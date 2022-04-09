‫ هايسنس تدعو مواطني جنوب إفريقيا لاكتشاف الحياة، وإعادة تخيلها عبر مجموعة الهواتف الذكية الجديدة هايسنس INFINITY H60

كيب تاون، جنوب إفريقيا، 8 نيسان/أبريل 2022 / PRNewswire / – أعلنت شركة هايسنس، المزود للإلكترونيات الاستهلاكية عالية الأداء، اليوم أنها ستطلق هاتف هايسنس INFINITY H60 5G ، وهو هاتف ذكي متميز يعد بـ “إعادة تخيل الحياة” لعدد لا يحصى من المواطنين الجنوب أفريقيين. سيتوفر هاتف هايسنس INFINITY H60 5G في المتاجر اعتبارًا من 14 نيسان/أبريل، إلى جانب هاتف هايسنس INFINITY H60 Lite الجديد.

“الحياة بسيطة حقًا، لكننا نصر على تعقيدها. في هايسنس، نسخر الابتكار التكنولوجي لتطوير منتجات عالية الجودة وعالية الأداء تجعل الحياة أسهل لملايين المواطنين من سكان جنوب إفريقيا. وحيث يمتلك أكثر من 98٪ من سكان جنوب إفريقيا هاتفا ذكيا، يدعو هاتفا Hisense INFINITY H60 5G و INFINITY H60 Lite المستخدمين لاكتشاف “الحياة المعادة التخيل” بجودة منتجات هايسنس الشهيرة وقيمة لا تضاهى مقابل المال”، كما قال باتريك هو، مدير التسويق في هايسنس بجنوب إفريقيا.

هايسنس إنفينيتي H60 5G

تعرف على الهاتف الذكي الذي يفعل كل شيء. تم تصميم هذا الهاتف كجهاز رائد، وهو يتفوق على الأجهزة الأخرى في السوق ليحقق تصنيف أفضل جهاز محمول في فئته مع INFINITY H60 5G المكتمل بأداء سريع مذهل وإمكانيات تصوير رائعة وتوافق مع شبكة 5 جي خارج الصندوق.

يضمن لك هاتف Hisense INFINITY H60 5G أن يلفت الأنظار، بفضل غطائه المصنوع من جلد الكوبالت العميق المذهل والكاميرا الخلفية الرباعية الجديدة كليًا بدقة 108 ميغابكسل، والمُحسَّنة بخوارزمية عالية الدقة بـ 64 ميغابكسل. تُعتبر شاشة أموليد المنحنية المبهرة مقاس 6.57 بوصة التي تتفوق عن أقرب منافس لها من كل واجهة تقريبًا، مثالية لعرض محتوى شديد الوضوح يتم التقاطه على الجهاز أو عبر البث عالي الدقة، وكل ذلك بدقة FHD الرائعة.

وإذ يتميز بمعالج Octacore وذاكرة رام بسعة 8 غيغابايت وبطارية 4200 مللي أمبير في الساعة، يحقق INFINITY H60 5G كفاءة قوية للإنتاجية طوال اليوم. وفي الوقت نفسه، تضمن ميزة الشحن السريع القوية بقدرة 30 واط اتصال المستخدمين دائمًا.

هايسنس INFINITY H60 Lit

استمتع بالوظائف المتميزة والقيمة الاستثنائية لهاتف Hisense INFINITY H60 Lite المزود بكاميرا جديدة تمامًا بدقة 48 ميغابكسل ومستشعر صور عالي الأداء من سوني. شاهد سحر جودة الصورة الواضحة والنقية على شاشة O-Infinity FHD + الرائعة مقاس 6.95 بوصة، واستمتع بالراحة في أفضل حالاتها مع الماسح الضوئي الجديد لبصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، استمتع باستخدام الجهاز طوال اليوم ببطاريته 5150 أمبير وسرعة شحنه 15 واط.

هاتف Hisense INFINITY H60 5G متوفر للشراء بـ 499 راند جنوبي أفريقيا شهريًا بموجب عقد أو 11،999 راند نقدًا. يتوفر Hisense INFINITY H60 Lite للشراء بـ 249 راند شهريًا بموجب عقد أو 4،499 راند نقدًا. للمزيد من المعلومات، لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://hisense.co.za/mobile/ </72