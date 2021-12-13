براءات الاختراع لتعزيز قدرات منصة خدمات المحتوى السياقي الخاصة بنيوجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة،13 ديسمبر / كانون أول 2021/PRNewswire/ — أعلن برنامج نيوجين سوفت وير، منصة تحويل رقمي منخفضة التكويد أن مكتب براءات الاختراع الهندي قد منح براءة اختراع( رقم 383940 ) لاختراعه بعنوان “الالتقاط والتحليل المتكامل للوثائق.” هذا لمدة 20 سنة تبدأ من 14 يناير 2011 وفقًا لأحكام قانون براءات الاختراع لعام 1970.

تحمي براءة الاختراع هذه الاختراع الذي تم لالتقاط صور الوثائق الأعلى جودة تلقائيًا باستخدام جهاز محمول أو أجهزة لوحية بمساعدة معايرة المعلمات في الوقت الفعلي مثل مسافة الالتقاط والدقة المثالية وما إلى ذلك. تم إجراء تحليل وتحسين / تصحيح ذي صلة لجودة صورة الوثيقة وإرسال إقرار بالاستلام. كما أنها تثبت صلاحية المستند من خلال الصور والتوقيعات وما إلى ذلك.

“نحن سعداء بمسألة براءة الاختراع هذه. وهذا يؤكد التزامنا بتقديم أحدث المنتجات والحلول باستمرار. سيقلل هذا الاختراع من اعتماد المؤسسات على أجهزة ضخمة ويساعدها على الاستفادة من القدرة على معالجة الأجهزة المحمولة لالتقاط صور الوثائق وتحليلها ومعالجتها بشكل فعال” وفقًا لما صرح به فيريندر جيت، الرئيس التنفيذي لشركة نيوجين سوفت وير.

قدمت نيوجين 44 براءة اختراع حتى الآن، تم منح 21 منها في الهند والولايات المتحدة. تعزز براءات الاختراع التي حصلت عليها نيوجين ريادتها في إنشاء تطبيقات متطورة خاصة بمجال معين ودفع التحول الرقمي.

تستثمر نيوجين 9-10٪ من إيراداتها بشكل سنوي في البحث والتطوير ولديها فريق ماهر مكون من حوالي 500 شخص يتمتعون بخبرة عميقة في المجال.

حول شركة نيوجين سوفت وير تكنولوجيز ليمتد:

نيوجين هي المزود الرائد لمنصات الأتمتة الرقمية منخفضة التكويد. على الصعيد العالمي، تعتمد المؤسسات المالية الناجحة وشركات التأمين والحكومات ومؤسسات الخدمات المشتركة الناجحة على منتجات وتطبيقات نيوجين المعترَف بها في الصناعة—من أجل إدارة عملياتها (BPM)، وإدارة المحتوى (ECM)، وإدارة الاتصالات (CCM)—للعمليات المتصلة. وبدءًا من إعداد العملاء إلى طلبات الخدمة، ومن القروض والودائع إلى الاكتتاب، وأكثر من ذلك بكثير، تعمل تطبيقات نيوجين الصناعية على تحول العمليات التجارية الحيوية بسرعة وخفة. تتيح منصة نيوجين القائمة على السحابة مبادرات التحول الرقمي من أجل تجربة عملاء فائقة وتكاليف مثلى وكفاءات محسّنة.

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