أمم أوروبا 2016 و2020، وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وسلسلة أكس فينتي من ناسكار، وفريق ريد بول للفورمولا 1، ومؤسسة جو جيبس ريسنج، ونادي شالكه 04 الألماني لكرة القدم، ونادي باريس سان جيرمان.

نبذة عن هايسنس:

تأسست هايسنس عام 1969، وهي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في مدينة تشينغداو في الصين، وتغطي مجالات عمل مختلفة، ومنها الوسائط المتعددة(Multimedia) ، والأجهزة المنزلية، وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات العصرية والحديثة.

تمتلك الشركة ثلاث شركات مدرجة، وهي: هايسنس للتكنولوجيا المرئية، وهايسنس للتجهيزات المنزلية، وساندن، وهي مدرجة في شنجهاي، وشينزن، وهونغ كونغ، وطوكيو، كما استحوذت على العديد من العلامات التجارية المعروفة، ومن ضمنها توشيبا، وجورينجي، وكيلون، ورونشن، وأسكو.

وبناءً على القيم الأساسية التي تتمثل في “النزاهة والابتكار والتركيز على العملاء والاستدامة”، واستراتيجية تطوير “الأساس التكنولوجي السليم ومتانة العمليات”، قدمت العلامة التجارية منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء الممتازة بالإضافة إلى موثوقية منتجاتها المضمونة لأكثر من 50 سنة.

تعتبر هايسنس أيضاً علامة تجارية عالمية رائدة في مجال تكامل التعامل بين الشركات B2B، والذي يشمل النقل الذكي والوحدات الطبية الذكية والبصرية. تمتلك الشركة تقنية التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming الرائدة في العالم وتكنولوجيا العرض بالليزر، فيما تعمل على تطوير تقنية الرقاقة، وتواصل العمل على تطوير رقائق معالجة جودة صور العرض فائقة الدقة 8K، ورقائق TV SoC، ورقائق AI.

ومع تصدير المنتجات إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة، فقد قامت علامة هايسنس برعاية أهم الأحداث الرياضية في العالم مثل بطولة أوروبا لكرة القدم “يورو 2016″، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وبطولة أوروبا لكرة القدم “يورو 2020″، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أصبحت الراعي العالمي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.

تمتلك هايسنس 16 مجمعاً صناعياً في تشينغداو، وشوندي، وهوزهو، وجمهورية التشيك، وجنوب إفريقيا، والمكسيك، وغيرها من الدول، بالإضافة إلى 16 مركزاً للبحث والتطوير تقع في تشينغداو، وشنجن، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وغيرها من الدول. وتعمل على إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات ذات التنافسية العالية.

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أعلنت هايسنس فوزها بجائزة دبي العالمية للجودة التي تقدمها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي

https://prdesk.globenewswire.com/api/ResourceLibraryFile/DownloadFile?source=pnr&Id=8661c6c2-8264-4cd5-8907-a2c5dd44bf2d

الشيخة أحمد البشري مدير إدارة التميز في الأعمال و جيسون أو رئيس شركة هايسنس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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