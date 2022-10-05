‫هاتف أوبو رينو8 Z 5G: التقط أروع صور بورتريه بأفضل سعر على الإطلاق

● اخطف الأنظار مع تصميم هاتف رينو 8 Z 5G وقدراته التصويرية المبهرة.

● يأتيك هاتف رينو 8 Z 5G مدعوماً بعدة ميزات لتحسين الصورة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل ميزة تعديل البورتريه بالذكاء الاصطناعي، وميزة تصوير بورتريه البوكيه.

● بجانب إمكانيات الكاميرا المتميزة، يأتي هاتف رينو 8 Z 5G بظهر زجاجي مع تقنية أوبو جلو الرائعة، معتمداً على معالج كوالكوم سنابدراغون Qualcomm® Snapdragon 695 ونظام التشغيل الرائد ColorOS 12.1 .

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — إلى أكثر الأجيال التي تلتقط صوراً على مدار التاريخ، جيل زد يروون حكاية خاصة مع كل صورة يتم التقاطها. هاتفرينو8Z5G مصمم حتى يقدم إلى المستخدم أساليباً متعددة لصور البورتريه خاصته، وهذا بفضل ميزات التصوير المُدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل خاصية تعديل صور البورتريه بالذكاء الاصطناعي وخاصية بورتريه البوكيه.

تعديل البورتريه المُدعم بالذكاء الاصطناعي تم تحسينه ليُعدل بذكاء ودقة درجة لون البشرة والمؤثرات التجميلية دون إضافة أي مؤثرات زائفة أو زائدة عن الحد، حيث تم تحديث هذه الميزة بناءً على ملاحظات آلاف من الأشخاص حول العالم، فيما يخص تفضيلاتهم لدرجات ألوان البشرة والمعايير الجمالية. فالآن يقدم هاتف رينو 8 Z 5G صور سيلفي طبيعية وحيوية بدقة عالية مع أقصى تشبع للألوان.

خاصية بورتريه البوكيه هي لكل من يريد التقاط صور بورتريه بجودة كاميرات DSLR الاحترافية، لأنها تحسن من مستوى إضاءة الجسم المراد تصويره، بينما تعزله تلقائياً عن الخلفية، كما أنها تعزز مناطق الاضاءة الساطعة في صور البوكيه.

كل تلك الميزات الرائدة مجتمعةً معاً في أقوى كاميرا ثلاثية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميغابيكسل، والتي تعد مثالية لأفضل تصوير ليلاً ونهاراً. يأتي هاتف رينو 8 Z 5G أيضاً مجهزاً بميزات أخرى مبهرة، مثل بورتريه الألوان المدعوم بالذكاء الاصطناعي AI Colour Portrait و لقطات الفلاش السريعة Flash Snapshot وتصوير السيلفي بالمدي الديناميكي العالي التفاعلي Selfie HDR و لوحة ألوان بقوة الذكاء الاصطناعي AI Palettes والتقاط صور غاية في الوضوح بدقة 108 ميغابكسل، وغيرها من المميزات المدهشة لإضافة المزيد من التميز إلى جودة الصورة كلياً.

أما بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التميز بجهاز يخطف الأنظار، فإن هاتف رينو 8 Z 5G هو أول هاتف ذكي من أوبو بغطاء خلفي زجاجي مضاد للمعان بسُمك 0.5 ملم مع تقنية أوبو جلو الرائعة. هذا يعني أن المستخدمين سيستمتعون بملمس ناعم ومقاوم لبصمات الأصابع، بينما يضفي اللون تأثيراً بصرياً مبهراً.

يتوفر هاتف رينو 8 Z 5G في لونين عصريين الذهبيالشمسي والأسود النجمي، يوحي كلاهما بجمال براق. ويأتي مع جسم نحيف للغاية بسُمك يبلغ حوالي 7.66 ميلليمتر ووزن 181 جرام.

تتربع أوبو دائماً على القمة، حيث يعد هاتف أوبو رينو 8 Z 5G هو أول هاتف ذكي في الصناعة يأتي بغطاء خلفي مقسم لاستبدال قاعدة الكاميرا الثقيلة، ليتميّز بمظهر أنيق ومتناسق. ويتميز هاتفرينو8Z5G أيضاً بتقنية الحلقة الضوئية الثنائية حول الكاميرا من أوبو، والتي تم وضعها أسفل الكاميرا الثنائية للتعزيز من أناقة الهاتف وتقليل سُمك الهيكل. عند تشغيلها، تضيء الحلقة الضوئية بناءً على مواقف وحالات مختلفة.

التصميم الأنيق ليس كل ما يقدمه هذا الهاتف الذكي المتناسق فحسب، بل يعتمد هاتف أوبو رينو 8 Z 5G على معالج كوالكوم سنابدراغون Qualcomm® Snapdragon 695 5G Mobile Platform وخاصية الشحن فائق السرعة “ 33W SUPERVOOC TM سوبر ڤووك ” القادرة على شحن بطاريته ذات 4500 ميللي أمبير إلى 100٪ في خلال 63 دقيقة فقط.

أما عن مقدمة الهاتف، فيأتي بشاشة عرض AMOLED يبلغ حجمها 6.5 بوصة، مع معدل تحديث 60 هيرتز لرؤية الرسومات بشكل سلس. كما أن الشاشة معتمدة من Netflix HD و Amazon Prime Video HD لتشغيل محتوى مرئي فائق الجودة.

يعتمد هاتف رينو 8 Z 5G نظام التشغيل الرائد ColorOS 12.1. ولهؤلاء الذين يبحثون عن قضاء وقت ممتع أثناء تواصلهم مع الأصدقاء والأحباء، فإن خاصية أوبو أوموجي تتيح إلى المستخدمين طرقاً أكثر إبداعاً لتخصيص هواتفهم مع 20 ملحقاً جديداً من الأطواق والقبعات وعناصر الوجه الأساسية التي تم إضافتها على هاتفرينو8Z5G.

هاتف رينو 8 Z 5G الجديد كلياً متاح الآن للشراء بسعر 899 درهم إماراتي فقط، مانحاً المستخدم تصميماً أنيقاً وهيكلاً متيناً والمزيد من خيارات التخصيص لضمان تجربة استثنائية وفريدة من نوعها.سيحصل العملاء الذين سيشترون رينو8 ZG5 في الفترة بين 7 و 30 أكتوبر على سماعات لاسلكية مجانية وخدمة ضمان ممتدة لمدة 12 شهرا.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية ، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه . وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات . ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم .

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008 ، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار . ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013 ، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014 ، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيرسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أول هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا .

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو +.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً . كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية .

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وإفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ودول شرق البحر المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال إفريقيا . وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة . كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة .

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو . وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة .

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية .

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