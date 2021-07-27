نيو ميتريكس تضيف توثيق جديد للريادة في مجالها إلى أكاديمية تجربة العملاء من خلال اعتراف جمعية محترفي تجربة العملاء

مسقط، عمان, 27 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ —

أعلن رواد استشارات إدارة الخبرة، شركة نيو ميتريكس (New Metrics)، أنهم أصبحوا مزود تدريب معترف به (Recognized Training Provider – RTP) مع جمعية محترفي تجربة العملاء (CXPA) للسماح لمحترفي تجربة العملاء بالتحقق من صحة أوراق اعتمادهم والاستعداد لمحترف تجربة العملاء المعتمد (CCXP).

وبفضل سمعتها الوطيدة لبرامج تمكين الإدارة ذات الخبرة، طورت شركة نيو ميتريكس أكثر من 3,000 متخصص حتى الآن عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك مجالات الاتصالات، والخدمات المصرفية، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والسياحة، على أساس التركيز على العملاء.

تم تصميم برامج أكاديمية تجربة العملاء (CX Academy) من شركة نيو ميتريكس، والتي يقدمها خبراء وممارسون في مجال الصناعة، لتعزيز مهارات العملاء والعلامة التجارية والمنتج وتجربة المستخدم الأساسية. كما يغطي البرنامج المبادئ الأساسية التأسيسية مثل علم النفس السلوكي والتفكير التصميمي لتجربة استراتيجية الإدارة والحوكمة وصوت الحوكمة لتصميم برنامج العملاء.

وقد مكّن إنشاء شراكة رسمية مع جمعية محترفي تجربة العملاء المقاييس الجديدة من إضافة تيار شهادة معترف به إلى برامج أكاديمية تجربة العملاء الخاصة بهم. صُممت جمعية محترفي تجربة العملاء للتعرف على الأفراد الذين يتمتعون بمستويات عالية من المعرفة والخبرة عبر تخصص تجربة العملاء، وهو عبارة عن هيئة مستقلة ومحترفة تمنح اعتمادات بشهادات تجربة العملاء نالت استحسانا كبيرا. ومع انتشار عالمي عبر أكثر من 70 دولة، اختار أكثر من 4,500 متخصص من محترفي تجربة العملاء أن يصبحوا معتمدين كمحترفين تجربة عملاء معتمدين حتى الآن.

صرح محمد الحناوي، مدير الممارسات الرقمية وإدارة الخبرات بشركة نيو ميتريكس الحاصل على شهادة محترف تجربة العملاء المعتمد: “يعد تمكين موظفيك أمرًا ضروريًا لتحقيق تحول ناجح في إدارة الخبرات. وهذا هو السبب في أننا نعمل مع مؤسستك بأكملها لتطوير قدرات إدارة الخبرات على جميع المستويات لتمكين النمو والاعتماد المتسارعين. بالإضافة إلى برامج تمكين تجربة العملاء المخصصة لدينا، فإن المعسكر التدريبي لإعداد محترف تجربة العملاء المعتمد لا يجعل مؤسستك تبرز كرائدة في تجربة العملاء فحسب، بل يضمن أيضًا التحقق من صحة مهارات فريق تجربة العملاء لديك وفقًا لأعلى معايير الصناعة”.

يغطي برنامج المعسكر التدريبي لإعداد محترف تجربة العملاء المعتمد المستقل أو المدمج لبرنامج شركة نيو ميتريكس مجالات التقييم الستة في الخاصة بمحترف تجربة العملاء المعتمد لدعم الفرد لتطوير المعرفة المتعمقة في:

– ثقافة مركزة على العميل

– رأي العميل، ورؤية العميل، وفهم التبني التنظيمي والمساءلة

– إستراتيجية تجربة العميل

– تجربة التصميم والتحسين والابتكار

– المقاييس والقياس والعائد على الاستثمار

عند الانتهاء من برنامج المعسكر التدريبي لمحترف تجربة العملاء المعتمد، سيكون المشاركون على استعداد تام لإجراء الاختبار المستند إلى الكمبيوتر لأوراق اعتماد محترف تجربة العملاء المعتمد. وبمجرد منح الاعتماد، يتحقق الاعتماد من مصداقية المحترفين كخبير في تجربة العملاء. كما إنه يوضح التزامهم بالتمسك بأعلى المعايير المهنية في الانضباط بينما يسلط الضوء بشكل إيجابي على تفاني المؤسسة في التميز في تجربة العملاء.

نبذة عن نيو ميتريكس

نيو ميتريكس (New Metrics) هي شركة استشارية رائدة في مجال الخبرة الإدارية منتشرة في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهي مخصصة لشركات مواكبة المستقبل من خلال التحولات التي تتمحور حول الأشخاص، وتحليلات البيانات، وتمكين الموظفين حول أربعة قطاعات إستراتيجية رئيسية: تجربة العملاء وتجربة الموظف والعلامة التجارية وتجربة المنتج والتحول التنظيمي. وتتمثل مهمة شركة نيو ميتريكس في تزويد الشركات بطرق ملموسة لإحداث تأثير، مدعومة بأحدث الأبحاث والتكنولوجيا والتجارب. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.newmetrics.net/.

نبذة عن جمعية محترفي تجربة العملاء

جمعية محترفي تجربة العملاء (Customer Experience Professionals Association – CXPA) هي منظمة عالمية غير ربحية رائدة ومكرسة جهودها للنهوض بمهنة تجربة العملاء وتنميتها. كما تُزيد جمعية محترفي تجربة العملاء من تأثير وظهور متخصصي تجربة العملاء، وتسهل المشاركة الفعالة بين الأعضاء، وتضع معايير محترمة.

تأسس مجتمع جمعية محترفي تجربة العملاء في أبريل 2011، ويتألف من 37 عضوًا من أعضاء الشركات وما يقرب من 4,500 متخصص في تجربة العملاء. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.cxpa.org.

تُعد جمعية محترفي تجربة العملاء و CXPA وشعار CXPA علامات تجارية مملوكة لجمعية محترفي تجربة العملاء. وقد تكون جميع أسماء الشركات الأخرى المذكورة علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لأصحابها.

الشعار: https://mma. prnewswire.com/media/1576473/ New_Metrics_and_CXPA.jpg