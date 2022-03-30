نيبون إكسبريس (الشرق الأوسط) تصبح أول شركة لوجستية يابانية تحصل على شهادة ممارسات التوزيع الجيدة (GDP) في الشرق الأوسط

طوكيو, 30 مارس/آذار 2022 /PRNewswire/ — نيبون إكسبريس (الشرق الأوسط) شركة ذات مسؤولية محدودة (المشار إليها فيما يلي بِـ “NX الشرق الأوسط”)، وهي شركة تابعة لمجموعة نيبون إكسبرس هولدينغز. في 3 فبراير/شباط 2022، أصبحت أول شركة لوجستية يابانية في الشرق الأوسط تحصل على شهادة ممارسات التوزيع الجيدة (GDP) لعمليات الشحن، بما في ذلك التخزين المؤقت، في المركز اللوجستي للمنطقة الحرة بجبل علي في دبي، مما يدل على امتثالها لِمعايير ممارسات التوزيع الجيدة (GDP) للتوزيع الصحيح للأدوية.

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الصورة الأولى: المكتب الرئيسي لِـNX الشرق الأوسط

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الصورة الثانية: المركز اللوجستي للمنطقة الحرة بجبل علي

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تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودا مركزة لجذب قطاع الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تبدأ العديد من شركات تصنيع الأدوية ومؤسسات البحث والتطوير عملياتها هناك في المستقبل. تعمل دبي، وهي أكبر مدينة في الإمارات العربية المتحدة، كمركز لنقل لقاحات كوفيد-19 في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي أيضا موطن لأكبر مستودع مركزي في العالم لإمدادات المساعدات الصيدلانية من وكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي (WFP).

بعد حصول NX الشرق الأوسط على شهادة ممارسات التوزيع الجيدة (GDP) للتخزين المؤقت والشحن الجوي/ البحري للمنتجات الصيدلانية، ستقوم بالجمع بين خدمات النقل الدولية المُتحكم في درجة حرارتها مع مهام التخزين المؤقت والشحن في مستودعها المعتمد من (GDP) لتوفير بيئة آمنة وعالية الجودة للتوزيع الصيدلاني.

ستواصل مجموعة NX، المعروفة سابقا باسم مجموعة نيبون إكسبرس التي أعادت تسمية اسم مجموعة شركاتها بعد الانتقال إلى نظام الشركة القابضة في يناير/كانون الثاني، تكثيف مبادراتها في صناعة الأدوية التي تعتبر صناعة ذات أولوية في خطة أعمال المجموعة، كما ستقوم بِتعزيز وتوسيع خدماتها عالميا لتلبية احتياجات زبائنها المتزايدة التعقيد والتنوع في مجال النقل الصيدلاني.

اسم وعنوان المنشأة

الاسم: المركز اللوجستي للمنطقة الحرة بجبل علي، نيبون إكسبرس (الشرق الأوسط) شركة ذات مسؤولية محدودة العنوان: المنطقة الحرة في جبل علي، القطعة رقم S10701، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

موقع نيبون إكسبرس الإلكتروني: https://www. nipponexpress.com/