نظام القروض من كي كارد يدعم أكثر من مليون مواطن عراقي

يعد الوصول إلى التمويل أحد الأسباب التي تجعل كي كارد هي المزود المفضل للعراقيين

بغداد، العراق، 25 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — دعمت Qi Card، الحل المصرفي الإلكتروني الرائد وبطاقة السحب أو الائتمان الوطنية الافتراضية في العراق، ما يقرب من مليون عراقي من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الائتمان التي تدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والشركات الإنفاق الشخصي، مما يساهم في تعزيز مكانة كي كارد كمزود مفضل للاحتياجات المصرفية في المنطقة.

تتضمن مجموعة خيارات القروض من كي كارد (Qi Card) الموافقة الفورية على القروض المدعومة بضمان الراتب، والوصول إلى أكثر من 6,000 تاجر يعملون في منصة أقساط مدعومة من التجار، وبطاقات الائتمان، وقروض مدعومة بضمانات، والتمويل المؤقت وتأمين للمقرضين والتجار لجميع القروض الممنوحة.

وباعتبار كي كارد أحد خيارات القرض التنافسي وسهلة الاستخدام ، حصل 800,000 مواطن عراقي على قروض كي كارد الصغيرة وهي مثالية لأصحاب الأعمال الصغيرة. هذا وقد استخدم 55.40٪ من متلقي القروض الأموال لتمويل مشروع صغير، ودفع 29.90٪ للأدوية والمسائل المتعلقة بالصحة، وسدد 8.20٪ ديونًا شخصية مسددة، و 4.30٪ مولوا تجديد منزل و 2.20٪ وضعوا الأموال في إجازة شخصية. يثق عملاء كي كارد الائتمانية في كي كارد لتوفير تجربة مصرفية آمنة وموثوقة.

تعتمد منتجات كي كارد وخدماتها على مبدأ الحماية القصوى وإمكانية الوصول وسهولة الاستخدام والشفافية الكاملة. كما تفتخر الشركة بخبرتها التي تمتد لأكثر من عقد في تسهيل المدفوعات الإلكترونية وتوظف أحدث إجراءات التحقق من القياسات الحيوية.

ولمعرفة المزيد عن شركة كي كارد، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.qi.iq

نبذة عن كي كارد

كي كارد هي حل رائد لخدمات الدفع الإلكتروني في العراق، وتستخدم كي كارد طريقة الهوية البيومترية كوسيلة للتحقق من حامل البطاقة. تتولى الشركة العالمية للبطاقة الذكية “ISC” تشغيل وإدارة شركة كي كارد، وتعد هذه الشراكة واحدة من أنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تاريخ العراق. وأكملت تسجيل ما يزيد عن 7 ملايين مواطن، مع شركائها من المصارف الحكومية، مصرف الرافدين والراشد، من خلال برنامج الدفع البايومتري المتعدد. وتمكنت شركة ISC خلال ما يزيد عن 18 شهرًا، من صرف 3 تريليون دينار عراقي على هيئة قروض لأكثر من 800,000 مواطن عراقي. وتمتلك الشركة العالمية للبطاقة الذكية حاليًا منظومة تشمل 17,000 نقطة بيع وأكثر من 6,000 تاجر يتسنى من خلالها استخدام نظام Qi لتوفير القسط الفوري الممول من التاجر وأنشطة تجارية أخرى. تصدر شركة ISC وتستحوذ على بطاقات الدفع نيابة عن أربعة عشر مصرفًا تابعًا لها في العراق. وقد أصدرت الشركة إلى الآن، بفضل عضويتها في ماستركارد، أكثر من 1.8 مليون بطاقة ماستركارد وأصبحت أكبر مقدم لخدمات ماستركارد في العراق.