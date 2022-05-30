‫ نموذج الإبداع الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي – تلفزيون توشيبا أوليد X8900

هونغ كونغ، 30 أيار/مايو، 2022 / PRNewswire / — إذ يمثل إعادة صياغة للهندسة إلى عمل فني، وتحويل الأجهزة إلى رفيقة، برز تلفزيون أوليد X8900 من أكثر القياسات والاختبارات المعملية صرامة – وهي شهادة على كل من براعة التصنيع والتصميم الجمالي.

عند التشغيل، فإن بريكسلات تلفزيون X8900 الـ مليون وأكثر ذاتية الإنارة تنقلك مباشرة إلى بؤرة الأكوان الأصيلة التي تتألف من أكثر من مليار من الظلال الدقيقة التي هي أقرب ما يمكن إلى حالتها الطبيعية، والتي تنافس أعنف تخيلاتك.

تحت اللوحة النحيلة، يتم تغليف السلاح السري الذي يدعم التميز المذهل لجهاز X8900 في واحدة من أكثر إبداعات تلفزيونات توشيبا التي تفتخر بها – محرك ريغازا. يقوم محرك ريغازا بتحليل وتعديل الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، وهو مكلف بضبط كل بكسل على أدق التفاصيل، ومنع العيوب، وعرض الصور بأعلى جودة بغض النظر عن المشاهد.

مدعومة بمحرك ريغازا، تتميز شاشة تلفزيون أوليد X8900 أيضًا بتباين مثالي من خلال دمج تقنية دولبي فيجن، وإعادة الإنتاج من كل تدرج للظلال الداكنة والسطوع مع مجموعة كاملة من الألوان الطبيعية – كل ذلك بسلاسة تظهر علامات من طراز عالمي لحرفية تلفزيونية حقيقية.

وبالإضافة إلى ميزات الأجهزة التي من شأنها الحصول على تقييم الأداء الأكثر صرامة، يأتي تلفزيون X8900 بتصميمات مريحة تجعل التلفزيون أكثر سهولة لناحية الاستخدام. تتيح لوحة الانعكاس المنخفض للتلفزيون زاوية المشاهدة العريضة، والتي تطلق تجربة المشاهدة الخاصة بك من كونها محصورة إلى الجلوس بشكل مستقيم أمام الشاشة وإلى أي مكان / بأي طريقة تريد الاستمتاع بها.

مع محرك ريغازا الحديث من تلفزيونات توشيبا إلى جانب تقنيتي دولبي فيجن ودولبي أتومس، يوفر تلفزيون X8900 نافذة سلسة لإطار تلو الآخر لصور نقية في ظل تباين ممتاز لا يقل عن الكمال المطلق من حيث الأداء العام؛ في حين أن حركيته اللامتناهية تجعل مشاهد الحركة الأكثر تطلبًا تبدو سلسة للغاية. بوجود هذا الإعداد الفائق التقدم في الجهاز، ستصبح تجربة المشاهدة المنزلية – سواء كانت مسلسلًا تلفزيونيًا تريد مشاهدته مؤخرًا أو تأليفًا رائعًا من مخرج مشهور عالميًا – أكثر إشراقًا.

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(ملاحظة: ريغازا غير متوفر في البرازيل)