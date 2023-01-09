‫نظام iMAL™ R14.6 للخدمات المصرفية الإسلامية الأساسية الخاص بأزينشيو سوفت وير يُمنح شهادة الإلتزام بالمعايير الصادرة عن أيوفي لعام 2023

سنغافورة، 9 يناير 2023 /PRNewswire/ — أعلنت أزينشيو سوفت وير (أزينشيو)، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها والمملوكة من قبل مجموعة من الصناديق المالية التي تحصل على الخدمات الاستشارية من أباكس بارتنرز، اليوم أنّ نظام آيمال(iMAL )R14.6، وهو الإصدار الأحدث من النظام الأساسي للخدمات المصرفية الإسلامية للشركة، قد حقّق متطلبات الإمتثال السنوي للحصول على شهادة الإلتزام لعام 2023 بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية – أيوفي، الهيئة الرائدة في إصدار معايير المالية الإسلامية، على مستوى العالم.

ت ثبت هذه الشهادة أنّ نظام آيما ل R14.6 يلتزم بالمعايير الشرعية ومعايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي، والتي تشتمل على المعايير الآتية، على سبيل الذكر:

معيار المحاسبة المالية (1) – العرض والإفصاح العام في القوائم المالية

معيار المحاسبة المالية (39) – التقرير المالي عن الزكاة.

كلا المعيارين الصادرين مؤخراً يتناولان إعداد التقارير المالية بهدف ضمان عنصر الشفافية والعدالة وقابلية القوائم المالية للمؤسسات للفهم والمقارنة. تؤكد هذه الشهادة مرة أخرى أنّ نظام التقارير الديناميكي الخاص بـآيما ل يتوافق تماماً مع هذه المعايير.

كما يركّز نظام آيما ل R14.6 على الضرائب وإعداد التقارير وواجهات التحكم بالمعلومات وامتيازات الوصول وأتمتة العمليات اليدوية، ويتضمن تحسين أوقات التحول التشغيلي من خلال تحسين العمليات الفنية، وجعلها أكثر كفاءة وأمانًا.

وقد صرّح أ. عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي قائلاً: “يسعدنا استكمال مراجعة الإصدار الحديث 14.6 من آيما ل لعام 2023 لضمان التزامه بمعايير المحاسبة المالية والمعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي. إننا على ثقة، أنّ اتباع معايير أيوفي وتنفيذها بالطريقة الصحيحة، سيساعد نظام آيمال على الحدّ من مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. ومن الجدير ذكره أنّ المعايير الصادرة عن أيوفي تعتمد وتطبق في أكثر من 50 نطاقاً رقابياً حول العالم، وإنّ التزام نظام آيما ل بهذه المعايير يضعه في مرتبة متقدمة داخل هذه النطاقات الرقابية”. ثمّ أضاف قائلاً: “إن التعاون المتواصل بين المؤسستين لهو دليل على أنّ التزام أزينشيو المستمر باتباع أفضل الممارسات يصب في صالح الشركة وأيضاً عملائها من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في العالم”.

ومن جانبه، صرّح توني كينيار، الرئيس التنفيذي ل أزينشيو سوفت وير : “إنّ الحصول على شهادة الإلتزام بالمعايير الشرعية من أيوفي لأحدث إصدار من آيما ل مرة أخرى، ما هو الا بدليل على مدى التزامنا بتزويد عملائنا بأفضل مزيج من التقنيات المتقدمة والعمليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. إننا نستثمر الكثير من الموارد لتحقيق الملاءمة للمؤسسات المالية التي تستخدم نظام آيما ل لضمان بأنّ منتجاتها ومعاملاتها تلتزم بالمعايير الشرعية ومعايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي. كما توفر الشهادة موجبات الثقة والطمأنينة لجميع أصحاب المصالح بأنّ عملاءنا مهتمون بالعناية بمسائل الالتزام الشرعي ذات العلاقة”.

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