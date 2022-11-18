‫هارد روك كافيه وليونيل ميسي يتعاونان لتقديم نسخة ميسي بطل البرجر إلى المعجبين في جميع أنحاء العالم

هوليوود، فلوريدا، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، 2022 / PRNewswire / — يوسع مقهى هارد روك شراكته مع أسطورة كرة القدم العالمية الشهيرة ليونيل ميسي من خلال أحدث إصداراته من إصدار – “ميسي بطل البرجر” المفضل لدى المعجبين. يتوفر إصدار ميسي بطل البرجر حصريًا في مواقع هارد روك كافيه في جميع أنحاء العالم، وهو مناسب ل G.O.A.T ويضم الآن ثلاثة صلصات مجانية: أيولي “كريمة المايونيز والثوم” والفلفل الحار اللاتيني وتشيميتشوري المفضل لدى ميسي؛ مثالية لخلطها مع البرجر وغمس البطاطس المقلية الساخنة للحصول على تجربة طعم رابحة بشكل عام.

قال أنيبال فرنانديز، نائب الرئيس الأول لقسم المقاهي في هارد روك إنترناشونال: “إنه لشرف كبير أن نستمر في شراكتنا مع نجم كرة القدم الشهير ليونيل ميسي، وأن نرتقي بحملة المعجزة الحية إلى المستوى التالي مع إصدار ميسي بطل البرجر”. “لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لمساعدة مشجعي هارد روك وميسي في الحصول على العمل وسيحبون الصلصات الجديدة، وكل منها، يكمل برجر ميسي بطريقته الفريدة.”

انطلق ميسي برجر في مارس 2022 إلى القاعدة الجماهيرية في جميع أنحاء العالم. يشتمل البرجر المفضل لدى المعجبين على مجموعة مزدوجة من شرائح اللحم البقري الطازج المطحون، مع مزيج رائع من الإضافات: جبنة بروفولون، وشرائح كوريزو، وبصل أحمر مكرمل وصوص هارد روك حار مدخن، يقدم في خبز بريوش محمص مع مبشور الخس الروماني والطماطم الناضجة.

وكجزء من حملة “المعجزة الحية” التي أطلقتها شركة هارد روك إنترناشيونال بالشراكة مع ليونيل ميسي، ستصدر العلامة التجارية مجموعة تجزئة جديدة تمامًا، بما في ذلك هوديز متاحة الآن للشراء في متجر الروك في مواقع مقهى هارد روك في جميع أنحاء العالم. يمكن للمشجعين أيضًا الانغماس في العمل وفتح تجارب الواقع المعزز الفريدة ثلاثية الأبعاد مع هوديز مختارة في المجموعة عند مسح رمز الاستجابة السريعة. يمكن مشاركة تجارب AR لرمز الاستجابة السريعة هذه مع الأصدقاء والعائلة وستكون متاحة أيضًا للمشاركة على إنستاغرام.

جميع عروض التعاون بين هارد روك وليونيل ميسي متوفرة في المتاجر وعبر الإنترنت .