‫نظراً للنجاح الكبير الذي حققته عبر مقرها الرئيسي في دولة الإماراتشركة “جي أوان أند بارتنرز” الرائدة في إدارة الحوكمة والاستشارات الإدارية تنطلق عالمياً وتوسع محفظة أعمالها إلى المملكة المتحدة وأوروبا

أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة, 15 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة “جي أوان أند بارتنرز” الرائدة في الاستشارات الإدارية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لإدارة أعمالها، عن افتتاح مكتب جديد في المملكة المتحدة بهدف توسيع نطاق أعمالها ومحفظة خدماتها الخاصة بالحوكمة والمخاطر والامتثال، في ظل النمو السريع الذي تشهده الشركة حول العالم.

يعتبر المكتب في لندن بمثابة المقر الأوروبي الجديد لأعمال شركة “جي أوان أند بارتنرز”، فضلاً عن توفير المنصة الإقليمية الشريكة؛ “أزاكو” لتقديم حلول تقنية تنظيمية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرائدة عالمياً. توفر شركة أزاكو برنامج تنظيمية، وسيساهم هذا البرنامج القابل للتكيف مع تغيرات الظروف، في مساعدة الشركات بفعالية وكفاءة أعلى من أجل تلبية متطلبات الامتثال عبر الولايات القضائية أو والأعمال مع تقليل المخاطر وتحسين الربحية.

يُقدم المكتب بأعماله التجارية الجديدة في المملكة المتحدة، خدمات متكاملة للامتثال تشمل الاستعانة بمصادر خارجية، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسيل الأموال، وإعداد التقارير المالية، وخدمات التدقيق للبنوك، وإدارة الأموال والأصول، وإدارة الثروات، وأسواق رأس المال، وعملاء قطاع التأمين. سيعتمد مكتب الشركة في المملكة المتحدة وأيرلندا أيضاً على خبرات شركة “جي أوان أند بارتنرز”، وبرنامج شركة أزاكو لتقديم خدمات متخصصة لعملاء قطاع التكنولوجيا المالية التي تغطي مواضيع تتعلق بالتشفير، والمدفوعات، والاستشارات الآلية، والتمويل الجماعي، والتأمين، ومنصات التداول.

وبهذه المناسبة صرح جيهانزب أوان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي أوان أند بارتنرز وأزاكو: “تعمل التكنولوجيا المتقدمة والطلب المتزايد في السوق على خلق فرص نمو وتوسع هائلة في جميع قطاعات الخدمات المصرفية والمالية وقطاع التكنولوجيا المالية. ويتمثل التحدي الذي تواجهه الشركات في التنقل بين لوائح متنوعة ومعقدة للغاية خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، وفهم مطالب العملاء، والتغلب على النقص المتزايد في المواهب، الذي يمكن أن يعيق الاستفادة الكاملة من فرص نمو الشركات الاستثمارية في السوق”.

وأكد أوان، الذي يشغل منصباً ثانياً بصفته مؤسس مشارك ورئيس جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا Crypto و Blockchain Association ، أن الخبرة التنظيمية المشتركة مع برنامج شركة أزاكو يمكن أن يساعد الشركات على تحويل الامتثال التنظيمي من خطر محتمل إلى ميزة استراتيجية، إذ تدرك هذه الشركات أن الاستفادة من القدرة على الاستعانة بمصادر خارجية في مختلف الوظائف الرئيسية مثل الامتثال والتمويل لشركة خبيرة، يمكن أن يسرع النمو مع تعويض الامتثال التنظيمي والمخاطر المالية.

سيتولى ديفيد برايدن منصب رئاسة مكتب شركة “جي أوان أند بارتنرز” في لندن، إذ يتمتع برايدن بخبرة طويلة تزيد على 25 عاماً في مجال الخدمات المهنية التي تغطي عدة اختصاصات تشمل استشارات الامتثال، والاستعانة بمصادر خارجية، وخدمات مكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر.

وبدوره صرح ديفيد برايدن: “تساهم خبرة شركة “جي أوان أند بارتنرز” في التنظيم والامتثال إلى جانب القدرة على التكيف مع شركة أزاكو على خلق ميزة تنافسية قوية للشركات التي تتطلع إلى تنمية أعمالها والتوسع بأمان في أسواق جديدة. يمكننا المساعدة في بناء المرونة اللازمة لتطوير الأعمال والازدهار لعملائنا الحاليين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ممن يبحثون عن خطط توسعية لمحفظة أعمالهم في الأسواق الأوروبية، وكذلك يسعدنا أن نقدم الدعم للشركات المحلية المتواجدة في المملكة المتحدة، من أجل التوسع في منطقة الخليج. وتدرك تلك الشركات حجم إمكانات النمو الهائلة التي تزخر بها دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.

تأسست شركة “جي أوان أند بارتنرز” في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2014، وسُجل أول مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي. وقد وسعت الشركة انتشارها إلى أبوظبي، والرياض، والدوحة، وكراتشي، وتورنتو، واليوم وصلت إلى لندن. ساهمت شركة “جي أوان أند بارتنرز” بدور أساسي في دعم الجهود الإستراتيجية في الإمارات لجعلها مركزاً محورياً للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، وذلك من خلال مساعدة الشركات بدءاً من العلامات التجارية العالمية إلى الشركات الناشئة الريادية في إنشاء مقر جديد في المنطقة، وفتح أفاق واسعة لتوسع في أسواق جديدة. يسعدني أن أقود توسع شركة جي أوان أند بارتنرز في المنطقة، وأتطلع إلى تقديم الخدمات لعملائنا.

حرصت الشركة منذ انطلاقها على تجسيد مفهوم ثلاثة من المحاور الهامة في أية مؤسسة وهي الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، لإنشاء حلول رائدة تساعد العملاء على الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية وتحقيق النجاح التجاري. كما توفر شركة “جي أوان أند بارتنرز” مجموعة من الخدمات تتضمن الحصول على التراخيص النظامية لممارسة الأعمال، والامتثال، والاستشارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والاستعانة بمصادر خارجية، والاستشارات المالية، والاستشارات في إدارة المخاطر، وتطوير السياسات، والتدريب التنظيمي، والامتثال للتمويل الإسلامي، وإعداد التدقيق الداخلي التنظيمي، وإيجاد الحلول واستقطاب الكفاءات التنفيذية.

تأسست شركة أزاكو، شركة التكنولوجيا التنظيمية ضمن مجموعة جي أوان أند بارتنرز عام 2019، وتمثل الجيل التالي للمنصة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمكين حلول الامتثال وإدارة المخاطر بناءً على مستوى تحمل الشركة والمتطلبات القضائية أو الصناعة.