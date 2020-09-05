نجوم العلوم يواجه التحديات في موسمه الثاني عشر

البرنامج التلفزيوني الترفيهي التعليمي من مؤسسة قطر يتغلب على التحديات التي فرضها وباء كوفيد–19

قطر، الدوحة، 5 سبتمبر 2020: يعود برنامج تلفزيون الواقع الترفيهي التعليمي الرائد “نجوم العلوم” بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ليطل على الجمهور في موسمه الثاني عشر بتاريخ 11 سبتمبر 2020 عبر عدة قنوات في المنطقة والعالم، ليستهل عقداً جديداً من جهود تمكين المبتكرين العرب في سعيهم لإيجاد أفضل الحلول التقنية وتسخيرها لمواجهة مختلف التحديات التي يواجهها الوطن العربي والعالم.

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منذ انطلاقته في عام 2009، شكّل نجوم العلوم، برنامج تلفزيون الواقع الأول من نوعه في العالم العربي، منصة للمبتكرين العرب الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لتصميم تقنيات تساعد في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم. وفي موسمه الجديد، يشجع البرنامج المتسابقين من رواد الأعمال الطموحين على ابتكار حلول تقنية لتسخير فوائد الإنتاجية ومعالجة القضايا الحديثة مثل التهديدات الأمنية للتقنيات الرقمية في حياة الناس اليومية.

بهذه المناسبة، قال خليفة عيسى الكبيسي مدير العلاقات الإعلامية والمكتب الصحفي بمؤسسة قطر: “باتت الابتكارات والاختراعات تشكل ضرورة حتمية في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات كبيرة وغير مسبوقة. ويشجع برنامج نجوم العلوم على التعاون وريادة الأعمال وتسخير الأبحاث والجهود لصقل مهارات المواهب العلمية المحلية التي تعلب دوراً هاماً في تطوير مجتمعاتنا وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات الحالية والمستقبلية”.

يقوم البرنامج المكوّن من تسع حلقات، بتتبع مسار تطور ابتكارات ثمانية متسابقين ومشاريعهم، على أن يتنافسوا للفوز باللقب من خلال تحويل مشاريعهم إلى منتجات أولية ذات أهمية وقادرة على التنافس في الأسواق المحلية والعالمية. وسيتم اختبار القدرات العلمية والهندسية والتجارية للمتسابقين عبر مراحل عديدة تبدأ من إثبات المبدأ مروراً بمراحل النماذج الأولية وصولاً إلى جولات الاختبار الحاسمة قبل الحلقة الأخيرة من البرنامج.

وسيحظى المتسابقون بموارد كبيرة لمساعدتهم في تجسيد وتطوير أفكارهم بما في ذلك مساحة الابتكار التي تتضمن مواقع عمل مخصصة لكل مبتكر بتصميم مفتوح يهدف إلى تعزيز روح التعاون بينهم. كذلك سيستضيف البرنامج نخبة من أبرز الرواد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتفي قطر وحول العالم للمساهمة بخبراتهم ومعارفهم اللازمة في تطوير هذه المشاريع.

أما لجنة تحكيم برنامج نجوم العلوم، والتي تضم كل من البروفيسور فؤاد مراد والدكتور خالد العالي والبروفيسور عبد الحميد الزهيري، سوف تواصل اعتمادها لأعلى المعايير العلمية لتقييم المشاريع وتوجيه المشاركين طوال الموسم. وسيتم اختيار المشاريع الواعدة التي تستحق المزيد من الوقت والموارد للتطور عند نهاية كل حلقة لتكمل مشوارها في البرنامج، بما يضمن اختيار المشروع الأكثر تنافساً وعرضه على المشاهدين في الحلقة النهائية.

ومن جانبه، قال البروفيسور فؤاد مراد: “يتيح برنامج نجوم العلوم للمشاهدين الفرصة للتعرف على أفضل الكفاءات والمهارات العلمية العربية، ومتابعة مثابرة وإصرار شباب المنطقة لتحقيق التميز خلال هذا الموسم. لقد فرض تفشي وباء كوفيد–19 تحديات كبيرة أمام البرنامج والمتسابقين الذين أظهروا مرونة كبيرة وقدرتهم على التكيف وواصلوا عملهم باجتهاد علمي “.

كما يعود أعضاء مميزون من خريجي نجوم العلوم هذا الموسم لمساعدة المشتركين في مراحل التصفيات الأولية، وتقديم حلقات التقييم إلى جانب مقدم البرنامج منذ انطلاقته الإعلامي خالد الجميلي.

يقع نجوم العلوم في قلب مجتمع الابتكار النابض بالحياة كجزء من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا – مركز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والتنمية في مؤسسة قطر – المتنوع الذي يسعى إلى التأثير في المجتمعات حول العالم.

يذكر أن مجتمع برنامج نجوم العلوم أحدث تأثيراً كبيراً في جميع أنحاء العالم، حيث أصبح 139 مشاركاً من 18 دولة عربية محركاً للتغيير من أجل تحفيز التقدم الاجتماعي وخلق ثقافة الابتكار في جميع أنحاء المنطقة. فمن خلال كسر حاجز الخوف من الاختراع وعرض عملية الابتكار على الآلاف من المشاهدين، يعزز البرنامج بيئة ريادة الأعمال في العالم العربي لتجهيز الأجيال القادمة بشكل أفضل.



ويمكن متابعة الحلقة الأولى من الموسم الجديد في 11 سبتمبر عبر عدة قنوات في المنطقة والعالم. وللحصول على دليل البث الكامل للموسم الثاني عشر من برنامج نجوم العلوم، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج على العنوان: www.starsofscience.com

نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

“نجوم العلوم” هو البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إطار تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي. يهدف إلى تمكين المبتكرين العرب من تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس، وأساليب حياتهم، وتساعدهم أيضًا في الحفاظ على البيئة.

ويقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعاً ، بعرض الحلول التي توصلوا إليها، ومدى فعالياتها بدعم من فريق مؤلف من الخبراء يضمّ المهندسين ومطوري المنتجات، في سباق مع الوقت.

وتقوم لجنة من الخبراء بتقييم وإقصاء المشاريع في كل أسبوع ضمن عدة جولات من إثبات الفكرة ونمذجة المنتج وإختباره ليبقى في نهاية المطاف أربعة مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على حصة من جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي لتمويل مشروعاتهم. ويتم تحديد الفائزين بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت.

سيتم بثّ برنامج نجوم العلوم كلّ يوم جمعة وسبت اعتباراً من 11 سبتمبر 2020 ولغاية 6 نوفمبر 2020 ، ويمكنكم زيارة دليل البث للاطلاع على القائمة الكاملة للقنوات الناقلة وأوقات البث.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995، بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءًا من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

للاطلاع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.qf.org.qa

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