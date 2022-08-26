‫نيبون إكسبريس (الشرق الأوسط) تحصل على شهادة “أيزو 45001:2018 لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية” 

طوكيو، 26 أغسطس 2022 — / PRNewswire / حصلت شركة نيبون إكسبريس (الشرق الأوسط) ذ.م.م L.L.C (Middle East) Nippon Express (ويشار إليها فيما بعد باسم “NX Middle East” أو “NX الشرق الأوسط”) -وهي شركة تابعة لمجموعة نيبون إكسبريس القابضة (.NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC)- على شهادة الأيزو 45001:2018 لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية، اعتبارًا من 29 يونيو.

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تسعى مجموعة نيبون إكسبريس إلى الحصول على شهادة الأيزو التزامًا منها بالحفاظ على جودة عملياتها وتحسينها كوسيلة مفيدة من أجل ضمان وتحسين أداء التنمية المستدامة للمجموعة، وذلك بهدف تعزيز مستوى رضاء العملاء.

وسعت شركة “ NX الشرق الأوسط” جاهدة إلى الحصول على شهادة الأيزو 45001:2018 من أجل إنشاء نظام يمكن بموجبه لجميع الموظفين المشاركين في أنشطتها التجارية العمل براحة بال عن طريق توفير بيئة عمل آمنة وصحية والحد من مخاطر الحوادث الصناعية المتعلقة بالعمل.

كما ستواصل مجموعة نيبون إكسبريس متابعة نمو الأعمال جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصالح استنادًا إلى قيمها الراسخة المتعلقة بالسلامة، والامتثال، والجودة ووفقًا لفلسفتها المؤسسية للنهوض بالمجتمع من خلال الخدمات اللوجستية.

تفاصيل شهادة الأيزو 45001:2018

– اسم المؤسسة: نيبون إكسبريس (الشرق الأوسط) ذ.م.م

– تاريخ الشهادة: 29 يونيو 2022

– معيار الشهادة: أيزو 45001:2018

– الأعمال التجارية المعتمدة: الخدمات اللوجستية وأعمال الشحن

– جهة الاعتماد: ARS Assessment Private Limited

موقع نيبون إكسبريس الإلكتروني: https://www.nipponexpress.com/